Hokejisté Liberce jsou v předkole opět napřed, vyhráli v Plzni po obratu 3:1

Plzeň - Hokejisté Liberce vyhráli třetí utkání předkola play off extraligy na ledě Plzně 3:1 a v sérii hrané na tři vítězství se ujali vedení 2:1. Po bezbrankové první třetině se prosadili jako první Indiáni, ale hosté vývoj otočili. Vítězný gól dal v čase 49:46 obránce Petr Kolmann, dvěma body za branku a nahrávku přispěl k úspěchu Severočechů útočník Michal Birner. Čtvrtý zápas je na programu v neděli znovu od 16:30.

Od úvodního buly se hrál velmi důrazný hokej ve vysokém tempu, větších možností ale bylo poskrovnu. Piskáčkův pokus v první minutě zastavil Kváča. Birner po chvíli na druhé straně zakončil jen do boční sítě.

V 10. minutě hráli hosté první přesilovku duelu, během níž pálil Bulíř mimo a Flynnovi rána z první nesedla, přesto nadělala Pavlátovi starosti. Již při hře v plném počtu Birner minul. Přesilovku si pak zahráli také Indiáni, ale ani jim se nepodařilo otevřít skóre. A když Bílí Tygři nepotrestali faul Suchého, dohrála se první část bez branek.

Ve druhém dějství vzruchu přibylo. Baránek pálil, Pour dorážel, ale Kváča byl pozorný. Na druhé straně vychytal Pavlát Melancona. Ve 25. minutě se proti pravidlům provinil Flynn, hosté navíc v oslabení špatně vystřídali a museli na 80 sekund do tří. Plzeňští nabídnutou možnost brzy využili: po střele Zámorského dorážel zblízka Pour a poslal tým Škody do vedení.

Před polovinou základní hrací doby přišel dost možná rozhodující okamžik utkání. Dvořák zakončoval z ideální pozice mezi kruhy, jeho dobře mířená rána ale pouze zazvonila na pravou tyčku za bezmocným Kváčou. Ve 34. minutě měli k dispozici 23 sekund dvojnásobnou početní výhodu i hosté, ale neuspěli.

Jejich střelecké trápení ukončil až ve 36. minutě po 106 minutách a 20 sekundách Frolík, jenž využil prostor, který mu domácí dopřáli při vyjetí z rohu kluziště až před brankoviště, a zblízka překonal Pavláta. Indiáni hráli vzápětí přesilovku po dalším Flynnově faulu, vyrovnaným skóre ale nepohnuli.

Ve 45. minutě pálil při přesilovce do tyče Bulíř. Domácí chvilku poté, co ubránili oslabení, nepotrestali Jelínkovo sekání. Frolík naopak pálil v oslabení mimo. V 50. minutě po velké skrumáži před brankou Plzně dostal kotouč za čáru Kolmann, což po kontrole videa potvrdili i rozhodčí.

Nakonec to byl také gól, který zajistil Bílým Tygrům postupový mečbol. Když se domácí nadechovali k závěrečnému náporu a chtěli minutu a půl před vypršením základní hrací doby zariskovat s hrou bez gólmana, špatně vystřídali. Přes oslabení sáhli k power play, čehož využil Birner a definitivně rozhodl.

Hlasy trenérů po utkání:

Petr Kořínek (Plzeň): "Vyrovnané utkání, povedlo se nám vstřelit první branku, z našeho pohledu byl začátek dobrý. Měli jsme ještě další příležitosti, bohužel tam byla tyčka při šanci dát gól na 2:0, pak by zápas asi vypadal trochu jinak. Poté, co jsme přestáli dlouhé oslabení, inkasovali jsme takový gól z ničeho. A pak už to bylo nahoru dolů. Nepomohli jsme si přesilovkami, i když na druhou stranu jsme oslabení ubránili. Rozhodl šťastný gól, ale kluky musíme pochválit. Bojovali, měli správné nasazení. Jdeme dál. Liberec vede 2:1, připravíme se na zítřek a chceme se ještě vrátit do Liberce."

Patrik Augusta (Liberec): "Viděli jsme velice vyrovnané utkání, kdy jsme si nedali ani metr zadarmo. Spousta fyzické hry a soubojů, dostali jsme gól v přesilovce domácích, kdy jsme byli ve třech. Malinko nás to zabrzdilo a chvíli jsme byli vyvedení z míry. Soupeř měl spoustu dalších šancí, tlačil nás a jsme rádi, že jsme to ustáli. Hrozně nám pomohl gól na 1:1, i když nepřišel z tlaku v přesilovce, ale až potom. Důrazem v předbrankovém prostoru jsme dali druhý gól a hráči to odmakali od prvního do posledního. Musíme v tom pokračovat, další utkání bude myslím hodně podobné."

HC Škoda Plzeň - Bílí Tygři Liberec 1:3 (0:0, 1:1, 0:2)

Branky a nahrávky: 26. Pour (Zámorský, Rekonen) - 36. Frolík (J. Vlach, Filippi), 50. Kolmann (Balinskis, Birner), 60. Birner (J. Vlach, Balinskis). Rozhodčí: Hejduk, J. Ondráček I - Frodl, Lhotský. Vyloučení: 6:5. Využití: 1:1. Diváci: 4716. Stav série: 1:2.

Plzeň: Pavlát - Zámorský, Budík, Piskáček, Baránek, Jaroměřský, Houdek - Pour, Suchý, Schleiss - Rekonen, Mertl, Holešinský - Hrabík, Honejsek, M. Beránek - Blomstrand, Bitten, A. Dvořák. Trenér: Kořínek.

Liberec: Kváča - Nedomlel, Balinskis, Melancon, Derner, Kolmann, M. Ivan - Ordoš, Filippi, Birner - Flynn, A. Najman, Frolík - Rychlovský, Bulíř, J. Vlach - A. Dlouhý, P. Jelínek, J. Šír. Trenér: P. Augusta.