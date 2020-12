Hokejisté Liberce po pěti zápasech bez bodu vyzvou doma Brno

Praha - Hokejisté Liberce budou mít díky úterní dohrávce 9. extraligového kola možnost ukončit sérii pěti zápasů, v nichž neuhráli ani bod. Pod Ještědem přivítají Brno, jehož hráči mají po nedělním výprasku na ledě Sparty také co napravovat. Druhá Plzeň má spolu s třetí Spartou volno, první Třinec tak může navýšit vedení v souboji dohrávaného 7. kola s Pardubicemi. Oceláři dosud bodovali ve všech 16 zápasech sezony.

Liberečtí Bílí Tygři prožívají nepovedené období, kvůli němuž na jejich kontě převažují porážky nad výhrami. "Musíme se z té krize dostat tvrdou prací, času ale není příliš, jelikož zápas střídá zápas," prohlásil trenér Patrik Augusta.

Série špatných výsledků se podepisuje na psychice. "Je to o hlavách. Nemáme lehkost na hokejkách, nedaří se nám jednoduché věci, na každou branku se nadřeme, sami ji ale z malé chyby dostaneme. Snažíme se vystřelit, ale puk trefí hokejku nebo brusli soupeře. Nezbývá nám nic jiného, než pořád šlapat dál. Doufat, že se štěstí otočí, dáme se na vítěznou vlnu a vynahradíme ty prohry," uvedl pro klubový web obránce Ronald Knot.

Kometa na tom není o moc líp než její úterní hostitel. Za poslední dva zápasy venku dostala pokaždé šest branek, v neděli ji takto zostudila Sparta. "Naše zápasy mají stále velké výkyvy, pořád je cítit tréninkové manko," řekl jeden z koučů Jiří Horáček.

Zatímco v dřívějších zápasech měli Brňané problém s útokem, teď zase chybuje obrana. "Děláme moc chyb," posteskl si po duelu na Spartě zkušený bek Ondřej Němec. Kometa míří na sever Čech s vědomím, že před osmi dny Liberec doma porazila 3:2.

Třinec poprvé v sezoně na vlastním ledě zaváhal, přes porážku s Mladou Boleslaví v nájezdech však zůstává posledním týmem, který v řádné době ještě neprohrál. Oceláři nyní završí sérii šesti domácích zápasů proti Pardubicím, které je spolu s Boleslaví jako jediní soupeři v 16 kolech dokázaly přemoct alespoň v nastaveném čase.

Pardubičtí bodovali třikrát za sebou, což je jejich sezonní maximum. Získali za toto období šest bodů a vyšplhali na 11. místo. "Nám je jedno, co s námi Třinec zamýšlí. Jedeme vyhrát a je jedno, kdo proti nám stojí. Jestli zvítězíme ve Werk areně, může nás to nakopnout. Tady je pokrok vidět, vypadáme perfektně, makáme každý den a jdeme po správné cestě. Věřím, že se to brzy odrazí i ve výsledcích, náš tým na to má," prohlásil odhodlaně brankář Daniel Vladař.

Zlínské Berany po výhře v Liberci čekají čtyři domácí zápasy v řadě, minisérii odstartují v dohrávce 9. kola s Karlovými Vary. "Budu se opakovat, ale naše cesta k úspěchu povede jen přes absolutně poctivý a soustředěný výkon. Přesně takový jsme předvedli v neděli v Liberci, čímž nám tým udělal radost. Jen na to musíme navázat i doma," uvedl asistent trenéra Martin Hamrlík.

Západočeši protáhli vítěznou sérii už na pět zápasů a uspěli tak v deseti z posledních 11 duelů. "Zlín je velmi nepříjemným soupeřem, výborně forčekují a dohrávají osobní souboje, o čemž jsme se mohli přesvědčit v nedávném utkání, kdy jsme dotahovali jejich vedení a hodně nás to bolelo. Zvládli jsme to před týdnem a věřím, že tam uspějeme i nyní," řekl asistent trenéra Tomáš Mariška.

Dohrávku 14. kola obstarají týmy, jimž se nedaří. Hradec Králové přivítá nováčka z Českých Budějovic. Jihočeši uzavírají tabulku a mají už pětibodové manko na předposlední Litvínov. "Na tabulku nemá cenu koukat, protože aktuálním rozpoložením jsou na tom oba týmy podobně," připustil útočník Jakub Orsava.

"Musíme si na ledě plnit, co máme. Rozhodují maličkosti a my jsme v některých situacích nedůslední. Pak nám tam soupeři nasypou góly a potom se to těžko dohání. Musíme makat, jedině prací se z toho dostaneme. Musíme důsledně bránit, plnit si své povinnosti a věřit, že se to obrátí zase na druhou stranu, abychom vyhrávali," doplnil Orsava.

Motoru se zatím daří lépe venku. Zatímco doma nevyhrál z devíti zápasů ani jediný a dosáhl jen na tři body, v arénách soupeřů jich za stejný počet utkání posbíral osm. K lepším výsledkům má pomoci i čerstvá - ale velmi zkušená - posila, kterou je útočník Adamský.

