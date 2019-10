Hokejisté Liberce si s Kometou zahrají o první místo v tabulce

Praha - Souboj druhého Liberce s třetím Brnem bude hlavním tahákem dnešního desátého kola hokejové extraligy. Ve hře navíc bude i posun na první místo, protože severočeský celek na vedoucí Třinec ztrácí dva body, zatímco domácí Kometa tři.

Liberec ale do Brna nepřijede v nejlepším rozpoložení, protože naposledy nečekaně prohrál s Pardubicemi a navíc ztratil i dva předchozí zápasy venku. Co napravovat má před svými diváky i Kometa, která z posledních pěti kol sice jen jednou prohrála, ale byl to domácí debakl 0:7 s posledním Zlínem.

V dalších zápasech se Mladá Boleslav utká s Vítkovicemi, Hradec Králové nastoupí proti Karlovým Varům, Plzeň přivítá Pardubice a Litvínov se utká se Zlínem.