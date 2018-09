Litvínov (Mostecko) - Hokejisté Litvínova porazili ve 4. kole extraligy Chomutov 4:1 a jsou tak jediným týmem soutěže, který ještě neztratil ani bod. Verva se udržela v čele tabulky, Piráti stále čekají na premiérové body a jsou poslední. Dvěma góly se na dnešní výhře Litvínova podílel útočník František Lukeš.

"Vstup do sezóny se nám povedl, ale musíme hrát pořád naplno a věřím, že budeme vyhrávat. Systém, který hrajeme, je účinný, takže musíme takto pokračovat i nadále," řekl František Lukeš, který ocenil podporu fanoušků na vyprodaném Stadionu Ivana Hlinky. "Byli výborní. Fandili nám od začátku do konce. Kvůli nim hrajeme hokej, takže jsme celkově spokojeni," uvedl.

Již po šestnácti vteřinách hry prověřil chomutovského brankáře Štěpána Lukeše propagační střelou Baránek. V čtvrté minutě nahodil bekhendem kotouč do brankoviště Hunkes, o dorážku se pokoušel Mikúš, hostující brankář si ale připsal dva dobré zákroky.

Na druhé straně se v ojedinělé šanci ocitl Stránský, Janus si proti střele povyjel a zneškodnil ji. V další šanci měl prsty aktivní obránce Hunkes, který v úniku nejprve přestřelil branku, poté ještě puk naservíroval Myšákovi, který jemnou tečí trefil pouze výstroj hostujícího brankáře.

V 17. minutě se už domácí za svou aktivitu dočkali odměny v podobě vedoucího gólu. František Lukeš ve dvojnásobné přesilové hře švihem z levého křídla vymetl šibenici a nedal svému mladšímu bratrovi šanci zasáhnout. "Nedíval jsem se, že chytá brácha. Hraji proti Chomutovu, chci vyhrát a je jedno, kdo je v brance," řekl František Lukeš.

Vyrovnat mohl ihned po přestávce Růžička, který vypálil z otočky, jeho šanci ale výtečným zákrokem zmařil Janus. V 23. minutě se po chybné rozehrávce hostujícího brankáře dostal k puku Hübl, nahodil ho na branku a puk proklouzl Štěpánu Lukešovi mezi betony. O tři minuty později se radoval z druhé trefy v utkání František Lukeš, který se po krásné Hüblově přihrávce trefil z mezikruží.

"Pogratuluji mu k brankám, je to jen hokej. Dvakrát to trefil nad lapačku, měl to vytipované. Po každém zápase si voláme, takže se normálně budeme bavit i po tomto utkání," uvedl Štěpán Lukeš.

V polovině utkání přišla pro hosty branka naděje. Dlouhý ranou od modré čáry snížil a utkání tak dostalo nový náboj. Hosté vrhli všechny síly do útoku, ovšem kontaktní branku nedokázali vstřelit Huml ani Vantuch.

Úvod závěrečné třetiny patřil opět domácím. Po Ščotkově nahození puk zůstal před Štěpánem Lukešem, odkrytou branku ale Černý nedokázal trefit. Poté dostal skvělou přihrávku do jízdy Myšák, svůj nájezd ale neproměnil. V 47. minutě se po chybné hostů v rozehrávce dostal ke střele Hübl, Štěpán Lukeš ale puk vytěsnil. Hosté byli v průběhu třetí třetiny bezzubí a žádnou šanci si nevypracovali. Skóre zápasu tak uzavřel domácí Tůma.

Hlasy trenérů po utkání:

Radim Skuhrovec (Litvínov): "Utkání se nám hodnotí dobře. Věděli jsme, že to bude těžké utkání. Misky vah jsme překlopili na naší stranu díky brance v přesilové hře. Šli jsme si celé utkání za naším cílem. V poslední třetině jsme předvedli velmi dobrý výkon směrem dozadu. Bylo tam hodně zblokovaných střel, hodně zjednodušené hry, to jsme chtěli hrát. Za to, jak hráči k zápasu přistoupili, si zaslouží pochvalu. Krotíme emoce, víme že je začátek sezóny. Nechceme usnout na vavřínech. Slavní jsme jen do půlnoci, poté se začneme připravovat na další utkání."

Jan Šťastný (Chomutov): "Připravovali jsme se na soupeře, který se nachází v lepším rozpoložením než my. Věděli jsme, že vyrážíme na horkou půdu a že bude důležité zachytit začátek zápasu. Myslím si, že se nám to povedlo, ale polovinu času v první třetině jsme hráli v oslabení. I když jsme srdnatě bránili a oslabení hráli dobře, inkasovali jsme a to domácí nakoplo. Chtěli jsme hrát agresivně, dohrávat souboje a hrát na hraně. Věděli jsme, že to je jediná naše šance, jak uspět. Dostali jsme bohužel druhý gól, vzápětí třetí, poté jsme sice snížili, ale Litvínov si zápas zkušeně pohlídal a zaslouženě zvítězil."

HC Verva Litvínov - Piráti Chomutov 4:1 (1:0, 2:1, 1:0)

Branky a nahrávky: 17. F. Lukeš (J. Petružálek), 24. V. Hübl, 26. F. Lukeš (V. Hübl), 56. D. Tůma (Gerhát) - 30. A. Dlouhý (Jank). Rozhodčí: Šír, M. Sýkora - Lhotský, Jiří Svoboda. Vyloučení: 5:7. Využití: 2:0. Diváci: 6011 (vyprodáno).

Sestavy:

Litvínov: Janus - Baránek, Hunkes, Kubát, Šesták, Ščotka, L. Doudera, Romančík - J. Petružálek, J. Mikúš, J. Černý - Myšák, V. Hübl, F. Lukeš - D. Tůma, Gerhát, Trávníček - Jurčík, M. Hanzl, Matoušek. Trenéři: Razým a Skuhrovec.

Chomutov: Š. Lukeš - Valach, Jank, Knot, Štich, Dietz, J. Mrázek, Trefný - Vantuch, V. Růžička ml., Sklenář - Šťovíček, Klhůfek, Tomica - J. Stránský, Huml, A. Dlouhý - Havel, Chlouba, Chrpa. Trenéři: V. Růžička st., Martínek a J. Šťastný.