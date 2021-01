Hokejisté Liberce udolali Karlovy Vary 4:3, rozhodl Knot

Liberec - Hokejisté Liberce porazili ve 37. kole extraligy na svém ledě Karlovy Vary 4:3 a bodovali poosmé za sebou, z toho šestkrát slavili výhru. Díky tříbodovému zisku poskočili Bílí Tygři do elitní čtyřky tabulky. Naopak Energie nedokázala navázat na vítězství se Zlínem a Olomoucí a v tabulce je osmá. Domácí vedli 2:0 a 3:1, ale o jejich výhře rozhodl až za stavu 3:3 v čase 53:25 obránce Ronald Knot.

Hned v úvodu utkání dostal tým Energie možnost přesilové hry, domácí se však v pohodě ubránili. Ihned po skončení oslabení převzali Bílí Tygři iniciativu a nastěhovali se před gólmana Hamrlu. Z aktivity domácích přišla i vedoucí branka: Birner obral v rohu hřiště o kotouč Zábranského, posunul na Lence a nejlepší liberecký střelec už si věděl rady.

Za necelé tři minuty se Severočeši radovali znovu. Po průniku Bulíře doklepnul kotouč za Hamrlova záda opět Lenc. Na rozdíl tří branek mohl hned vzápětí zvýšit Vlach, jeho střelu zastavila tyč. Karlovarští mohli snížit v závěru první třetiny, Fleka ale ve velké šanci vychytal Kváča.

Na začátku druhé části měli Západočeši k dispozici téměř minutovou dvojnásobnou výhodu, se střelami Fleka, Rachůnka i Šenkeříka si ale poradil Kváča. V oslabení ve čtyřech poté zahrozil také Liberec, dvě velké šance Grígera ale skvěle chytil Hamrla. Skóre se tak znovu měnilo až ve 32. minutě, kdy dostal hosty na dostřel dorážkou vlastní střely Weinhold.

Bílí Tygři si ale vzali dvougólové vedení brzy zpět, v přesilovce propálil Hamrlu Vlach. Když už se zdálo, že se do šaten půjde za stavu 3:1 pro domácí, přispěchala Energie s kontaktní brankou. V poslední vteřině druhé dvacetiminutovky se přesně nad Kváčovo rameno trefil Koblasa. Jeho branku nakonec potvrdil i videorozhodčí.

Obdržený gól do šatny hráče Liberce notně poznamenal a po dvou minutách třetího dějství inkasovali znovu. Pulpánovu střílenou přihrávku usměrnil za bezmocného Kváču Černoch a vyrovnal. Bílí Tygři si mohli své vedení vzít zpět v početní výhodě, Hamrla ale s vypětím všech sil odolal.

Liberečtí se nadále tlačili do útoku a snažili se strhnout vedení opět na svou stranu. Velkou šanci měli Lenc s Musilem, Hamrla ale výtečně zasáhnul. V 54. minutě už ale karlovarský brankář nestačil na ukrytou ránu Knota od modré čáry a Liberec znovu vedl. Pátou branku mohl přidat hned vzápětí Musil, z úhlu ale nedokázal trefit poloodkrytou branku. V samém závěru ještě hosté sáhli ke hře bez brankáře, domácí už se ale ubránili.

Hlasy trenérů po utkání:

Patrik Augusta (Liberec): "Po výborném začátku šel náš výkon dolů a nehráli jsme dobře. S tak kvalitním soupeřem nemůžeme takto hrát. Svou lehkovážností jsme soupeře sami dostali zpátky do hry. Cením si toho, že jsme v závěru dokázali najít cestu k vítězství. Se třemi body jsme spokojeni, s výkonem ne."

Tomáš Mariška (Karlovy Vary): "Bylo to hodně upracované utkání z naší strany. Nebyli jsme lepším týmem, ale bojovali jsme po celých šedesát minut. Špatně jsme do zápasu vstoupili a nechali si domácí odskočit. Věřili jsme ale, že se můžeme do zápasu vrátit a dát kontaktní gól. To se nám povedlo a ve třetí třetině jsme i vyrovnali. Pak jsme ale trošku nešťastným gólem přišli o nějaké body a odjíždíme tak z Liberce s prázdnou."

Bílí Tygři Liberec - HC Energie Karlovy Vary 4:3 (2:0, 1:2, 1:1)

Branky a nahrávky: 7. Lenc (Birner), 10. Lenc (Bulíř, T. Hanousek), 36. J. Vlach (Rosandič, Gríger), 54. Knot (Bulíř) - 32. Weinhold (Flek, T. Rachůnek), 40. Koblasa (Šenkeřík), 42. Černoch (Pulpán, L. Zábranský ml.). Rozhodčí: Mrkva, Kika - Gebauer, Ganger. Vyloučení: 4:3. Využití: 1:0. Bez diváků.

Sestavy:

Liberec: Kváča - Knot, Vitásek, T. Hanousek, Rosandič, Kolmann, Derner - Lenc, Bulíř, Birner - A. Musil, Gríger, Průžek - R. Pavlík, P. Jelínek, J. Vlach - J. Šír, A. Najman, Rychlovský. Trenér: P. Augusta.

Karlovy Vary: Hamrla - Šenkeřík, M. Rohan, Weinhold, Graňák, L. Zábranský ml., Pulpán, D. Mikyska - Flek, T. Mikúš, T. Rachůnek - O. Beránek, Hladonik, Jiskra - Kohout, Černoch, Koblasa - Vondráček, Skuhravý, Redlich. Trenér: Pešout.