Hokejisté Liberce po osmi výhrách přivítají probuzené Brno

Praha - Osmizápasovou vítěznou sérii budou hájit hokejisté Liberce v předehrávce 23. kola extraligového kola proti Brnu. Ve druhém čtvrtečním zápase se utkají Vítkovice a Mladá Boleslav, přičemž Ostravané odehrají po dohrávce se Spartou druhé utkání ve dvou dnech.

Bílí Tygři se dostali do pohody a dali zapomenout na říjnovou sérii pěti utkání bez bodového zisku. V duelu s posledními Pardubicemi uspěli poosmé za sebou, přerušena byla jen šňůra sedmi vítězství v základní hrací době. Pokud by svěřenci kouče Patrika Augusty ve čtvrtek bodovali naplno, posunou se na druhé místo za Spartu.

"Brno bude další hodně těžký soupeř. V poslední době Kometa dost prohrávala, došlo tam i k výměně trenéra. Očekávám kvalitní utkání, v němž nám určitě budou chtít sebrat body," řekl brankář Dominik Hrachovina, jenž se po příchodu do Liberce zařadil mezi opory mužstva.

Hokejisté Brna s klubovým šéfem Liborem Zábranským zpátky na střídačce po šesti prohrách v řadě poslední dvě utkání vyhráli a v úterý s Olomoucí (4:3) ukončili měsíční čekání na tříbodový zisk.

"Máme z toho radost, i když pořád je co zlepšovat. Teď se musíme připravit na další zápas a potvrdit to. Vylepšili jsme, co bylo potřeba, ale je to také o koncentraci - soustředit se na detaily, které nám předtím úplně nevycházely. Stejně musíme pokračovat i dál, jsou tam samozřejmě ještě pořád další věci ke zlepšení. Chceme samozřejmě uspět i v Liberci," prohlásil útočník Lukáš Kucsera.

Vítkovice čeká den po dohrávce 22. kola se Spartou další utkání. Před soubojem s Pražany Ostravané dva zápasy nebodovali a za 120 minut hry vstřelili jediný gól. "Čekají nás teď velmi kvalitní soupeři. Jsou to top týmy, svou sílu dokazují stabilně po celou sezonu. Jen výkon každého hráče na hranici schopností nám může zajistit úspěch," uvedl pro klubový web trenér Pavel Trnka.

Mladá Boleslav je na tom podobně - za 125 odehraných minut v posledních dvou utkáních dal Bruslařský klub jediný gól. S tím rozdílem, že brankář Gašper Krošelj za tu dobu neinkasoval, i proto si Středočeši připsali čtyři body.

"Na jeden gól se těžko vyhrává, i když se nám to naposledy podařilo," připomněl úterní výhru nad Hradcem Králové útočník David Cienciala. "Ale za to můžeme děkovat Gašperovi. Nemyslím si, že má smysl panikařit a nějak to řešit. Šance nějaké jsou, ono to přijde. Ale tu produktivitu musíme zlepšit, to je jasné," doplnil Cienciala.

Statistické údaje před čtvrtečními předehrávkami 23. kola extraligy: -------- HC Vítkovice Ridera (10.) - BK Mladá Boleslav (5.). Začátek zápasu: 17:30. Vzájemný zápas v této sezoně: 3:5. Nejproduktivnější hráči: Roberts Bukarts 17 zápasů/21 bodů (10 branek + 11 asistencí) - Pavol Skalický 22/21 (9+12). Statistiky brankářů: Miroslav Svoboda průměr 2,81 obdržené branky na zápas, úspěšnost zákroků 92,09 procenta a jednou udržel čisté konto, Daniel Dolejš 3,47 a 88,07 - Gašper Krošelj 1,89, 93,32 a třikrát udržel čisté konto, Jan Růžička 1,35 a 95,73, Radek Haas 4,00 a 90,24. Zajímavosti: - Vítkovice, které dnes hostí v dohrávce 22. kola Spartu, dvakrát za sebou vyšly naprázdno a na plný bodový zisk čekají deset zápasů, z nichž pět vyhrály. - Mladá Boleslav čtyřikrát za sebou bodovala a z toho třikrát vyhrála. - Bruslařský klub ve vzájemných zápasech třikrát za sebou vyhrál, předtím držely šestizápasovou vítěznou sérii zase Ostravané. - Vítkovický trenér Jakub Petr dnes slaví 46. narozeniny a slovenskému obránci Martinu Bodákovi rovněž z ostravského klubu bude ve čtvrtek 21 let. Bílí Tygři Liberec (4.) - HC Kometa Brno (6.). Začátek zápasu: 18:00 (O2 TV Sport). Vzájemný zápas v této sezoně: 4:7. Nejproduktivnější hráči: Michal Birner 18/23 (10+13) - Martin Zaťovič 22/24 (13+11). Statistiky brankářů: Justin Peters 3,50, 88,18 a jednou udržel čisté konto, Dominik Hrachovina 1,57 a 93,60, Marek Schwarz 2,62, 89,68 a jednou udržel čisté konto - Karel Vejmelka 2,60, 91,79 a dvakrát udržel čisté konto, Lukáš Klimeš 6,58 a 75,76. Zajímavosti: - Liberec osmkrát za sebou vyhrál a ztratil při této sérii jediný bod za úterní domácí výhru nad posledními Pardubicemi 3:2 až po samostatných nájezdech. - Kometa po šňůře šesti porážek dvakrát za sebou vyhrála. Pod staronovým trenérem Liborem Zábranským, který nahradil Petra Fialu, si připsala ze tří zápasů dvě vítězství. - Liberec vyhrál tři z posledních pěti vzájemných zápasů.