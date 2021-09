Hokejisté Litvínova opět neuspěli, Plzni podlehli 2:5 a prohráli popáté za sebou

Litvínov - Hokejisté Litvínova prohráli v duelu 8. kola extraligy s Plzní 2:5. Škoda vykročila za úspěchem již v úvodu zápasu a vedla ve 13. minutě už 2:0. Domácí se sice dostali na kontakt góly na 1:2 a pak i 2:3, ale to bylo z jejich strany vše. Prohráli popáté za sebou a počtvrté v řadě nedosáhli na body. Západočeši naopak bodovali počtvrté po sobě. Dvěma góly a nahrávkou k tomu připsal Martinš Dzierkals.

První větší možnost měl v šesté minutě hostující Schleiss, skórem ale pohnul jako první až o chvilku později Dzierkals. Další šanci nevyužil Kodýtek, ve 13. minutě však strážce domácí branky Godla znovu kapituloval, když na sebe vzal koncovku přečíslení Kantner a byl úspěšný. Pak se připomněli také domácí: Kudrnu sice ještě vychytal Furch, ale na Hrbasův pokus již nestačil.

Už za minutu a půl měli Indiáni dvoubrankový náskok zpět, když se podruhé v duelu prosadil po ráně z kruhu Dzierkals. I Severočechům se však podařilo záhy zareagovat. Uběhlo dalších 54 sekund a Irving velmi rychle zužitkoval přesilovku pět na tři. Domácí gól povzbudil a ve druhé části se hnali za vyrovnáním, ale proti byl Furch, který uzamkl branku již do konce zápasu.

Třetí třetina navíc začala pro domácí šokem, když se už po 40 odehraných sekundách povedenou individuální akcí prosadil Schleiss a hosté znovu odskočili na dvoubrankový rozdíl. Plzeňští pak nevyužili přesilovku, ale vadit jim to nijak nemuselo, neboť v 52. minutě pojistil jejich výhru Blomstrand. Dzierkals mohl ještě v oslabení završit hattrick, na Godlu však v tomto případě nevyzrál.

Hlasy trenérů po utkání:

Vladimír Országh (Litvínov): "Začali jsme první dvě tři střídání dobře, ale poté byla celá první třetina v režii hostů. Dali jsme jim hodně prostoru, nedostupovali jsme je, prohrávali jsme všechny souboje a z toho vznikal obrovský chaos v našem pásmu. Stav 2:3 po první třetině byl pro nás přijatelný. Do druhé části jsme nastoupili tak, jak jsme chtěli hrát od začátku. Měli jsme sedm osm minut tlak, ale nic jsme z toho nevytěžili. Pak se hra vyrovnala. Čtvrtý gól v prvním střídání třetí třetiny nás zabil, pak už to z naší strany byla jen křeč."

Václav Baďouček (Plzeň): "Se ziskem tří bodů jsem samozřejmě spokojený. Vydařila se nám první třetina, i když jsme si ji v závěru zkomplikovali zbytečným dvojnásobným oslabením. Pustili jsme domácí znovu do hry a ve druhé třetině přišel velký tlak Litvínova, který jsme ustáli. Myslím si, že zlomový byl náš čtvrtý gól, který padl hned v první minutě poslední třetiny. Jsem rád, že už nepřišel náš kolaps z předešlých zápasů, kdy jsme hráli taky dobře, ale nedokázali jsme to dotáhnout do vítězného konce. Dnes jsme si to pohlídali."

HC Verva Litvínov - HC Škoda Plzeň 2:5 (2:3, 0:0, 0:2)

Branky a nahrávky: 16. Hrbas (Jarůšek, Jícha), 19. Irving (P. Zdráhal, Estephan) - 9. Dzierkals (Kvasnička), 13. Kantner, 18. Dzierkals (M. Lang, Kvasnička), 41. Schleiss (Kantner), 52. Blomstrand (Dzierkals). Rozhodčí: Šír, Lacina - Gerát, Hynek. Vyloučení: 1:3. Využití: 1:0. Diváci: 2626.

Litvínov: Godla - Irving, Hrbas, Stříteský, Balinskis, D. Zeman, Demel - F. Lukeš, V. Hübl, Pospíšil - P. Zdráhal, Estephan, Kudrna - Jarůšek, Jícha, P. Straka - Helt, Jurčík, Stehlík. Trenér: Országh.

Plzeň: Furch - Čerešňák, Kaňák, Jiříček, Graňák, J. Kindl, Kvasnička - Schleiss, Kodýtek, Kantner - M. Lang, Mertl, Dzierkals - Bulíř, G. Thorell, Blomstrand - Kuťák, F. Přikryl, Malát. Trenéři: Baďouček a Říha.