Dohrávka 14. kola čeká rovněž Litvínov a Vítkovice. Tým Vervy otočil ve třetím dějství nedělního utkání s Českými Budějovicemi výsledek z 1:2 na 3:2. "Teď se nicméně nesmíme uspokojit, čekají nás těžké zápasy a my potřebujeme body jako sůl," řekl útočník Patrik Zdráhal.

Vítkovice se výsledkovou krizi pokoušejí řešit trenérskou rošádou. Po pěti prohrách v řadě skončil trenérský tým kouče Mojmíra Trličíka, kterého vystřídal Miloš Holaň. Ten se tým snaží zvednout hlavně psychologicky. "Řekl jsem hráčům, že se nesmíme starat o minulost a jít dopředu, zápas od zápasu. Lehká utkání nejsou. Chceme s odhodláním a chutí předvádět bojovný výkon. A když to třeba nebude stačit na body, tak musí být vidět, že jsme do toho dali všechno," řekl Holaň.

V dohrávce 8. kola se o body utkají Mladá Boleslav a Olomouc. Před dvěma týdny na ledě Hanáků zvítězili Středočeši 3:0, aktuálně čítá jejich vítězná série šest zápasů. "Hrajeme dobře týmově, pomáháme si. Hlavně první lajna nás drží, myslím, že to máme dobře rozjeté," uvedl mladoboleslavský útočník David Cienciala.

