Hokejisté Liberce mohou v předstihu obhájit Prezidentský pohár

Praha - Hokejisté Liberce dnes mohou v případě vítězství v základní hrací době nad druhou Plzní slavit zisk Prezidentského poháru pro nejlepší tým základní části extraligy. Tuto trofej mají šanci získat počtvrté za posledních pět sezon. Obhájce titulu Třinec může bodem z dohrávky 48. kola se Zlínem získat jistotu přímého postupu do čtvrtfinále play off. Litvínov má díky dohrávce 34. kola s Hradcem Králové šanci udělat další krok k záchraně.

Liberec má na Plzeň k dobru deset bodů, přičemž obě mužstva čeká do konce dlouhodobé fáze extraligy ještě pět utkání. O bod zpět jsou shodně Mladá Boleslav a Sparta, ale oba týmy odehrály již 48 zápasů. Pokud budou Severočeši úspěšní, obhájí trofej z loňska a zajistí si účast v Lize mistrů. Před dvěma lety dobyla Prezidentský pohár shodou okolností právě Plzeň. "Posledních několik zápasů je hodně ubojovaných. Musíme do toho dát srdíčko a potom to jde," řekl liberecký útočník Libor Hudáček.

Plzeň může snížit manko na Bílé Tygry, ale zároveň bojuje o druhé místo, které rovněž zaručuje účast v příštím ročníku Ligy mistrů. Jenže Škoda už v šesti venkovních zápasech neuhrála ani jediný bod. "Chybí nám pohyb. Každý musíme začít u sebe. Pořádně se na to připravit, protože takhle to v play off nepůjde," prohlásil obránce Lukáš Pulpán.

"Liberec má dobrou domácí bilanci. Musíme to tam urvat a konečně venku bodovat. Bude to hokejovější než v neděli proti Kladnu, ale bojovnost tam bude určitě taky. Když dostaneme gól, tak je panika. Jsme všude pozdě, prohráváme souboje... Stává se nám to hlavně ve venkovních zápasech," řekl útočník Petr Kodýtek.

Litvínov zabral v pravý čas. Bodoval už pětkrát za sebou a po sérii tří výher má pět bodů a zápas k dobru na poslední Kladno. "Kluci makají a dřou," ocenil tým asistent trenéra Jindřich Kotrla po nedělním souboji s Karlovými Vary (6:4).

"Potřebujeme každý bod. Je to hlavně psychická úleva, ale musíme pokračovat a hrát stále naplno, protože spodek tabulky je vyrovnaný. Ještě není konec," doplnil zkušený útočník Viktor Hübl.

Hradec Králové marně usiloval o výhru už čtyřikrát za sebou, připsal si za tu dobu jen dva body a k oživení myšlenek na umístění v první šestce potřebuje v úterý uspět. Oba celky se střetly už v pátek, kdy Východočeši vedli doma v nástupu do třetí třetiny 4:2, přesto nakonec prohráli 4:5 po nájezdech. "Věřím, že teď to bude jiné, protože potřebujeme vyhrát. Je to pro nás hodně důležitý zápas," řekl obránce Radim Šalda.

Třinec z posledních šesti zápasů dokázal na domácím ledě zvítězit v normálním čase pouze nad Zlínem, čtyřikrát pak odešel poražen. Teď by se tříbodová výhra Ocelářům hodila, aby se bodově dotáhli do první čtyřky.

"Naším cílem je jednoznačně navázat na poslední utkání v Karlových Varech. A to jak po výsledkové, tak po herní stránce, kde jsme přesně plnili plán. Věřím, že eliminujeme přednosti Zlína a budeme střelecky efektivní," řekl asistent trenéra Marek Zadina.

Zlín má za sebou tři zápasy bez bodu a jeho náskok na jedenácté Vítkovice se ztenčil na pět bodů. "Hlavy dolů nemáme. Náš herní projev není špatný, ale sráží nás zbytečné chyby v defenzivě," uvedl trenér Robert Svoboda před zápasem v Třinci.

Úřadujícího mistra Zlín porazil na jeho ledě po nájezdech a body by rád urval i v úterý. "Třinec je silný kompaktní tým na všech postech, musíme být preciznější a poctivější," řekl Svoboda. Chybět bude jen kapitán Žižka, jehož stále nepustí do hry zranění v horní části těla.

