Hokejisté Liberce připravili Olomouci druhou porážku a upevnili si druhé místo

Liberec - Hokejisté Liberce porazili v 8. kole extraligy Olomouc 6:2, vyhráli potřetí v řadě a upevnili si druhé místo v tabulce. Severočeši bodovali ve všech devíti zápasech, které v sezoně odehráli. Hanáci prohráli teprve podruhé a klesli na sedmé místo.

Tygři začali utkání aktivně a Konrád se měl v brance, co otáčet. První vážnější situaci musel ale řešit na konci 5. minuty. Derner nahodil puk ze středního pásma a hostující brankář puk vyrazil přímo před dojíždějícího Rychlovského. Ten se pokusil o kličku do bekhendu, ale Konrád situaci ustál.

Hosté odpověděli při vlastním oslabení o dvě minuty později, kdy Balinskisovu liknavost na vlastní modré čáře málem potrestal Bambula. Jeho samostatný nájezd ale Kváča zlikvidoval.

V dalším průběhu třetiny byli domácí aktivnější, na Konráda ale nedokázali vyzrát. V poslední minutě hráli domácí třetí přesilovku. Dvacet vteřin před odchodem do kabin nahodil obránce Balinskis puk na Konrádovu branku a po tečích Birnera a Frolíka Liberec vedl.

I druhou část začali aktivněji domácí. Jejich trvalý tlak přinesl ve 27. minutě druhý gól. Melancon našel přesnou přihrávkou od mantinelu najíždějícího Najmana a proti jeho zakončení neměl Konrád šanci. O tři minuty později se Jelínek vrátil z trestné lavice a týmu se revanšoval za dvě minuty oslabení krásnou gólovou přihrávkou před branku, kam si sjel Melancon a překonal Konráda potřetí.

V euforii hrající Tygři předvedli za dvě minuty další krásnou akci, kdy puk putoval po ose Rychlovský - Najman až k zakončujícímu Vlachovi, který překonal Konráda počtvrté. Náskok domácí ukolébal a to se jim vymstilo. Ve 38. minutě vystřelil od mantinelu Kunc a s pomocí tyčky překonal Kváču poprvé. Následně domácí zazmatkovali v obranném pásmu a přestože hráli přesilovku, Bambula snížil na 4:2.

Třetí třetinu začali domácí opatrněji, vědomi si dvou inkasovaných branek v závěru druhé dvacetiminutovky. Olomouc postupně získala převahu a Kváča v domácí brance měl více práce než jeho protějšek. Na konci 49. minuty hráli hosté přesilovku. Před Kváčou strhla šarvátka, jejími aktéry se stali téměř všichni hráči na ledě. Rozhodčí po poradě udělili celkem pět dvouminutových trestů.

Prodloužené oslabení domácí zvládli a pak z rychlého protiútoku udeřili. Flynn si vyměnil puk s Balinskisem a pak sám zakončil do odkryté branky. Vstřelený gól domácí uklidnil, povzbudil a aktivita se přestěhovala zpět na jejich hokejky. V 56. minutě předvedl sportovní gesto fair play Petr Kváča, který odvolal na něj odpískaný faul.

Závěr utkání dohrávali hosté v početní výhodě, ale udeřili domácí. Rychlovský obral za brankou o rozehrávku se snažícího Konráda a do prázdné branky uzavřel gólový účet utkání.

Hlasy po utkání:

Jiří Kudrna (Liberec): "Dnešní hodnocení je pozitivní. Jsme rádi, že jsme potvrdili úterní výkon a že jsme ze dvou domácích zápasů získali šest bodů. Jsme spokojeni s předvedenou hrou i s produktivitou. Musím vyzdvihnout celý tým, protože všichni hráči podali skvělý výkon. Uhráli jsme výborné oslabení, byli jsme produktivní, byli jsme silní na kotouči. Z toho pak pramenily naše šance. Byla tam tříminutovka ve druhé třetině, kdy jsme si to trochu zkomplikovali, ale věděli jsme, že je to o nás a jsme rádi, že nás to nijak nepoznamenalo."

Boris Žabka (Olomouc): "Zápas se nehodnotí lehce. Nechytli jsme začátek, Liberec dobře začal, dostal nás pod tlak. Byli jsme slabí na kotouči, prohrávali jsme souboje. Pak jsme se sice chytli, dali jsme dva góly a trochu se nastartovali. Na začátku třetí třetiny jsme měli tlak, nějaké šance, dorážky. Bohužel jsme si to dnes za ten začátek zápasu nezasloužili. Liberci můžeme jen pogratulovat."

Bílí Tygři Liberec - HC Olomouc 6:2 (1:0, 3:2, 2:0)

Branky a nahrávky: 20. Frolík (Birner, Balinskis), 27. A. Najman (Melancon, Frolík), 30. Melancon (Jelínek), 32. Vlach (A. Najman, Rychlovský), 52. Flynn (Balinskis), 59. Rychlovský - 38. Kunc (Bambula, Rutar), 40. Bambula (Strapáč, Škůrek). Rozhodčí: Pražák, Pilný - Lhotský, J. Svoboda. Vyloučení: 9:6. Využití: 1:0. V oslabení: 1:1. Diváci: 4366.

Liberec: Kváča - Melancon, Balinskis, Štibinger, Vitásek, J. Dvořák, Derner, Rosandič - Faško-Rudáš, Bulíř, Birner - Frolík, Filippi, Flynn - Rychlovský, A. Najman, Vlach - Šír, Jelínek, Čederle. Trenér: Augusta.

Olomouc: Konrád - Dujsík, Ondrušek, Škůrek, Rašner, Švrček, Řezníček, Rutar - Orsava, Anděl, Káňa - Navrátil, Nahodil, Klimek - Bambula, Menšík, Kunc - Handl, Strapáč, Kusko. Trenér: Tomajko.