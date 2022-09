Liberec opět získal dva body, vyhrál v Litvínově

Litvínov (Mostecko) - Hokejisté Liberce vyhráli ve 3. kole extraligy na ledě Litvínova 3:2 po samostatných nájezdech a i potřetí v sezoně získali dva body. O jejich výhře rozhodl Oscar Flynn. Litvínov počtvrté v sezoně prohráli, poprvé ale získali alespoň bod.

"Je dobře, že remízové zápasy dokážeme překlopit na naši stranu druhým bodem, ale v prvních dvou jsme ani jednou nevedli, dnes jsme vedli jen chvíli a zase to šlo do prodloužení. Jsme rádi, že jsme zvládli nájezdy, ale už budeme chtít hrát tak, abychom brali tři body," řekl kapitán hostů Michal Bulíř.

Po opatrném úvodu domácí poprvé zahrozili ve 4. minutě a o pár sekund později se dostali poprvé v sezoně i do vedení. Kváču překonal Kudrna. Tygři poté nevyužili první přesilovou hru, v 10. minutě ale potrestali chybu v rozehrávce Litvínova a zaváhání brankáře Zajička, jehož prostřelil Flynn.

Vrátit vedení na stranu Vervy mohl Straka, proti Kváčovi však neuspěl stejně jako Stránský na začátku druhé třetiny. O pár sekund později to domácí mrzelo dvojnásobně, Zajíčka totiž z úhlu překvapil obránce Štibingr.

Ve 27. minutě mohl po zaváhání hostů vyrovnat Zygmunt, liberecký gólman ale jeho velkou šanci zlikvidoval. Litvínov se přesto druhé branky dočkal, za Kváčovými zády skončila střela Sukeľa.

Domácí se následně tlačili do útoku, naráželi ale na výborně chytajícího Kváču. Liberečtí čekali na svou šanci a jedinečnou příležitost posunout se do vedení měli v polovině třetí části, kdy byli současně vyloučeni Berka a Havelka. Litvínov se ale dvě minuty ve třech ubránil.

"V minulých zápasech jsme dostali docela dost gólů v oslabení a ve výsledku je jedno, zda jsou nešťastné, nebo po náhodných odrazech. Dnes se nám podařilo ubránit nejen pět na tři, což bylo klíčové, ale i všechna oslabení. I pět na čtyři byly v uvozovkách v klidu, nehořelo to tam. Dokázali jsme to poctivě odbránit," pochvaloval si kapitán domácích Petr Straka.

Když poté oba týmy nevyužily jednu klasickou početní výhodu, zápas se prodlužoval. V případě Liberce již potřetí v sezoně. I přes několik šancí se nerozhodlo ani v nastavené pětiminutovce. Nejblíže byl gólů hostující Balinskis, jenž před sezonou přestoupil do Liberce z Litvínova. Trefil ale jen tyč.

V nájezdech byli úspěšnější hosté. Zajíčka překonali Birner a Flynn, Kváču jen Estephan.

"Chtěl bych hráčům poděkovat za ohromnou bojovnost. Ukázali, že se vrací k tomu, co jsme předváděli v přípravě před sezonou. Věřím, že když takhle budeme pokračovat, tak se to zlomí a budeme získávat v zápase tři body," uvedl kouč Litvínova Vladimír Růžička.

Hlasy trenérů po utkání:

Vladimír Růžička (Litvínov): "Poté, co jsme minule neodehráli dobrý zápas v Budějovicích, to pro nás nebylo jednoduché. Věděli jsme, že potřebujeme s Libercem uhrát dobrý výsledek. Byl to vyrovnaný zápas, hrálo se nahoru dolů. Lámal se deset minut před koncem, kdy jsme ubránili dvě minuty ve třech proti mužstvu, jako je Liberec. V nájezdech je to trošku o štěstí, Liberec dal o gól více. Chtěl bych hráčům poděkovat za ohromnou bojovnost. Ukázali, že se vrací k tomu, co jsme předváděli v přípravě před sezonou. Věřím, že když takhle budeme pokračovat, tak se to zlomí a budeme získávat v zápase tři body."

Jiří Kudrna (Liberec): "Bylo to těžké utkání, na zdejším malém kluzišti to byl bruslivý intenzivní hokej a oba týmy podaly dobré výkony. Každý měl pasáže, kdy měl příležitosti. Bylo to vyrovnané utkání a jediné, co nás mrzí, je nevyužitá přesilovka pět na tři, kdy jsme mohli utkání překlopit na naši stranu a získat tři body. Určitě jsme ale spokojení a chceme pochválit celý tým za soudržní výkon v čele s brankářem Kváčou. I hráče, kteří výborně zvládli odbránit oslabení."

HC Verva Litvínov - Bílí Tygři Liberec 2:3 po sam. nájezdech (1:1, 1:1, 0:0 - 0:0)

Branky a nahrávky: 4. Kudrna (Estephan, D. Zeman), 28. M. Sukeľ (Hlava, Zile) - 10. Rychlovský (Bulíř), 21. Štibingr (Bulíř), rozhodující sam. nájezd Flynn. Rozhodčí: Pražák, Micka - Frodl, Komárek. Vyloučení: 5:4. Bez využití. Diváci: 2873.

Sestavy:

Litvínov: Zajíček - Jaks, Demel, Šalda, Zile, D. Zeman, Strejček, D. Kolář - P. Zdráhal, Š. Stránský, Straka - Abdul, Estephan, Kudrna - Hlava, M. Sukeľ, Zygmunt - Havelka, Helt, Berka. Trenér: V. Růžička.

Liberec: Kváča - Melancon, Balinskis, Štibingr, Vitásek, J. Dvořák, Derner, Aubrecht - Flynn, Bulíř, Birner - Frolík, Filippi, J. Vlach - Faško-Rudáš, A. Najman, Ordoš - J. Šír, P. Jelínek, Rychlovský. Trenér: P. Augusta.