Statistické údaje před úterními zápasy Tipsport extraligy: Dohrávka 11. kola: Bílí Tygři Liberec (1.) - HC Škoda Plzeň (2.). Začátek zápasu: 18:00. Vzájemné zápasy v této sezoně: 2:3, 7:1. Nejproduktivnější hráči: Libor Hudáček 45 zápasů/57 bodů (29 branek + 28 asistencí) - Milan Gulaš 47/74 (34+40). Statistiky brankářů: Dominik Hrachovina průměr 1,85 obdržené branky na zápas, úspěšnost zákroků 92,87 procenta a třikrát udržel čisté konto, Marek Schwarz 2,62, 89,60 a jednou udržel čisté konto - Dominik Frodl 2,49, 90,94 a sedmkrát udržel čisté konto, Kristán Kolář 3,53 a 82,35. Zajímavosti: - Bílí Tygři v případě výhry za tři body obhájí Prezidentský pohár pro vítěze základní části extraligy a získají jej počtvrté za posledních pět sezon. Liberec triumfoval v dlouhodobé části také v ročnících 2005/06 a 2006/07, kdy se trofej neudělovala. - Liberec vyhrál čtyři z posledních pěti zápasů. - Plzeň venku šestkrát za sebou nebodovala při skóre 6:27. - Bílí Tygři ve vzájemných duelech doma čtyřikrát za sebou naplno bodovali. Plzeň naposledy uspěla v Liberci 24. listopadu 2017, kdy tam vyhrála 5:2. Dohrávka 34. kola: HC Verva Litvínov (12.) - Mountfield Hradec Králové (9.). Začátek zápasu: 17:00 (ČT Sport). Vzájemné zápasy v této sezoně: 6:5, 2:6, 5:4 po sam. nájezdech. Nejproduktivnější hráči: Richard Jarůšek 47/35 (20+15) - Radek Smoleňák 47/34 (21+13). Statistiky brankářů: David Honzík 3,00 a 89,73, Jaroslav Janus 3,31 a 89,64 - Marek Mazanec 2,22, 91,43 a pětkrát udržel čisté konto, Štěpán Lukeš 4,00 a 86,84. Zajímavosti: - Litvínov třikrát za sebou vyhrál a pětkrát v řadě bodoval. Z posledních deseti zápasů vyšel naprázdno jen jednou a šestkrát za tuto dobu vyhrál. - Hradec Králové čtyřikrát za sebou prohrál a získal jen dva body. - Hradec Králové bodoval v pěti z uplynulých šesti vzájemných zápasů a čtyřikrát z toho vyhrál. - Gólman Štěpán Lukeš z Hradce Králové v úterý oslaví 24. narozeniny. Dohrávka 48. kola: HC Oceláři Třinec (5.) - PSG Berani Zlín (10.). Začátek zápasu: 17:00. Vzájemné zápasy v této sezoně: 5:2, 4:5 po sam. nájezdech, 4:2. Nejproduktivnější hráči: Matěj Stránský 47/37 (18+19) - Antonín Honejsek 46/35 (11+24). Statistiky brankářů: Petr Kváča 2,24, 92,04 a dvakrát udržel čisté konto, Jakub Štěpánek 2,79, 89,52 a jednou udržel čisté konto - Libor Kašík 2,64, 91,51 a jednou udržel čisté konto, Daniel Huf 2,87, 90,44 a jednou udržel čisté konto. Zajímavosti: - Oceláři doma prohráli dva z posledních tří zápasů a celkově si připsali z uplynulých pěti duelů jen dvě vítězství. - Zlín třikrát za sebou prohrál a nezískal při této sérii ani bod. - Třinec ve vzájemných soubojích šestkrát za sebou bodoval a čtyřikrát z toho vyhrál. - Kanadský útočník polského původu Wojtek Wolski z Třince dnes slaví 34. narozeniny. Tabulka: 1. Liberec 47 28 5 2 12 166:116 96 2. Plzeň 47 25 2 7 13 153:128 86 3. Mladá Boleslav 48 21 8 6 13 143:116 85 4. Sparta Praha 48 20 12 1 15 162:137 85 5. Třinec 47 24 3 4 16 150:120 82 6. Brno 48 20 5 6 17 137:147 76 7. Olomouc 48 18 5 6 19 113:123 70 8. Karlovy Vary 48 16 8 4 20 162:148 68 9. Hradec Králové 47 17 5 6 19 117:121 67 10. Zlín 47 18 3 4 22 142:136 64 11. Vítkovice 48 13 8 4 23 122:161 59 12. Litvínov 47 14 3 8 22 137:161 56 13. Pardubice 48 13 3 9 23 112:155 54 14. Kladno 48 13 3 6 26 119:166 51