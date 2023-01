Hokejisté Liberce porazili Litvínov 5:1 a jsou pátí, hosté předposlední

Liberec - Hokejisté Liberce porazili ve 42. kole extraligy Litvínov 5:1 a v tabulce se posunuli na 5. místo. Verva klesla na předposlední pozici. Všechny předešlé tři vzájemné zápasy těchto týmů skončily po základní hrací době nerozhodně 2:2, dnes ale měli Bílí Tygři duel pod kontrolou. Dvoubrankový náskok si vypracovali již v první třetině.

"V první třetině se nám povedlo odskočit na dva góly, to nakonec určilo ráz celého zápasu. Ve druhé jsme přidali další branku, a i když jsme pak v oslabení sami inkasovali, ve třetí části jsme neponechali nic náhodě. Přidali jsme další góly, zápas si pohlídali a zaslouženě bereme tři body," pochvaloval si po utkání Oscar Flynn.

Po vlažnějším úvodu utkání dostali první větší příležitost domácí při vyloučení Jurčíka a hned ji využili. V 6. minutě otevřel skóre 17. gólem v sezoně Flynn. Tygři byli následně mírně aktivnější, druhou branku mohl přidat ve 20. minutě opět Flynn. Litvínovský gólman Zajiček jeho pokus vyrazil k obránci Dernerovi, jenž jej tvrdou střelou už překonal.

"Osobně se v poslední době cítím velmi dobře, v lajně nám to klape a padá mi to tam. Doufám, že mi to vydrží co nejdéle," řekl Flynn, jenž je s 30 body druhým nejproduktivnějším hráčem Liberce.

Na začátku druhé části se na ledě trochu "jiskřilo", ani jeden z týmů ale krátké přesilové hry využít nedokázal. Skóre se opět měnilo až ve 34. minutě, kdy dojel dlouhé nahození domácí Ordoš, přihrál před branku a Rychlovský se s notou dávkou štěstí zapsal mezi střelce.

Litvínov ale dokázal v závěru druhé třetiny snížit, když využil čtyřminutové vyloučení Birnera. Kváču v liberecké brance překonal Kudrna a připsal si 19. gól v sezoně.

Třetí třetinu začali lépe Bílí Tygři a jejich aktivita jim vynesla přesilovku. V ní sice domácí neskórovali, ale v pokračujícím tlaku vybojoval za brankou puk Rychlovský a přes Jelínka se dostal až k Šírovi, který střelou do protipohybu překonal Zajíčka počtvrté.

Domácí šli vytrvale za tříbodovým vítězstvím, šance na hokejkách měli Rychlovský a po něm i Flynn. V 57. minutě se dral do šance Jelínek, byl faulován a následovalo trestné střílení, které zkušený útočník proměnil a podtrhl tak jednoznačnou výhru Liberce.

"Na soupeře jsme se připravovali, i přesto jsme ale udělali zbytečné chyby a dostali góly z předbrankového prostoru. Po celý zápas nám chyběl důraz, větší nasazení a také častější střelba a tlak do branky," řekl obránce Vervy Jan Strejček.

Hlasy trenérů po utkání:

Patrik Augusta (Liberec): "Podařil se nám začátek utkání, odskočení na 2:0 bylo hodně důležité. Za klíčový a nejdůležitější ale považuji náš třetí gól. Litvínov na nás totiž ve druhé třetině vlétnul, dohrávali nás a pomalu se nám dostávali do hlav. Ve třetí třetině jsme se ale opět zklidnili, přidali další dvě branky a dovedli zápas do vítězného konce."

Karel Mlejnek (Litvínov): "Nevyšel nám začátek utkání a celkově první třetina. To určilo ráz celého zápasu. Ve druhé třetině jsme domácím vzdorovali, bohužel jsme ale inkasovali gól na 3:0. Pak jsme sice v přesilovce snížili a chtěli jsme na začátku třetí třetiny ještě se zápasem něco udělat, čtvrtá branka Liberce nás ale definitivně srazila."

Bílí Tygři Liberec - HC Verva Litvínov 5:1 (2:0, 1:1, 2:0)

Branky a nahrávky: 6. Flynn (A. Najman, Frolík), 20. Derner (Flynn), 34. Rychlovský (Ordoš, Kolmann), 45. Šír (Jelínek, Rychlovský), 57. Jelínek z trestného střílení - 39. Kudrna (Zile, Freibergs). Rozhodčí: Hradil, M. Sýkora - Zíka, Klouček. Vyloučení: 7:5. Využití: 1:1. Diváci: 5613.

Sestavy:

Liberec: Kváča - Nedomlel, Balinskis, Melancon, M. Ivan, Štibingr, Derner, Kolmann - Faško-Rudáš, Filippi, Birner - Flynn, A. Najman, Frolík - Rychlovský, P. Jelínek, Ordoš - Šír, J. Vlach. Trenér: Augusta.

Litvínov: Zajíček - D. Zeman, Zile, Strejček, Freibergs, Jaks, Demel, Wesley – P. Zdráhal, Sukeľ, Kudrna - Hlava, Estephan, Abdul - Berka, Gut, Danielčák - Šalda, Jurčík, Havelka. Trenér: Mlejnek.