Hokejisté Liberce porazili potřetí Spartu, Lenc vstřelil hattrick

Liberec - Hokejisté Liberce porazili ve 28. kole extraligy Spartu 4:1 a udolali Pražany i potřetí v sezoně. Hrdinou zápasu byl autor hattricku Radan Lenc. Severočeši se posunuli na druhé místo tabulky a na vedoucí Spartu ztrácí jen bod. Utkání mělo charitativní podtext a premiérový gól si v něm připsal i liberecký útočník Jiří Průžek, který v létě vyhrál boj nad rakovinou.

První větší šanci utkání měli hosté, Řepík přihrál mezi kruhy Říčkovi, jehož pokus z voleje ale Hrachovina zastavil. Na konci 6. minuty se faulem provinil sparťan Pech, po třech vteřinách jeho spoluhráč Dvořák poslal puk do hlediště a domácí následnou přesilovkou pět na tři nepohrdli. Skóre otevřel Lenc.

O dvě minuty později Hudáček orazítkoval tyč Sedláčkovy branky. Domácí byli při chuti, což demonstroval pěknou individuální akcí kapitán Jelínek. Vyrovnat mohl Tomášek, Hrachovina v liberecké brance byl ale připraven.

Druhou třetinu začali lépe hosté, kteří měli ve 24. minutě blízko k vyrovnání. Hrachovina byl po střele Blaina již překonán, ale pomohla mu tyčka. Hosté se dočkali ve 26. minutě, po přečíslení se prosadil kapitán Řepík.

Branka dala hostům další energii, ale domácí odolávali. Ve 34. minutě se dostal do slibné šance Hudáček, ale Sedláček minisouboj vyhrál. Co se nepovedlo Hudáčkovi, zvládl se štěstím Lenc. Jeho přihrávku při přečíslení si Jurčina srazil do branky. Než se hosté vzpamatovali ze smolně inkasovaného gólu, přišel další úder. Ve skrumáži před Sedláčkem se nejlépe zorientoval Průžek a vstřelil svůj první extraligový gól.

V úvodu třetí části se potřetí prosadil Lenc a výrazně přiblížil Liberec k další výhře nad Pražany. Hosté navíc vzápětí přišli o obránce Košťálka, jenž za faul na Dernera putoval předčasně do kabin. V přesilovce mohl přidat další gól Lenc, tentokráte ale nemířil přesně. Sparta se snažila zápas zdramatizovat, výborně chytajícího Hrachovinu ale podruhé nepřekonala.

Hlasy trenérů po utkání:

Patrik Augusta (Liberec): "Myslím, že jsme viděli hezké utkání. Rozhodla druhá branka. V tom momentě zápasu měla Sparta šance a my jsme byli pod tlakem. Podržely nás ale výborné zákroky brankáře Hrachoviny a dali jsme pak ten druhý gól. Pak už se to naklonilo naším směrem a podařilo se nám vstřelit další branky. Velice dobře jsme potom odehráli třetí třetinu."

Jaroslav Nedvěd (Sparta): "Musím poblahopřát soupeři k vítězství a k lepšímu výkonu. Do půlky zápasu jsme vzdorovali, soupeř byl asi o trochu lepší, ale kdybychom vstřelili druhý gól my, mohlo se to přesunout na naši stranu. My jsme to ale dnes asi neměli v sobě, abychom dělali ty správné věci každé střídání. V některých situacích jsme ztratili pokoru. Mysleli jsme si, že je přehrajeme jen nějakou ofenzivou, že to půjde samo a že jim nastřílíme sedm gólů jako posledně. Góly jsme ale nedávali, naopak jsme soupeři nabízeli přečíslení, která trestal. Myslím, že zvítězil zaslouženě."

Bílí Tygři Liberec - HC Sparta Praha 4:1 (1:0, 2:1, 1:0)

Branky a nahrávky: 7. Lenc (P. Jelínek, L. Hudáček), 37. Lenc, 38. Průžek (Lenc, Knot), 41. Lenc (Průžek, L. Hudáček) - 26. Řepík (Smejkal). Rozhodčí: Pešina, Mrkva - Lhotský, J. Svoboda. Vyloučení: 8:6, navíc J. Vlach 10 min., Košťálek (Sparta) 5 min. a do konce utkání. Využití: 1:0. Diváci: 7500 (vyprodáno).

Liberec: Hrachovina - Šmíd, Knot, Derner, Graborenko, Hanousek, Kotvan - Ordoš, L. Hudáček, Lenc - Průžek, Marosz, J. Vlach - L. Krenželok, P. Jelínek, Zachar - Rychlovský, A. Musil, Špaček. Trenér: Augusta.

Sparta: J. Sedláček - Blain, Kalina, Jurčina, T. Dvořák, Košťálek, Polášek, Piskáček - Řepík, Tomášek, Smejkal - Forman, Pech, Rousek - Říčka, Sukeľ, A. Kudrna - Kropáček, Pšenička, Vitouch. Trenér: Krupp.