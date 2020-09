Hokejisté Liberce vyhráli díky třetí třetině 4:1 v Olomouci

Olomouc - Hokejisté Liberce zvítězili ve 2. extraligovém kole na ledě Olomouce 4:1. Bílí Tygři ztráceli, přesto navázali na suverénní vstup do sezony, při němž deklasovali pod Ještědem Pardubice 7:1. Severočeši rozhodli třemi góly ve třetí třetině, když ten vítězný dal v čase 40:09 útočník Tomáš Filippi. Hanáci prohráli stejným výsledkem, jimž zvítězili v pátek ve Zlíně.

Do první šance si hned v první minutě nabruslil Knotek, bekhendem však přestřelil. Olomouci se vzápětí nepovedlo využít ani přesilovou hru pěti proti třem. Vyrovnaný zápas pak dlouhou dobu plynul bez větší šance na obou stranách.

Změnil to až hostující Zachar pět minut před koncem první třetiny. S pukem na holi se obtočil kolem Konrádovy branky, jejího strážce ale překonat nedokázal. První gól zápasu tak vstřelila před koncem první třetiny Olomouc. V závaru před hostující brankou se nejlépe zorientoval Handl a dorazil puk do sítě. Ve vlastním oslabení pak ještě ujížděl na Kváču osamocený Kolouch, vedení Hanáků ale nenavýšil.

Ve druhé třetině své šance nevyužili opět Zachar a domácí Nahodil. Pohlednou individuální akci poté předvedl také střelec první branky Handl, při zakončení však branku přestřelil. Krátce po polovině zápasu bylo za faul Švrčka nařízeno trestné střílení, které střelou po ledě využil Lenc a srovnal stav na 1:1.

Vrátit Olomouci vedení mohl Kolouch, jenže se ocitl až příliš blízko Kváčovi, který si tak s jeho zakončením poradil. Stejně úspěšný byl také Konrád proti pokusům aktivního Zachara i Bulíře.

Liberec se dostal do vedení hned po devíti sekundách třetí třetiny. Filippi si v pokračující přesilové hře z druhé třetiny najel po pravém křídle a poslal puk nechytatelně do levého horního rohu Konrádovy branky. Z dobrých pozic poté stříleli také Lenc a domácí Tomeček; hostující útočník zamířil těsně vedle, domácí hráč do brankáře Kváči.

Třetí branku Liberec přidal po chybě domácích v obranném pásmu: Jelínek vybojoval puk a nabídl ho před branku Šmídovi, který střelou bez přípravy překonal bezmocného Konráda. Další nedorozumění v olomoucké rozehrávce během přesilové hry vystihl hostující Vlach, z pozice levého kruhu napřáhl a střelou k bližší tyči překonal Konráda počtvrté.

Hlasy trenérů po utkání:

Zdeněk Moták (Olomouc): "Do půlky zápasu jsme byli minimálně vyrovnaným soupeřem. Hra byla vyrovnaná a přelévala se z jedné třetiny do druhé. Po vyrovnávacím gólu hostů jsme šli trochu dolů. Nebylo to způsobeno fyzickou únavou, spíše jsme byli slabí na kotouči a v osobních soubojích. Bohužel jsme nezvládli začátek třetí třetiny, kdy jsme dostali gól v přesilové hře, a už jsme se do toho nedostali zpět. Pak jsme inkasovali ještě dvě branky po velkých chybách obránců v rozehrávce. Nedá se ale nic dělat, takové chyby se teď stávají i v NHL. Za půlku zápasu si nezasloužíme brát ani bod. Ale nic se neděje, my musíme prostě pracovat dál."

Patrik Augusta (Liberec): "Viděli jsme velice těžké utkání pro oba celky s velkým množstvím osobních soubojů. Ani jedno mužstvo nedalo metr zadarmo. Nám se nepovedl začátek, soupeř byl lepší, aktivnější a silnější v soubojích. Od druhé třetiny jsme se zlepšili, vytvořili jsme si šance a podařilo se nám vyrovnat z nájezdu. Zjednodušili jsme hru, začali jsme hrát více na kotouči a takové to 'momentum' zápasu se překlopilo na naši stranu. Na začátku třetí třetiny nám pomohla rychlá branka prakticky hned z buly. Tu třetí dvacetiminutovku jsme už odehráli velice dobře. Takže zasloužená gratulace a velké díky do kabiny."

HC Olomouc - Bílí Tygři Liberec 1:4 (1:0, 0:1, 0:3)

Branky a nahrávky: 18. Handl (Nahodil, Navrátil) - 31. Lenc z trest. střílení, 41. Filippi (Šmíd, Bulíř), 47. Šmíd (P. Jelínek, Šír), 52. J. Vlach. Rozhodčí: Šír, Sýkora - Ondráček, Axman. Vyloučení: 3:4. Využití: 0:1. V oslabení: 0:1. Diváci: 2800 (omezený počet).

Olomouc: Konrád - Škůrek, Ondrušek, Valenta, Švrček, L. Rutar, Vyrůbalík - Kucsera, J. Knotek, Handl - V. Tomeček, Kolouch, Olesz - Navrátil, Nahodil, J. Káňa II - Bambula, Gřeš, Burian. Trenér: Moták.

Liberec: Kváča - Šmíd, Knot, Rosandič, T. Hanousek, Derner, Havlín - Birner, Bulíř, Lenc - Průžek, Filippi, Gríger - Šír, P. Jelínek, Zachar - J. Vlach, A. Najman, Rychlovský. Trenér: P. Augusta.