Statistické údaje před úterními zápasy extraligy: -------- Dohrávka 7. kola: HC Oceláři Třinec (1.) - HC Dynamo Pardubice (11.) Začátek zápasu: 17:00. Vzájemný zápas v této sezoně: 6:7 v prodl. Nejproduktivnější hráči: Martin Růžička 16 zápasů/27 bodů (8 branek + 19 asistencí) - Matěj Blümel 17/10 (3+7). Statistiky brankářů: Jakub Štěpánek průměr 1,96 obdržené branky na zápas, úspěšnost zákroků 91,41 procenta a jednou udržel čisté konto, Josef Kořenář 2,65 a 89,74 - Pavel Kantor 2,43 a 91,02, Daniel Vladař 1,91 a 93,26, Milan Klouček 8,31 a 76,62. Zajímavosti: - Oceláři uzavřou sérii šesti zápasů na vlastním ledě, celkově doma prohráli jediný z deseti zápasů - v neděli podlehli Mladé Boleslavi 3:4 po samostatných nájezdech. - Třinec bodoval ve všech 16 zápasech v tomto ročníku a jen dvakrát prohrál. Pardubice jsou spolu s Mladou Boleslaví jediným celkem, který dokázal v této sezoně Oceláře porazit. Dynamo 22. listopadu při debutu nového trenéra Richarda Krále zdolalo Třince doma v přestřelce 7:6 v prodloužení. - Dynamo bodovalo třikrát za sebou a z toho dvakrát vyhrálo. - Pardubice v této sezoně vyhrály venku jediný ze sedmi zápasů. - Pardubický útočník Robert Kousal může sehrát 300. zápas v extralize. Dohrávka 8. kola: BK Mladá Boleslav (5.) - HC Olomouc (12). Začátek zápasu: 17:20 (ČT Sport). Vzájemný zápas v této sezoně: 3:0. Nejproduktivnější hráči: David Šťastný 17/21 (13+8) - Jan Káňa II, Lukáš Kucsera oba 17/8 (5+3). Statistiky brankářů: Jan Růžička 2,24, 90,04 a jednou udržel čisté konto, Gašper Krošelj 2,80 a 88,24 - Branislav Konrád 2,69 a 91,62, Jan Lukáš 4,18 a 88,24. Zajímavosti: - Mladá Boleslav vyhrála šestkrát za sebou a ztratila během této sérii jediný bod. - Bruslařský klub doma třikrát za sebou naplno bodoval při skóre 19:8. - Olomouc vyhrála jen dva z posledních sedmi duelů. - Hanáci prohráli venku šest z posledních sedmi utkání. - Mladá Boleslav bodovala s Olomoucí pětkrát za sebou a z toho čtyřikrát vyhrála. Dohrávky 9. kola: PSG Berani Zlín (10.) - HC Energie Karlovy Vary (4.). Začátek zápasu: 17:00. Vzájemný zápas v této sezoně: 4:5. Nejproduktivnější hráči: Antonín Honejsek 17/16 (4+12) - David Kaše 15/13 (4+9). Statistiky brankářů: Libor Kašík 3,14, 91,49 a jednou udržel čisté konto, Daniel Huf 3,02 a 90,81 - Filip Novotný 2,41, 92,44 a dvakrát udržel čisté konto, Jan Bednář 4,16 a 86,67. Zajímavosti: - Zlín vyhrál dva z posledních tří zápasů a vylepšil svou bilanci na tři vítězství z uplynulých deseti utkání. - Berani po třech domácích vystoupeních bez zisku bodu v posledním duelu na vlastním ledě minulý týden v úterý zdolali Vítkovice 2:1. - Energie vyhrála pětkrát za sebou a prohrála jediný z posledních jedenácti duelů. - Karlovy Vary venku prohrály jediné z osmi utkání v tomto ročníku. - Energie vyhrála ve vzájemných zápasech se Zlínem pětkrát za sebou a během této série ztratila jen dva body. Bílí Tygři Liberec (7.) - HC Kometa Brno (8.). Začátek zápasu: 18:00. Vzájemný zápas v této sezoně: 2:3. Nejproduktivnější hráči: Michal Birner 17/15 (6+9) - Peter Schneider 16/17 (14+3). Statistiky brankářů: Petr Kváča 2,27 a 91,83, Jaroslav Pavelka 4,00 a 82,61 - Lukáš Klimeš 2,97 a 91,39, Karel Vejmelka 3,22 a 89,93. Zajímavosti: - Liberec prohrál pětkrát za sebou a nezískal při této sérii ani bod. Naposledy uspěli Bílí Tygři 24. listopadu, kdy zvítězili v Pardubicích 4:1. - Doma Liberec prohrál čtyřikrát za sebou a čeká na vlastním ledě na vítězství od 13. listopadu, kdy zdolal Hradec Králové 4:1. - Kometa venku vyhrála jediný z posledních pěti duelů. - Liberec porazil Brňany doma třikrát za sebou. Dohrávky 14. kola: HC Verva Litvínov (13.) - HC Vítkovice Ridera (9.). Začátek zápasu: 17:30. Nejproduktivnější hráči: Richard Jarůšek 16/8 (5+3) - Dominik Lakatoš 16/13 (10+3). Statistiky brankářů: Denis Godla 2,23, 91,48 a jednou udržel čisté konto, David Honzík 3,28 a 88,72 - Miroslav Svoboda 2,98 a 90,57, Daniel Dolejš 2,88, 91,93 a jednou udržel čisté konto. Zajímavosti: - Vítkovice poprvé povede staronový kouč Miloš Holaň s asistenty Romanem Šimíčkem a Radkem Philippem. Nahradili v neděli večer odvolané Mojmíra Trličíka, Ladislava Svozila a Darka Stránského. Holaň se na vítkovickou lavičku vrací poprvé od listopadu 2006. - Litvínov v neděli doma zdolal České Budějovice 3:2 a naplno bodoval poprvé po sedmi zápasech, v kterých třikrát vyhrál v nastavení a čtyřikrát vyšel naprázdno. - Vítkovice pětkrát za sebou prohrály a v posledních čtyřech duelech nebodovaly. Naposledy se radovaly 24. listopadu, kdy vyhrály v Brně nad Kometou 3:2. - Venku se představí Ostravané posedmé z posledních osmi zápasů. - Litvínov porazil Vítkovice doma šestkrát za sebou, Ostravané uspěli na severu Čech naposledy 30. prosince 2016 po výsledku 2:1. - Útočník Martin Dočekal z Vítkovic dnes slaví 30. narozeniny, slovenskému obránci Patriku Kochovi bude v úterý 24 let. - Útočníkovi Viktoru Hüblovi chybějí tři body, aby vyrovnal rekord základní části samostatné české extraligy (od sezony 1993/94) Petra Lešky, který v 991 duelech nasbíral 786 bodů za 244 gólů a 542 asistencí. Hübl má na kontě z 1062 utkání 783 bodů (354+429). Mountfield Hradec Králové (6.) - Madeta Motor České Budějovice (14). Začátek zápasu: 18:00. Vzájemný zápas v této sezoně: 5:1. Nejproduktivnější hráči: Filip Hronek 18/16 (7+9) - Pavel Pýcha 18/14 (4+10). Statistiky brankářů: Štěpán Lukeš 1,87, 93,19 a jednou udržel čisté konto, Marek Mazanec 2,53 a 90,91 - Jiří Patera 2,31, 91,94 a jednou udržel čisté konto, Marek Čiliak 3,95 a 86,56. Zajímavosti: - Mountfield dvakrát za sebou nebodoval a prohrál pět z posledních šesti zápasů. - Hradec Králové doma vyhrál jediný z posledních čtyř duelů. - Motor čtyřikrát za sebou prohrál a získal jediný bod. - České Budějovice venku bodovaly ve třech z posledních čtyř utkání a z toho dvakrát vyhrály. - Motor čeká první duel v Hradci Králové, který v roce 2013 získal licenci na extraligu díky tomu, že se HC Mountfield přesunul na východ Čech právě z Českých Budějovic. Jihočeši se od té doby probojovali z první ligy mezi elitu poprvé až letos a v prvním souboji doma podlehli 1:5. - Útočník Petr Koukal z Hradce Králové může sehrát 800. zápas v extralize.