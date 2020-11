Hokejisté Liberce rozhodli o výhře nad Hradcem ve druhé třetině

Liberec - Hokejisté Liberce porazili v 17. kole extraligy Hradec Králové 4:1 a odčinili tak středeční porážku s Třincem. Naopak Mountfield nedokázal navázat na výhru proti Vítkovicím a připsal si druhou prohru v sezoně. Bílí Tygři potvrdili, že se jim na Hradec v poslední době daří a bodovali v šestém z posledních sedmi vzájemných duelů. Hosté šli sice gólem Kevina Klímy do rychlého vedení, Liberečtí ale třemi zásahy ve druhé třetině zápas otočili. Dvěma góly se blýskl útočník Dávid Gríger.

Začátek utkání byl opatrný z obou stran, hra se odehrávala především ve středním pásmu. Ve 4. minutě však Hradečtí ze své první šance v zápase udeřili. Lev našel křížnou přihrávkou Kevina Klímu, který střelou k tyči otevřel skóre utkání.

Liberec se snažil o rychlou odpověď, se střelami Šmída a Knota si ale poradil Mazanec. Nadvakrát si na něj nepřišel ani Gríger. Zahrozili tak opět hosté, do dvoubrankového vedení je mohl poslat Orsava, Kváča ale byl u své tyče včas. V závěru první třetiny měl na hokejce vyrovnání Gríger, Mazanec se ale blýsknul skvělým zákrokem.

V úvodu druhé části dostal Liberec možnost přesilové hry a po krásné souhře s Rachůnkem vyrovnal Gríger. A o dvě minuty později se Bílí Tygři radovali znovu. Jelínek posunul kotouč na Grígera a slovenský útočník svou druhou trefou v utkání otočil na 2:1.

Mountfield mohl odpovědět v přesilové hře, nesehrál ji ale dobře a Kváču vůbec neohrozil. Poté již tak vyhecovaný zápas okořenila boxerská vložka mezi libereckým Lencem a hradeckým Kevinem Klímou, ve které měl jasně navrch domácí hráč. Minutu před koncem druhého dějství pak ještě Filippi v situaci dva na jednoho hezky našel Birnera, jenž střelou do odkryté branky poslal Severočechy do dvoubrankového vedení.

Snížit mohl na začátku třetí části před Kváčou osamocený Růžička, liberecký brankář svůj tým podržel. Na druhé straně v přesilovce tvrdě pálil Filippi, také Mazanec byl připraven. Hosté se s ubývajícím časem museli stále více tlačit do útoku, naráželi ale na dobře zformovanou obranu domácích.

Uklidňující čtvrtý gól tak mohl přidat domácí kapitán Jelínek, Mazanec ale jeho bekhendový blafák skvěle lapil. Hned vzápětí však ujela do rychlého přečíslení dvojice Birner - Lenc a druhý jmenovaný nekompromisní ranou pod břevno nedal hradeckému brankáři šanci. V samém závěru ještě pak Kevin Klíma po pěkné individuální akci trefil horní tyč.

Hlasy trenérů po zápase:

Patrik Augusta (Liberec): "Vstup do utkání se nám nepovedl, soupeř byl aktivnější, důraznější a zaslouženě šel do vedení. Do druhé třetiny jsme ale nastoupili jinak, zlepšili jsme pohyb a podařilo se nám využít šance. Vstřelené góly nám daly křídla a zápas už jsme pak dovedli do vítězného konce. Hradec je velmi silný tým, tří bodů si proto nesmírně vážíme."

David Kočí (Hradec Králové): "Měli jsme dobrý začátek, první třetinu jsme hráli to, co jsme chtěli. Zápas ale rozhodl úvod druhé části, kde jsme dostali dva rychlé góly. Najednou jsme dělali chyby, nálada na střídačce také nebyla dobrá. Ve třetí třetině jsme se dostali zpátky do hry, ale Liberec už si zápas pohlídal."

Bílí Tygři Liberec - Mountfield Hradec Králové 4:1 (0:1, 3:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 23. Gríger (T. Rachůnek), 25. Gríger (P. Jelínek), 40. Birner (Filippi, A. Musil), 53. Lenc (Birner, Derner) - 4. Kevin Klíma (Lev). Rozhodčí: Hejduk, Pilný - Lučan, Kis. Vyloučení: 5:5, navíc Lenc - Kevin Klíma oba 10 minut. Využití: 1:0. Bez diváků.

Sestavy:

Liberec: Kváča - Šmíd, Knot, Hanousek, Rosandič, Derner, T. Havlín - Lenc, Bulíř, Birner - Gríger, Filippi, T. Rachůnek - Zachar, P. Jelínek, A. Musil - Průžek, A. Najman, J. Vlach - Šír Trenér: Augusta.

Hradec Králové: Mazanec - Zámorský, Nedomlel, Blain, Hronek, F. Pavlík, Jank, Pilař - Smoleňák, Cingel, Orsava - Kelly Klíma, V. Růžička ml., J. Sklenář - Lev, Kevin Klíma, Perret - Chalupa, Koukal, R. Pavlík. Trenér: V. Růžička st.