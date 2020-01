Hokejisté Litvínova porazili Plzeň 5:1, dva góly dal Hübl

Litvínov (Mostecko) - Hokejisté Litvínova porazili ve 41. kole extraligy Plzeň 5:1 a připsali si první bodový zisk v souboji se Západočechy v sezoně. Dvěma góly se na tom podílel útočník Viktor Hübl, který odehrál 1034. zápas v základní části, což je nový rekord soutěže.

Do první šance utkání se dostal hostující obránce Čerešňák, který z otočky prověřil pozornost brankáře Honzíka. Na druhé straně v sedmé minutě našel Trávníček Zygmunta, jenž zblízka přestřelil horní tyčku.

Hostě poté měli dvě obrovské příležitosti při nedůsledné domácí rozehrávce, Němec ani Kodýtek se ale neprosadili. Následovaly dvě šance Litvínova, Žolobov našlápl na pravém křídle, bekhendem ale neuspěl a stejně se vedlo i Kudlovi, který z mezikruží trefil pouze dobře postaveného Frodla.

Gólový účet otevřel v 18. minutě Gerhát. Druhou branku mohl v zápětí přidat Aliu, v přesilové hře ale trefil pouze boční konstrukci.

Úvod druhé třetiny vyšel lépe domácím a Hübl v 22. minutě zvýšil střelou z mezikruží na 2:0. O tři minuty později dokázal snížit Gulaš, který nejprve vypálil přes Douderu a poté si dokázal dojet i pro dorážku. Nejproduktivnější hráč soutěže si připsal 32 branku a 67 bod.

V polovině utkání zabránili Hanzl s Aliuem a Honzíkem vyrovnání, když Jank nedokázal dotlačit kotouč za brankovou čáru. V 35. minutě se Aliu ukázal na druhé straně, v přesilové hře vypálil a exlitvínovský obránce Jánošík si srazil puk do vlastní sítě. Kanadský bek si tak ve druhém zápase v extralize připsal premiérový gól.

Za pouhých 62 vteřin přidal čtvrtou branku a svou druhou v utkání Hübl. O osudu utkání tak bylo prakticky rozhodnuto. Ve 49. minutě mohl zvýšit vedení domácích Jurčík, jeho bekhendový blafák skončil vedle levé tyčky. Snížit mohl Mertl, ale skóre se měnilo už jen jednou a zasloužil se o to domácí Ščotka. Litvínov tak dokázal bodovat potřetí v řadě, z toho dvakrát za tři body.

Hlasy trenérů po utkání:

Jindřich Kotrla (Litvínov): "Předvedli jsme velmi dobrý výkon, disciplinovaný, zodpovědný. Nepustili jsme soupeře do šancí ani do přesilových her, tím jsme zápas vyhráli a získali tři body."

Ladislav Čihák (Plzeň) "Blahopřeji soupeři k vítězství a k výkonu, zasloužili si dneska vyhrát. Chtěl bych se omluvit fanouškům a všem, kteří na to koukali. To, co jsme dneska předvedli, s respektem k soupeři, nebyla naše hra. Nebylo tam vůbec nic. Podíváme se na to a zítra vyvodíme důsledky."

HC Verva Litvínov - HC Škoda Plzeň 5:1 (1:0, 3:1, 1:0)

Branky a nahrávky: 18. Gerhát (Jarůšek, Říha), 22. V. Hübl, 35. Aliu (M. Hanzl, T. Pavelka), 36. V. Hübl (Zygmunt, Říha), 57. Ščotka (Trávníček, Zygmunt) - 25. Gulaš (Budík). Rozhodčí: Hodek, Horák - Gerát, Hynek. Vyloučení: 2:5. Využití: 1:0. Diváci: 3129.

Sestavy:

Litvínov: Honzík - Říha, Moravčík, Ščotka, Aliu, Kudla, T. Pavelka, od 21. navíc L. Doudera - Žolobov, M. Hanzl, Jarůšek - Petružálek, V. Hübl, F. Lukeš - Stříbrný, Gerhát, Válek - Zygmunt, Jurčík, Trávníček. Trenér: Kýhos.

Plzeň: Frodl - Čerešňák, Budík, Jánošík, Pulpán, Kaňák, Jank, Vráblík - Gulaš, Mertl, P. Zdráhal - Pour, Kracík, Kantner - Rob, Kodýtek, V. Němec - Vracovský, Kolda, Heřman. Trenér: Čihák.