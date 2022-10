Hokejisté Liberce dosáhli poprvé v sezoně na tři body, odnesli to Jihočeši

Liberec - Hokejisté Liberce porazili v předehrávce 10. kola extraligy na svém ledě České Budějovice 6:1. Bílí Tygři tak po sérii sedmi úvodních zápasů, v nichž o vítězi rozhodovalo až nastavení, vůbec poprvé v sezóně naplno bodovali a v neúplné tabulce se posunuli na druhé místo o bod za vedoucí Pardubice. Naopak Motor po dobrém vstupu do sezony a sérii tří výher neuspěl popáté za sebou. Gólem a dvěma asistencemi se blýskl útočník Michal Birner, dvě trefy zaznamenal obránce Uvis Janis Balinskis.

Úvod zápasu patřil domácím a první gólovou šanci měl Balinskis, při zakončení byl ale faulován Pechem. V oslabení ujel do brejku hostující Tomeček, Kváču však ani nadvakrát nepřekonal. Na opačné straně v pokračující početní výhodě trefil Frolík pravou tyčku Hrachovinovy branky. Následovala další přesilovka Bílých Tygrů, největší šanci měl ale českobudějovický Valský. Ani on ale na Kváču v samostatném úniku nevyzrál. Do vedení tak šli v závěru první třetiny Severočeši: Birner obral o kotouč Šedivého a najížděl sám na Hrachovinu, kterého překonal střelou mezi betony.

Tým Motoru mohl vyrovnat na začátku druhé části, dělovku Gulaše však Kváča ukryl v lapačce. Následovala dlouhá početní výhoda Liberce, hosté se ale výborně ubránili. Skóre utkání se tak znovu měnilo až ve 33. minutě. Po rychlém přečíslení propálil Hrachovinu Balinskis a vůbec poprvé v sezoně poslal Liberec do dvoubrankového vedení.

To ale netrvalo příliš dlouho a s rychlou odpovědí přispěchal Šedivý, který je v Motoru na dvouměsíčním hostování právě z Liberce. Jihočeši mohli vyrovnat v přesilovce, nesehráli ji ale dobře a Kváču vůbec neohrozili. Zato domácí naložili s početní výhodou o poznání lépe a dvě sekundy před koncem druhé dvacetiminutovky vrátil Bílým Tygrům vedení o dva góly šťastnou trefou Vlach - 3:1.

Náskok domácích mohl na začátku třetího dějství ještě navýšit Najman, Hrachovina ale svůj tým podržel. Na opačné straně měl šanci vrátit hosty na dostřel Gulaš, v dobré pozici však mířil těsně vedle. Jihočeši se museli i nadále tlačit dopředu, jenže naráželi na dobře zformovanou obranu domácích.

Už necelých pět minut před koncem třetiny tak sáhnul hostující trenér Modrý ke hře bez brankáře, tento tah mu ale nevyšel. Ihned po vhazování pojistil první tříbodovou výhru domácích v probíhajícím ročníku trefou do prázdné branky Frolík. Hosté už pak zcela rezignovali a v pohodě hrající Liberečtí přidali zásluhou Balinskise a Štibingra další dva góly na konečných 6:1.

Hlasy trenérů po utkání:

Patrik Augusta (Liberec): "Jsme rádi za vítězství, tým si za ním šel od úvodního buly. Za mě bylo ale utkání moc rozkouskované, na obou stranách bylo hodně vyloučených. Ani jeden tým se tak nemohl pořádně dostat do tempa. Klíčovým momentem byl přesilovkový gól na 3:1 v závěru druhé třetiny. Ke konci nám tam pak ještě napadaly další branky a konečně bereme tři body."

Jaroslav Modrý (České Budějovice): "Měli jsme špatný vstup do utkání, v první třetině jsme soupeři dovolili hned 24 střel na branku. To je zkrátka moc. Paradoxně jsme ale měli velké šance a samostatné nájezdy, ale bohužel jsme je nedokázali proměnit. Na konci druhé třetiny nás zmrazil gól vteřinu před přestávkou a ve třetí třetině už to bylo z naší strany trochu vabank. Musíme být lepší."

Bílí Tygři Liberec - HC Motor České Budějovice 6:1 (1:0, 2:1, 3:0)

Branky a nahrávky: 19. Birner, 33. Balinskis (Birner, Faško-Rudáš), 40. J. Vlach, 56. Frolík (Flynn, Vitásek), 59. Balinskis (Filippi), 60. Štibingr (Faško-Rudáš, Birner) - 35. J. Šedivý (Dzierkals, M. Hanzl). Rozhodčí: Úlehla, Šindel - Brejcha, Kajínek. Vyloučení: 9:9. Využití: 1:0. Diváci: 3280.

Sestavy:

Liberec: Kváča - Melancon, Balinskis, Štibingr, Vitásek, J. Dvořák, Derner, Rosandič - Faško-Rudáš, Bulíř, Birner - Frolík, Filippi, Flynn - Rychlovský, A. Najman, J. Vlach - J. Šír, P. Jelínek, Čederle. Trenér: P. Augusta.

České Budějovice: Hrachovina - Štencel, Vráblík, Hovorka, Bindulis, J. Šedivý, Šenkeřík - Z. Doležal, M. Hanzl, Dzierkals - Gulaš, Pech, F. Přikryl - Vopelka, Koláček, V. Tomeček - Valský, M. Toman, Strnad. Trenér: Modrý.