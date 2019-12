Hokejisté Litvínova porazili Vítkovice a už nejsou poslední

Litvínov (Mostecko) - Hokejisté Litvínova porazili ve 24. kole extraligy Vítkovice 6:2 a opustili poslední místo tabulky. Hosté si připsali pátou porážku v řadě a na 12. místě mají už jen tříbodový náskok na svého dnešního soupeře, který ale odehrál o utkání méně.

Aktivitu domácích v úvodu přibrzdila chyba na obranné modré čáře, po které ve třetí minutě otevřel skóre Lakatoš. Verva byla ale herně lepší a podařilo se jí vyrovnat. Mikuš sice nejprve trefil tyč, poté jej vychytal Dolejš a faul Stránského zabránil ve skórování Gerhátovi, ve 14. minutě se ale již prosadil Jarůšek.

Ve druhé části nebyl tlak Severočechů opticky tak výrazný, dokonce více střel na brankáře měli hosté, Litvínov však byl mnohem efektivnější. Na gól Lukeše po pěkné Petružálkově přihrávce ještě podobně vydařenou akcí Černého se Zdráhalem a Schleissem Moravané odpověděli, na další trefy se jim to ale už nepodařilo. Nejprve Dolejše prostřelil obránce Pavelka, poté se hned po buly prosadil Gerhát.

Ve 43. minutě mohl domácí přiblížit třem bodům osamocený Hübl, Dolejše však nepřekonal. Hosté se tlačili do útoku a snažili se zápas zdramatizovat, po rychlém protiútoku ale inkasovali pátý gól. Třetí branku nedali ani ve dvou přesilových hrách a v samotném závěru naopak ještě jednou kapitulovali.

Vítkovice vedle páté prohry prodloužily i čekání na tříbodový zisk, naposledy v normální hrací době vyhrály v předešlém souboji s Litvínovem 18. října.

Hlasy trenérů po utkání:

Radim Skuhrovec (Litvínov): "Naše hodnocení je pozitivní, nezlomila nás první (inkasovaná) branka. Do utkání jsme šli s nějakou vizí hry a musím poděkovat hráčům, že celou dobu hráli, jak jsme si řekli. Poctivě a trpělivě. A byli jsme za to odměněni vítězstvím."

Pavel Trnka (Vítkovice): "Zápas se mi hodnotí velice těžce. Do utkání jsme vstoupili solidně, jak jsme si plánovali. Vstřelili jsme branku, pak jsme bohužel po hloupých individuálních chybách inkasovali. Dokázali jsme se vrátit do zápasu, což bylo fajn. Bylo to 2:2, ale opět přišly naivní chyby, které soupeř okamžitě potrestal. Asi nejhorší je, že následné góly zapůsobily na psychiku hráčů tak, že byly okamžitě hlavy dole a naše hra se sesypala. Vrátili jsme se tam, kde jsme byli dva dny zpátky."

HC Verva Litvínov - HC Vítkovice Ridera 6:2 (1:1, 3:1, 2:0)

Branky a nahrávky: 14. Jarůšek (Mahbod), 25. F. Lukeš (J. Petružálek, V. Hübl), 33. T. Pavelka (Mahbod), 36. Gerhát, 46. Baránek (Válek, Trávníček), 60. J. Mikúš (Trávníček) - 3. Lakatoš (Kvasnička), 30. Schleiss (P. Zdráhal, T. Černý). Rozhodčí: Pešina, Šindel - Brejcha, D. Jelínek. Vyloučení: 3:2. Bez využití. Diváci: 3267.

Litvínov: Janus - Jánošík, L. Doudera, Kudla, T. Pavelka, J. Říha, Baránek - Mahbod, M. Hanzl, Jarůšek - J. Petružálek, V. Hübl, F. Lukeš - Myšák, Helt, Gerhát - Válek, J. Mikúš, Trávníček. Trenéři: Skuhrovec a Kotrla.

Vítkovice: Dolejš - Kvasnička, Výtisk, Bodák, Trška, Gregorc, Šidlík, T. Černý - Mallet, Lakatoš, Dej - Roberts Bukarts, O. Roman, Razgals - P. Zdráhal, Š. Stránský, Schleiss - Guman, Werbik, J. Baláž. Trenéři: Petr a Trnka.