Hokejisté Liberce přehráli v dohrávce Olomouc 4:1 a doma zůstávají neporažení

Liberec - Hokejisté Liberce porazili v dohrávce 11. kola extraligy na svém ledě Olomouc 4:1. Bílí Tygři tak i nadále zůstávají před domácím publikem neporažení a v tabulce poskočili na sedmé místo. Hanáci se naopak ani na šestý pokus nedočkali vítězství z arén soupeřů a zůstávají jedenáctí. Po dvou třetinách vyrovnaný duel překlopili Severočeši na svou stranu třemi góly v závěrečné části. Vítězný gól dal ve 47. minutě útočník Oscar Flynn.

Liberečtí do utkání doslova vlétli a již po 76 sekundách šli do vedení. Rychlovský posunul kotouč do křídla na rozjetého Najmana a ten přesnou střelou nad Sedláčkovo rameno otevřel skóre. Poté se kolem hostující obrany protáhnul mladík Pérez, gólman Sedláček ale jeho pokus o blafák dobře přečetl.

Bílí Tygři byli i nadále aktivnější a po hezké kombinaci s Melanconem měl dobrou šanci Flynn, Sedláček byl ale připravený. První přesilovku si po faulu Orsavy zahráli Severočeši, Sedláčka ale prakticky neohrozili. V závěru první třetiny mohl přidat druhý gól domácích Faško-Rudáš, Sedláček byl ale proti a předvedl výborný zákrok.

Vstup do druhé dvacetiminutovky vyšel o poznání lépe Olomouci a Bambula ve 21. minutě po výpadu zpoza branky vyrovnal. Poté dostala diváky do varu potyčka, v níž se utkali Melancon a Chmielewski, navrch měl domácí borec. Hanáci však měli možnost přesilové hry a blízko gólu byl Macuh, strážce liberecké branky Král ale výborně zasáhl.

Hosté byli povzbuzeni vyrovnávací brankou a další dobrou příležitost měl Klimek, z mezikruží ale těsně minul. Poté se ke slovu dostali také Liberečtí a nebezpečně pálil Hawryluk, Sedláček byl ale pozorný. Těsně před druhou sirénou měl na holi vedoucí branku Rychlovský, Sedláček ale předvedl další povedený zákrok.

Krátce po začátku třetí části hrála Olomouc v početní výhodě, domácí se ale bez větších problémů ubránili. Ve 47. minutě si pak vzali své vedení zpět. V situaci dvou na jednoho Najman krásně vybídnul Flynna a ten - ač tísněný - dokázal zvednout puk nad beton přesouvajícího se Sedláčka - 2:1. Hosté mohli brzy odpovědět, s šancí Klimka i následnou dorážkou Nahodila si ale poradil Král.

Olomoučtí se s přibývajícím časem museli tlačit více dopředu a domácí hrozili z rychlých brejků. Pět minut před koncem třetí třetiny jeden takový po Flynnově přihrávce využil obránce Ivan a vnesl na liberecké hokejky potřebný klid. Hanáci se ale ještě nehodlali vzdát a hostující trenér Tomajko sáhl více než tři minuty před vypršením základní doby ke hře bez brankáře. Na konečných 4:1 pro domácí však upravil trefou do opuštěné branky Rychlovský.

Hlasy po utkání:

Filip Pešán (Liberec): "Jsme spokojení s výsledkem a také s výkonem Daniela Krále v brance. Podal výborný výkon a dal nám velkou šanci vyhrát. V první třetině jsme soupeře přehrávali, nevyjádřili jsme to ale více než jedním gólem. Ve druhé třetině jsme pak úplně vypadli ze hry, hosté se nakopli a dostávali nás pod tlak. Do třetí části jsem překopal všechny formace a dohrával jsem utkání na pár lidí, kteří nejvíc chtěli zápas vyhrát."

Jan Tomajko (Olomouc): "Nevyšla nám první třetina, vůbec jsme se nemohli dostat do tempa. Liberec byl lepší, dostával nás pod tlak a šel do vedení. Ve druhé části jsme se zlepšili, měli jsme dobrý pohyb a vyhrávali souboje. Také úvod třetí třetiny byl z naší strany dobrý, ale za stavu 1:1 nemůžeme Liberec pustit do přečíslení. To nakonec zápas rozhodlo. I nadále se nám nedaří přesilovky, hlavně v druhé části jsme si jimi mohli pomoci, ale to se bohužel nestalo."

Bílí Tygři Liberec - HC Olomouc 4:1 (1:0, 0:1, 3:0)

Branky a nahrávky: 2. A. Najman (Rychlovský, Hawryluk), 47. Flynn (A. Najman), 55. M. Ivan (Flynn, D. Král), 59. Rychlovský (Derner) - 21. Bambula (Řezníček, J. Knotek). Rozhodčí: Jeřábek, Šír - Lederer, Blažek. Vyloučení: 5:6. Bez využití. Diváci: 3956.

Liberec: D. Král - Melancon, M. Ivan, T. Galvas, McCoshen, Knot, J. Dvořák, Derner - Faško-Rudáš, Filippi, Flynn - Hawryluk, Bulíř, J. Pérez - Kelly Klíma, A. Najman, Rychlovský - Pekař, J. Šír, J. Vlach. Trenér: Pešán.

Olomouc: J. Sedláček - Řezníček, Ondrušek, A. Rutar, Sirota, T. Černý, Švrček, Rašner - Bambula, J. Knotek, Navrátil - P. Musil, Macuh, Chmielewski - Orsava, Nahodil, Klimek - Kucsera, Anděl, Kunc. Trenér: J. Tomajko.

Tabulka:

1. Pardubice 11 9 0 2 0 43:21 29 2. Litvínov 11 8 2 0 1 43:28 28 3. Sparta Praha 11 6 2 0 3 35:23 22 4. Třinec 10 4 2 1 3 30:27 17 5. České Budějovice 11 4 1 3 3 24:27 17 6. Hradec Králové 11 3 2 3 3 29:25 16 7. Liberec 11 4 2 0 5 32:36 16 8. Karlovy Vary 10 4 1 0 5 27:25 14 9. Brno 11 4 1 0 6 26:31 14 10. Vítkovice 11 3 1 2 5 31:36 13 11. Olomouc 11 3 0 3 5 20:32 12 12. Plzeň 10 3 0 1 6 20:26 10 13. Kladno 10 1 2 2 5 24:36 9 14. Mladá Boleslav 11 2 1 0 8 26:37 8