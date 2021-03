Hokejisté Liberce otočili zápas proti Hradci, rozhodl Birner

Liberec - Hokejisté Liberce otočili první čtvrtfinálový zápas play off extraligy proti Hradci Králové a přestože prohrávali již 0:3, vyhráli 4:3 v prodloužení. Rozhodující branku vstřelil v 77. minutě útočník Michal Birner, který si připsal navíc dvě asistence. Série hraná na čtyři výhry pokračuje v pátek opět na severu Čech.

Úvod zápasu byl z obou stran hodně opatrný. Zatímco hostujícího brankáře Mazance mohla vystrašit jen nepřesná střela Knota, Kváču v brance Liberce prověřili Zachar a Jergl.

První výraznější akce přišla až v 9. minutě, kdy Kváču překonal Kevin Klíma, rozhodčí však po trenérské výzvě Liberce gól neuznali. Jergl totiž bránil Kváčovi v možném zákroku. Severočeši následně bez problémů přestáli i úvodní oslabení.

V 17. minutě se do šance dostal domácí Birner, vzápětí ale udeřilo na druhé straně. Lenc ztratil puk v souboji s Nedomlelem a pohotově zakončující Kelly Klíma otevřel skóre. Další branky mohli přidat Lev, Orsava nebo Perret, prosadil se ale až Růžička ve 25. minutě, který střelou od modré čáry využil přesilovkou hru při Bulířově vyloučení.

Liberecký útočník byl o tři minuty později vyloučen podruhé a hosté jeho faul opět využili. Nejprve trefil Rosandič v oslabení tyč, z protiútoku ale překonal Kváču po samostatné akci Orsava.

Definitivně mohl následně duel rozhodnout Koukal, gólman domácích ale jeho brejk se štěstím zastavil a udržel Liberec ve hře. Navíc byl vzápětí vyloučen Orsava a Tygři přesilovku bleskově využili. Knotovu střelu od modré tečoval Gríger a snížil na 1:3.

Severočechy gól nakopl a dostali soupeře pod souvislý tlak. Blízko gólu byl opět Gríger, ve 35. minutě ale trefil jen horní tyč. Ve třetí části mohli domácí snížit v početních výhodách, vyloučení Perreta a Koukala však i díky pozornému Mazancovi nepotrestali. Blízko brance byl naopak v oslabení Pilař, Kváča ale jeho brejk zlikvidoval. V 50. minutě si poradil i s nájezdem Smoleňáka.

V 54. minutě ale už byl Liberec za svou aktivitu odměněn. Po Musilově akci snížil Lenc, v závěrečné power play si útočníci Tygrů role vyměnili a pohotově dorážející Musil vyrovnal.

V prodloužení měl při Hanouskově vyloučení rozhodnutí na hokejce Zachar, sám před Kváčou však netrefil branku. Početní výhodu si ve čtvrté dvacetiminutovce zahráli i domácí, s největší šancí Musila asi ale Mazanec poradil. Hosté poté neproměnili další početní výhodu a v 77. minutě rozhodl po zaváhání Nedomlela z brejku Birner.

Hlasy trenérů po utkání:

Patrik Augusta (Liberec): "Gratulace do kabiny. První vítězství, nebylo to jednoduché. Půlku zápasu jsme se trošičku rozkoukávali, zjišťovali, co je play off. Udělali jsme nějaké naivní fauly, ale od třetího gólu klobouk dolů před hráči. Začali jsme hrát, vyhrávat souboje, tlačili jsme se do brány, hodně jsme stříleli a hráči byli odměněni prvním vítězstvím."

Vladimír Růžička (Hradec Králové): "Polovinu zápasu jsme hráli velice dobře a dostali jsme se do vedení 3:0. Myslím si, že nás nahlodal první (inkasovaný) gól, přestali jsme hrát, Liberec nás začal přehrávat, my jsme jen odhazovali puky a přestali hrát svoji hru. Bohužel ve třetí třetině to pokračovalo a dostali jsme dva góly. V prodloužení jsme měli dvě tři tutové šance, které jsme nedali. Zápas se lámal za stavu 3:1, kdy jsme jeli čtyřikrát sami na branku a nedali jsme gól."

Bílí Tygři Liberec - Mountfield Hradec Králové 4:3 v prodl. (0:1, 1:2, 2:0 - 1:0)

Branky a nahrávky: 34. Gríger (Knot, Birner), 54. Lenc (A. Musil, Birner), 59. A. Musil (Lenc, Knot), 77. Birner - 17. Kelly Klíma (Nedomlel), 25. V. Růžička ml., 29. Orsava (F. Pavlík). Rozhodčí: Jeřábek, Šindel - Brejcha, Špringl. Vyloučení: 6:5. Využití: 1:2. Bez diváků.

Liberec: Kváča - Knot, Vitásek, Kolmann, Rosandič, Hanousek, Derner - Lenc, A. Musil, Birner - Bulíř, Gríger, A. Najman - D. Špaček, P. Jelínek, J. Vlach - R. Pavlík, Šír, Rychlovský. Trenér: Augusta.

Hradec Králové: Mazanec - Blain, Nedomlel, F. Pavlík, Šalda, Graňák, Čáp - Jergl, Kevin Klíma, Kelly Klíma - Orsava, V. Růžička ml., J. Sklenář - Zachar, Lev, Perret - Smoleňák, Koukal, Pilař. Trenér: V. Růžička st.