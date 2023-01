Hokejisté Liberce porazili v souboji tabulkových sousedů Hradec Králové 3:1

Liberec - Hokejisté Liberce porazili ve 40. kole extraligy Hradec Králové 3:1 a v tabulce se svému dnešnímu soupeři vzdálili na rozdíl sedmi bodů. Bílí Tygři napravili páteční prohru z Vítkovic a upevnili si sedmou pozici. Naopak Mountfieldu se i nadále nedaří, prohrál čtvrtý zápas za sebou a zůstává na osmém místě. Severočeši položili základ svému vítězství již v první třetině, kterou vyhráli 2:0.

Liberec do utkání vlétnul a již po 52 vteřinách šel do vedení. Krásnou souhru s Melanconem a Najmanem zakončil trefou do odkryté branky Flynn. Mountfield mohl odpovědět v početní výhodě, nesehrál ji ale příliš dobře.

V polovině první třetiny tak znovu udeřili Tygři, na rozdíl dvou branek zvyšoval bekhendovou střelou Ordoš. Domácí byli při chuti a další gól měl na hokejce Najman, v obrovské šanci ale těsně minul. Poté zahrozili také hosté, McCormackovu střelu ale Kváča vyrazil. Na druhé straně se do dobré šance dostal Birner, také Růžička ale dobře zasáhnul.

V úvodu druhé části hráli Východočeši přesilovku, největší šanci však měl domácí Šír. Růžička ale jeho únik výborně zlikvidoval. Na druhé straně protáhnul Kváču nebezpečnou střelou Jergl.

Poté byla hra hodně rozkouskovaná a k vidění bylo mnoho nepřesností na obou stranách. Až v závěru druhé třetiny se do dobré pozice dostal Nedomlel, Růžička jeho střelu i následnou dorážku výborně chytil. Nepřišel si na něj ani z ideální pozice mezi kruhy zakončující Balinskis.

Krátce po začátku třetí dvacetiminutovky už ale Růžička kapituloval potřetí. Najman zpoza branky našel zcela volného Frolíka, který střelou k tyči zvýšil na rozdíl tří branek. Hosté se ještě pokoušeli s vývojem zápasu něco udělat a když dvanáct minut před koncem třetí třetiny fauloval domácí Filippi, sáhl hradecký trenér Martinec ke hře bez brankáře.

Ani tento tah ale Mountfieldu branku nepřinesl. V závěru utkání to hosté znovu zkusili se šesti hráči v poli a Kváčovi překazil čisté konto Lev. Víc už ale hosté nestihli.

Hlasy po utkání:

Jiří Kudrna (Liberec): "Bylo to těžké utkání, navíc Hradec Králové je v tabulce hned za námi. Měli jsme výborný vstup do utkání, díky výbornému pohyby jsme se dostávali do šancí a povedlo se nám vstřelit dvě branky. Ve druhé třetině jsme ustáli pár těžkých střídání. Gól na začátku třetí třetiny nás nasměroval ke třem bodům a závěr zápasu jsme ubránili. Hráli jsme s velkou chutí a zaslouženě jsme zvítězili."

Petr Svoboda (Hradec Králové): "První střídání určilo ráz celého zápasu. Špatně jsme si soupeře rozebrali, udělali jsme faul, Liberec nás přehrál a dal gól do prázdné branky. V první třetině jsme trochu spali, chyběl nám pohyb a byli jsme všude pozdě. Domácí zaslouženě vedli 2:0. Ve druhé třetině jsme nějaké šance měli, ale puk nás dnes neposlouchal. Za stavu 0:3 jsme brzy odvolali brankáře a hráli na risk, povedlo se nám nakonec dát v závěru alespoň jeden gól. Snad se od toho odrazíme do dalších utkání."

Bílí Tygři Liberec - Mountfield Hradec Králové 3:1 (2:0, 0:0, 1:1)

Branky a nahrávky: 1. Flynn (A. Najman, Melancon), 10. Ordoš (Derner), 42. Frolík (A. Najman) - 59. Lev (Lalancette). Rozhodčí: Hribik, Pilný - Kajínek, Hynek. Vyloučení: 4:3. Bez využití. Diváci: 5583.

Liberec: Kváča - Nedomlel, Balinskis, Melancon, M. Ivan, Štibingr, Derner, Kolmann - Faško-Rudáš, Filippi, Birner - Flynn, A. Najman, Frolík - Rychlovský, Jelínek, Ordoš – Dlouhý, Šír, J. Vlach. Trenér: Augusta.

Hradec Králové: J. Růžička - McCormack, Jank, Blain, Kalina, F. Pavlík, Rosandič, P. Marcel - K. Lang, Cingeľ, Eberle - Jergl, Lalancette, Perret - M. Novák, Lev, R. Pavlík - Pajer, Štohanzl, Morong. Trenér: T. Martinec.