Hokejisté Litvínova otočili duel z Brnem, z 0:2 vyhráli 5:2

Litvínov - Hokejisté Litvínova zvítězili v utkání 27. kola extraligy nad Brnem 5:2. Kometa díky dvěma gólům z první třetiny, které dala v rozmezí 36 sekund, vedla už 2:0, v závěru druhého dějství ale snížil Richard Jarůšek, ve třetí části pak domácí dokonali obrat čtyřmi góly. Severočeši uspěli počtvrté z posledních pěti utkání, dvakrát se v jejich dresu prosadil útočník Viktor Hübl.

Zatímco hosté se museli obejít bez zkušeného útočníka Plekance, v domácích řadách debutovala čerstvá posila, kterou je švédský útočník s kolumbijskými kořeny Edwin Hedberg.

Už na konci druhé minuty museli hosté do čtyř, ale patřila jim přesto první velká šance zápasu. V oslabení ujel Mueller, brankář Janus ho však dokázal vychytat. Ještě v téže přesilovce chyběly domácím jen centimetry k tomu, aby šli do vedení oni: Jánošík pálil a za strážcem brněnské branky Vejmelkou zvonila branková konstrukce.

V končící šesté minutě pykal naopak domácí Mahbod a krátce poté, co se vrátil zpět do hry, poslal hosty ze sóla do vedení blafákem do forhendu Holík. Uběhlo jen něco málo přes půl minuty a hosté udeřili znovu, když Litvínovští nechali před svým brankovištěm trestuhodně zapomenutého Vincoura a ten si po přihrávce Lva věděl rady.

Domácí se ale nevzdali, přestože si na kontaktní gól museli ještě nějaký čas počkat. Jarůšek ve 28. minutě sice neuspěl a stejně dopadli ve 37. minutě Petružálek i Lukeš s Hüblem, ale minutu poté si spravil chuť Jarůšek, když získal puk ve středním pásmu, protáhl se mezi trojicí soupeřů a pak z kruhu povedenou ranou snížil.

Vejmelkovo kouzlo definitivně zmizelo ve třetí části. Ve 44. minutě vyrazil gólman Komety Petružálkův pokus jen mezi kruhy k Hüblovi, jenž nezaváhal. Už na konci 46. minuty měl Litvínov navrch, když obrat dokonal po Hedbergově nahrávce o brankovou konstrukci Trávníček.

Hosté vypadli z role, čehož o dvě minuty a sekundu později využil krátce po začátku přesilovky ještě Hübl a dal tak svůj druhý gól večera. Výhru domácích pak definitivně pojistil v úvodu 59. minuty ještě Kašpar, který od červené čáry trefil prázdnou branku při hostující power play.

HC Verva Litvínov - HC Kometa Brno 5:2 (0:2 , 1:0, 4:0)

Branky a nahrávky: 38. Jarůšek, 44. V. Hübl (J. Petružálek), 46. Trávníček (Hedberg), 48. V. Hübl (J. Petružálek, F. Lukeš), 59. L. Kašpar (M. Hanzl) - 9. P. Holík (Pyrochta), 9. Vincour (Lev). Rozhodčí: Hradil, Mrkva - Jindra, Zíka. Vyloučení: 3:3. Využití: 1:0. Diváci: 5081.

Sestavy:

Litvínov: Janus - Jánošík, L. Doudera, Kudla, T. Pavelka, J. Říha, Baránek, Kubát - Mahbod, M. Hanzl, Jarůšek - J. Petružálek, V. Hübl, F. Lukeš - Hedberg, J. Mikúš, L. Kašpar - Válek, Helt, Trávníček. Trenér: Kýhos.

Brno: Vejmelka - O. Němec, Baranka, Glover, Pyrochta, Svozil, Gulaši, Malec - Mueller, P. Holík, Zaťovič - Orsava, Kusko, Kucsera - Vincour, Lev, Svačina - Horký, Jenyš, Kratochvíl. Trenér: Zábranský.