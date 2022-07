Hokejisté Liberce s ofenzivní posilou Frolíkem zahájili poslední část přípravy

Liberec - S kompletním týmem dnes načali závěrečnou část přípravy na extraligovou sezonu hokejisté Liberce. S Bílými Tygry trénovala už i poslední posila, kterou se během minulého týdne stal Michael Frolík. Kouč Patrik Augusta ale také přiznal, že zkušený útočník ještě nemusí být posledním hráčem, který pod Ještěd během léta přijde.

První trénink bývá často hodně syrový, ale Augusta z něj měl dobrý pocit. "Na hráčích byla vidět chuť. Měli jsme nějaké volno, ale kluci přišli připravení a všichni jsou zdraví, což je pro mě to nejdůležitější. Vypadalo to slušně," pochvaloval si Augusta v rozhovoru s novináři.

Nejbližší dny budou v tréninku podobné dnešku. "Dnes to bylo poprvé, tak možná budou tréninky i malinko delší. Budeme zařazovat i odpolední tréninky dovedností. Ta příprava bude relativně dlouhá, protože naostro se začíná až 16. září, takže si nemyslím, že je potřeba na to hned vlítnout a ty hráče utavit. Postupně se budeme připravovat na nějaké taktické věci, které chceme do sezony změnit, i když to nebude nic velkého. Naším úkolem je připravit mužstvo na 16. září," uvedl Augusta.

Věří, že čtyřiatřicetiletý Frolík splní očekávání a bude velkou posilou. "Cítím z něho chuť. Bude mít svou pozici, na níž může pracovat. Ví, kam patří. Měl to těžké, v NHL nehrál, byl tam v taxi squadu, loni do Lausanne přišel v rozjeté sezoně, takže věřím, že tohle mu může jen pomoct. Frolda bude patřit jednoznačně k našim lídrům a top útočníkům. Od toho se bude odvíjet i jeho pozice. Dostane prostor, který si zaslouží, bude mít skvělé spoluhráče a věřím, že budeme úspěšní," řekl Augusta.

"Cítím se slušně. Jasně, první dny jsou trochu zvláštní v tom, že se do toho všichni snažíme dostat. Je to trochu hektičtější, fasujete věci a podobně. Ale už na prvním tréninku jsem se během jeho průběhu cítil líp a líp. Doufám, že se to bude jenom zlepšovat a že si v lize rychle zvyknu," podotkl Frolík.

S týmem se postupně seznamuje. "Moc kluků v kabině neznám, většinou to jsou mladší kluci, se kterými jsem nikdy neměl moc možností se potkat. Jsou to pro mě nové tváře. Všichni mě tu ale přijali super. Doufám, že budeme mít dobrou partu a že nám to spolu bude šlapat. Těším se, že odehraju celou přípravu, poznám kluky, všechno si sedne a celkově navážu na výkony z minulosti," uvedl Frolík.

Vedle Frolíka přivedli Severočeši ještě gólmana Jakuba Neužila, obránce Uvise Janise Balinskise či útočníky Michala Bulíře a Oscara Flynna. Naopak odešli brankář Jaroslav Pavelka a útočníci Jakub Klepiš a Adam Klapka, kariéru ukončil zkušený bek Ladislav Šmíd.

"Věřím, že jsme hlavně přivedli ty hráče, kteří nám pomohou být lepší než v sezoně předchozí. To mužstvo není nikdy uzavřené, ale jsem spokojený s tím, v jakém složení jsme dnes začali. Nechal bych tam ještě jednoho hráče otevřeného, jinak je ten tým hotový. Post ale prozrazovat nebudu," pousmál se Augusta.

Program přípravných zápasů:

Čtvrtek 11. srpna: Bílí Tygři Liberec - HC Energie Karlovy Vary (18:00),

úterý 16. srpna: BK Mladá Boleslav - Bílí Tygři Liberec (17:00),

čtvrtek 18. srpna: HC Energie Karlovy Vary - Bílí Tygři Liberec (17:30),

úterý 23. srpna: HC Verva Litvínov - Bílí Tygři Liberec (17:30),

čtvrtek 25. srpna: Bílí Tygři Liberec - HC Dynamo Pardubice (18:00),

úterý 30. srpna: HC Dynamo Pardubice - Bílí Tygři Liberec (17:00),

čtvrtek 1. září: Bílí Tygři Liberec - HC Verva Litvínov (18:00),

středa 7. září: Rytíři Kladno - Bílí Tygři Liberec (17:30).