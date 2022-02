Hokejisté Litvínova porazili Vítkovice a drží se na pozicích pro play off

Litvínov - Hokejisté Litvínova zdolali v 57. kole extraligy doma Vítkovice 4:2 a díky čtvrté výhře za sebou se drží na pozicích pro play off. Tým kouče Vladimíra Růžička navíc díky své úspěšné sérii posunul hrozbu baráže o udržení do teoretické roviny. Osmí Ostravané prohráli teprve podruhé z posledních šesti duelů.

Vítkovičtí přijeli do Litvínova bez nemocného trenéra Miloše Holaně a tým vedli asistenti Radek Philipp a Romanem Šimíčkem. Domácí se museli vyrovnat s absencí elitních beků Aarona Irvinga a Uvise Janise Balinskise.

Litvínov byl od úvodu aktivnější, ale Stezka držel bezbrankový stav. Za hosty zahrozil Bernovský, ale v 10. minutě se prosadili domácí. Stříteského nahození od modré čáry tečoval Kudrna.

Ostravané se ubránili při Maroszově vyloučení a sami při Demelově pobytu na trestné lavici 53 sekund před koncem první třetiny vyrovnali. Z pravého kruhu se trefil Lakatoš. Následně šel pykat Hruška a za Stezku dostal puk Straka, ale sudí si u videorozhodčího ověřili, že to bylo už po vypršení hrací doby.

Po pauze měl možnost v pokračující přesilovce Zdráhal a už v plném počtu hráčů na ledě v přečíslení Estephan. Verva nevyužila ani další početní výhodu při Pedanově vyloučení, ale ve 33. minutě se vrátili Severočeši přece jen do vedení. Po Jarůškově střele se prosadil z dorážky Sukeľ.

Za 53 sekund bylo vyrovnáno poté, co se Bondra po Lakatošově nabídce trefil z pozice mezi kruhy. V 39. minutě nejdříve neuspěl v úniku Lednický, na druhé straně Pedan fauloval ujíždějícího Svobodu a Estephan z trestného střílení potřetí poslal Severočechy do náskoku.

Snaha hostů o vyrovnání končila u Godly a naopak Litvínov ve 49. minutě pojistil náskok: Zygmunt vyřešil přečíslení s Hüblem individuálně přesným zakončením. Vítkovicím nepomohlo zpět do hry ani Strakovo vyloučení a v závěru jim ještě naděje na korekci skóre snížil Maroszův trest.

Hlasy trenérů po utkání:

Vladimír Růžička (Litvínov): "Měli jsme velice dobrou první třetinu, kterou jsme dobře sehráli. Myslím si, že utkání bylo vyrovnané. Oba týmy si vytvářely šance, oběma týmům jde o hodně. My chceme vybojovat play off a Vítkovice se chtějí posouvat tabulkou do horních pater. Naši hráči měli poměrně dobrý pohyb, v útočném pásmu jsme si dokázali vytvořit šance. Měli jsme tlak v přesilových hrách, který nám v předešlých zápasech chyběl. Hráčům chci poděkovat za vynikající výkon, protože pracovali nadoraz. Jdeme od zápasu k zápasu, vážíme si každého vítězství. Potřebujeme získat co nejvíce bodů, abychom se posouvali tabulkou výš."

Radek Philipp (Vítkovice): "První polovina první třetiny nebyla z naší strany vůbec dobrá. Litvínov si vytvořil tlak a s ním také spoustu gólových šancí. Od 10. minuty se nám podařilo hru vyrovnat. Troufám si říct, že byl dokonce zbytek zápasu vyrovnaný. Litvínov byl však lepší v předbrankovém prostoru, kam si chodil pro góly. Nám tento důraz chyběl. Soupeř si šel pro výhru a zaslouženě vyhrál."

HC Verva Litvínov - HC Vítkovice Ridera 4:2 (1:1, 2:1, 1:0)

Branky a nahrávky: 10. A. Kudrna (Stříteský), 33. M. Sukeľ (Jarůšek, Stříteský), 39. Estephan z trestného střílení, 49. Zygmunt (Havelka) - 20. Lakatoš (Solovjov, J. Hruška), 34. R. Bondra (Lakatoš, Marosz). Rozhodčí: Veselý, Šindel - Lederer, Gerát. Vyloučení: 2:4. Využití: 0:1. Diváci: 1500 (omezený počet).

Litvínov: Godla - Stříteský, D. Kolář, Strejček, Hrbas, D. Zeman, Demel - P. Zdráhal, Estephan, A. Kudrna - Jarůšek, M. Sukeľ, P. Straka - Fronk, Gerhát, P. Svoboda - Havelka, V. Hübl, Zygmunt - F. Lukeš. Trenér: V. Růžička.

Vítkovice: Stezka - R. Polák, Solovjov, J. Stehlík, Pedan, L. Kovář, Koch, Plášil - Lakatoš, Marosz, Dej - Fridrich, J. Hruška, R. Bondra - Lednický, Flick, Illéš - Krejsa, Chlán, Bernovský. Trenéři: Philipp a Šimíček.