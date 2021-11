Hokejisté Litvínova při Růžičkově premiéře rozdrtili Mladou Boleslav 5:0

Litvínov - Hokejisté Litvínova deklasovali v utkání 24. kola extraligy Mladou Boleslav 5:0 a připsali si třetí výhru za sebou. Úspěšnou premiéru na lavičce Vervy si odbyl kouč Vladimír Růžička, který nahradil v reprezentační pauze odvolaného Vladimíra Országha. Bývalý trenér národního týmu dosáhl jako první v historii na tisíc odkoučovaných zápasů v základní části samostatné české extraligy. Severočeši využili čtyři přesilové hry.

Po gólu a asistenci si připsali obránce Uvis Janis Balinskis a útočník Giorgio Estephan, dvě asistence zaznamenal forvard Patrik Zdráhal. Gólman Denis Godla udržel podruhé v sezoně čisté konto. Bruslařský klub po sérii čtyř výher podruhé za sebou prohrál.

Do první šance do dostal hned v úvod hostující Fořt, ale Godla domácí podržel. Následoval tlak domácích, ale Krošelj odolal a v 8. minutě kryl i Hüblův únik. Na druhé straně po polovině úvodní části trefil obránce Ševc tyč. Přesnější muška chyběla k otevření skóre i tvrdé ráně Hrbase.

V 15. minutě šel nejdříve pykat za hákování Bičevskis, za tři sekundy za vyhození puku do hlediště ho následoval Ševc a Litvínov toho dokonale využil. Po 19 vteřinách zužitkoval přesilovku pěti proti třem ranou z levého kruhu Balinskis. Za 76 sekund zvýšil další obránce Hrbas.

Hned po přestávce měl možnost Zdráhal, ale ztroskotal na slovinském gólmanovi. Ve 22. minutě ujel v oslabení hostující Lunter, minul však branku. V čase 22:27 se opět radovali Litvínovští, kteří zužitkovali i třetí početní výhodu v utkání. Z pravého kruhu se trefil Estephan. Godla držel čistý štít i při Zemanově vyloučení, při kterém zlikvidoval Claireauxovu šanci.

V polovině utkání se počtvrté prosadili Severočeši a potřetí skóroval obránce. Irving překonal Krošelje střelou od modré čáry. Ve 36. minutě pomohla hostům levá tyč po Zdráhalově střele, Krošelj kryl Strakův únik, ale 39 sekund před koncem druhé třetiny se při Ševcově vyloučení trefil z pravého kruhu Hübl a svým 399. gólem v extralize upravil na 5:0.

Do závěrečné části nahradil Krošelje v mladoboleslavské brance Jan Růžička a už neinkasoval. Ve 45. minutě mu pomohla tyč, kterou trefil Lukeš. Ještě předtím nevyužili hosté přesilovou hru, při které si Godla poradil s pokusem Lintuniemiho. Mladá Boleslav se neprosadila ani trestu Zygmunta, který dnes slaví 22. narozeniny. Godla před nejvyšší litvínovskou návštěvou sezony 4038 diváků udržel neprůstřelnost i po parádním sólu Stránského, který neuspěl s bekhendovým blafákem.

Hlasy trenérů po utkání:

Vladimír Růžička (Litvínov): "Byl to zápas, jaký vždycky po přestávkách je. Rozhodlo soupeřovo vyloučení, pak vyhodili kotouč z obranného pásma do diváků a bylo to pět na tři. Podařilo se nám z toho dát dva góly, mužstvo se hodně uklidnilo a zápas si pak do konce drželo. Musím říct, že odtrénováno mám hodně a nevím, s čím bych to srovnal. Ale jsem poprvé na střídačce doma v Litvínově... Chtěl jsem, abychom uspěli a abych nezklamal fanoušky, kteří mi v Litvínově fandí. A myslím, že jich je jich dost. Asi jsem ještě nikdy nebyl na střídačce tak nervózní jako dneska. Ještě víc, než když jsem trénoval národní mužstvo. Hodně nám na tomto zápase záleželo, protože prostředek tabulky je vyrovnaný a potřebujeme bodovat, abychom se dostali výš."

Radim Rulík (Mladá Boleslav): "Domácí byli jednoznačně lepším týmem. Pomohla jim využitá přesilovka pět na tři a pak hned pět na čtyři. Dali v téhle fázi zápasu dva góly, uklidnili se a ovládli hru. Pak už jsme pak už neměli šanci. Jednoznačně byli lepší a zaslouženě vyhráli."

HC Verva Litvínov - BK Mladá Boleslav 5:0 (2:0, 3:0, 0:0)

Branky a nahrávky: 16. Balinskis (Estephan, P. Zdráhal), 17. Hrbas (Stříteský, M. Chalupa), 23. Estephan (Balinskis), 31. Irving (P. Svoboda, Zygmunt), 40. V. Hübl (P. Zdráhal). Rozhodčí: Hradil, Sýkora – Kis, Lučan. Vyloučení: 3:7. Využití: 4:0. Diváci: 4038.

Litvínov: Godla - Irving, Hrbas, Stříteský, Balinskis, D. Zeman, Demel, O. Baláž - P. Zdráhal, Estephan, P. Straka - F. Lukeš, V. Hübl, M. Chalupa - Jarůšek, M. Sukeľ, A. Kudrna - P. Svoboda, Gerhát, Zygmunt. Trenér: V. Růžička.

Mladá Boleslav: Krošelj (41. J. Růžička) - Ševc, Pýcha, Lintuniemi, Jánošík, Pláněk, D. Moravec, od 21. navíc Šidlík - Kelemen, Fořt, Lunter - Dufek, Claireaux, Kotala - Pospíšil, O. Najman, P. Kousal - J. Stránský, Bičevskis, Eberle. Trenéři: Rulík a Patera.