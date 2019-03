Frýdlant v Čechách - Již potřetí se hokejisté Liberce chystají na play off na soustředění ve Frýdlantu v Čechách. V předešlých dvou případech následně došli až do finále a Bílí Tygři věří, že luxusní podmínky v hotelu v kombinaci s tréninky na místním stařičkém zimním stadionu jim k úspěchu pomohou i letos.

"Jezdíme sem vždy, když vyhrajeme základní část, což se nám letos povedlo. Máme tady klid na práci a klid na tužení kolektivu," řekl trenér Filip Pešán na setkání s novináři. "Máme trošku těžší podmínky na zimáku, kde je zima a takové trošku old school zázemí. Na druhou stranu máme komfort se vším všudy, co potřebujeme. Hotel sami pro sebe," doplnil.

Mužstvo se do Frýdlantu, vzdáleného půl hodiny cesty od Liberce, přesunulo v úterý a bude tam trénovat do pátku. "V sobotu odjedeme domů, abychom si od sebe na chvilku odpočinuli, a v neděli začíná příprava na play off," podotkl Pešán. Do čtvrtfinále Tygři vstoupí ve středu a jejich soupeř vzejde ze sérií předkola.

Předešlá soustředění zažil i kapitán Petr Jelínek, který si je pochvaluje. "Alespoň nebudeme 14 dní na zimáku v Liberci. Jezdíme sem a jsme všichni spokojení," uvedl zkušený útočník, který na severu Čech působí od roku 2014 a před třemi lety se tak radoval i ze zisku mistrovského titulu.

Naopak poprvé do Frýdlantu zavítal Marek Kvapil, nejproduktivnější hráč týmu v základní části. "Hotel je parádní, na to si nemůžeme stěžovat. Zimáček je starší, ale je to v pohodě. Hlavní je stmelit partu a ten účel to splní," řekl Kvapil.