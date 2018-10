Liberec - Hokejisté Liberce rozdrtili v 10. kole extraligy Litvínov 5:0 a díky čtvrté domácí výhře za sebou se posunuli na druhé místo. Třemi body za dvě branky a jednu asistenci se na tom podílel slovenský útočník Libor Hudáček. Brankář Roman Will udržel poprvé v sezoně čisté konto. Verva po úvodních šesti výhrách v řadě prohrála třetí z posledních čtyř duelů. Bílí Tygři rozhodli čtyřmi góly už v první třetině.

Severočeši vstoupili do utkání velmi aktivně a hned od první minuty zasypali několika ranami brankáře Kváču, kterého Litvínov získal na střídavé starty z prvoligového Motoru České Budějovice. Poté si Bílí Tygři zahráli přesilovku, využít ji však i přes velký tlak nedokázali.

Mrzet je to ale nemuselo, jelikož o chvilku později otevřel skóre o Kváčův beton Hudáček. V polovině první třetiny v přesilové hře poté našel Kvapil krásným pasem Bulíře a ten střelou do odkryté branky zvýšil na rozdíl dvou branek. Zároveň si již 13. brankou v sezoně vyrovnal své střelecké maximum a suverénně vévodí tabulce střelců.

Domácích byl plný led a za tři minuty přidal po ukázkově sehraném přečíslení další branku Hudáček. V aréně ještě neutichla radost ze třetí branky a domácí se po 24 vteřinách radovali znovu. Drtivou převahu Bílých Tygrů podtrhl výstavní ranou nad Kváčovo rameno nejproduktivnější muž extraligy Kvapil. V závěru první části si první ostrý zákrok připsal také domácí brankář Will, který si poradil s dobrou šancí Gerháta.

Ve druhé části se Litvínov přece jen trochu osmělil a zatlačil domácí do defenzívy. S pokusy Hanzla a Hübla si ale poradil pozorný Will. Také Litvínov si zahrál přesilovku a v ní měl gólovou šanci Tůma, Will ale perfektně zasáhnul. Na druhé straně mohl pátou branku Libereckých přidat z protiútoku Lenc, Kváča ale svůj tým podržel. I nadále však byli aktivnější hosté a Will měl plné ruce práce. Ani Gerhát s Petružálkem si na něj ale nepřišli.

Na začátku třetího dějství útočil na hattrick Hudáček, z ideální palebné pozice mezi kruhy ale těsně minul. Na opačné straně zahrozil Hübl, Will ale jeho ostrou ránu ukryl v lapačce. Poté musel za pozdní dohrání Matouška předčasně pod sprchy domácí Havlín a Litvínov měl před sebou dlouhou početní výhodu.

Tu však ukončil zbytečným faulem hostující kapitán Trávníček. Domácí naložili se svou početní výhodou mnohem lépe. Hudáček nabil Šmídovi a ten tvrdou ranou bez přípravy upravil na konečných 5:0. Závěr utkání se pak již dohrával pouze z povinnosti.

Hlasy trenérů po utkání:

Filip Pešán (Liberec): "Zápas jsme rozhodli v první třetině. Měli jsme výborný vstup do utkání a povedla se nám taky přesilovka. I když potom Litvínov začal zlobit a měli jsme obavy, aby zápas nezačal otáčet, tak jsme všechna oslabení odehráli výborně a ubránili se. Zaslouženě dnes bereme tři body."

Radim Skuhrovec (Litvínov): "První třetina byla z naší strany velmi špatná a rozhodla o osudu celého utkání. Liberec hrál velmi dobře, měl dobrý pohyb a tvrdě nás potrestal. Naopak my jsme ve všem zaostávali. Ve druhé a třetí třetině se hra srovnala, nicméně první třetina nás stála zápas. Liberec vyhrál naprosto zaslouženě."

Bílí Tygři Liberec - HC Verva Litvínov 5:0 (4:0, 0:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 7. L. Hudáček (Redenbach, Derner), 10. Bulíř (M. Kvapil, P. Jelínek), 13. L. Hudáček (Valský, Doherty), 14. M. Kvapil (Bulíř), 52. Šmíd (L. Hudáček, Ordoš). Rozhodčí: Hodek, Bejček - L. Kajínek, K. Zavřel. Vyloučení: 3:6, navíc Havlín 5 min. a do konce utkání - Trávníček 10 min. Využití: 2:0. Diváci: 6815.

Liberec: Will - Doherty, Šmíd, Kolmann, Derner, Havlín, Ševc - Valský, Redenbach, L. Hudáček - Lenc, Bulíř, M. Kvapil - Ordoš, P. Jelínek, L. Krenželok - J. Jeník, Lakatoš, M. Zachar. Trenéři: Pešán a Augusta.

Litvínov: Kváča - Hunkes, Strejček, L. Doudera, Ščotka, Romančík, Baránek, D. Šesták - J. Petružálek, Gerhát, Trávníček - Myšák, V. Hübl, F. Lukeš - D. Tůma, M. Hanzl, J. Černý - Havelka, Jurčík, Matoušek. Trenéři: Razým a Skuhrovec.