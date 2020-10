Hokejisté Komety se při premiéře v nové sezoně utkají s Plzní

Praha - Hokejisty Brna čeká v pátek s třítýdenním zpožděním způsobeným nákazou koronavirem a následnou karanténou vstup do nové extraligové sezony. V utkání 8. kola přivítají Plzeň, která už má na kontě naopak pět zápasů a ve všech dokázala bodovat. Jen dvě vystoupení stihli dosud hráči Vítkovic, kteří změří síly s Karlovými Vary.

Nemoc covid-19 a následná karanténa na Brňany dolehly den před oficiálním startem soutěže v polovině září, kdy měla Kometa hrát s Třincem. Vedle tréninkového výpadku má tým trenéra Libora Zábranského na kontě i 35 dnů dlouhou pauzu bez zápasového zatížení.

"Nevíme, co to s hráči udělá, tréninky se snažíme ladit tak, aby se zátěž blížila zápasům, ale nikdo neodhadne, co to udělá v utkání samotném," řekl na dnešním setkání s novináři asistent Kamil Pokorný.

Pro Brno půjde v pátek nejen o premiéru v sezoně, ale i před prázdnými tribunami. "Bude to strašný pocit. Nás tady vždycky hlediště hnalo, zpívaly se chorály, diváci byli sedmým hráčem. Teď bude ticho," kroutil bezradně hlavou Pokorný.

Plzni se vstup do sezony vydařil. Na rozdíl od Komety má za sebou už pět zápasů a z nich 12 bodů. Na straně Brňanů je alespoň bilance vzájemných zápasů z poslední doby - šestkrát po sobě vyhrál tým, který byl v roli domácího.

"Plzeň vždycky míří vysoko. V Mertlovi a Gulašovi má stěžejní hráče, je potřeba mít nohy a vyrovnat se jim v bruslení a uhlídat jejich přesilovky," vyzdvihl Pokorný klady nejbližšího soka. Odmítl ale prozradit, v jakém stavu je jeho tým. "Jsme téměř kompletní, je jedno, kdo s kým bude hrát ve formacích, musíme bojovat jako tým," řekl.

Západočeši zatím ztratili jen tři body, ale sami cítí, že jejich výkony mohou být lepší. Nejdou jim vstupy do zápasů, přesto v neděli v Ostravě vedli nad Vítkovicemi po první třetině 2:0. Nakonec zvítězili 5:4 v prodloužení.

"Vstoupili jsme do zápasu špatně. Poslední dobou s tím máme problémy. Nedokážeme zachytit tempo a tlak soupeřů, vždycky se s tím trápíme. Snažíme se vymýšlet komplikované věci a pak z toho vznikají problémy vzadu," řekl útočník Milan Gulaš. "V prodloužení jsme sice sebrali druhý bod, ale s výkonem spokojeni být nemůžeme," nezastíral Gulaš.

Vítkovice po karanténě kvůli koronavirové nákaze v týmu stihly sehrát v novém ročníku dva zápasy a čekají na plný bodový zisk. V pátek prohrály v Českých Budějovicích 2:3 v prodloužení a v neděli doma s Plzní 4:5 v prodloužení.

"Jednoznačně chceme navázat na výkon především ze zápasu s Plzní. Chceme od každého hráče vidět ten hlad po gólech a víru a touhu po vítězství, jakou jsme předváděli v posledních pěti minutách základní hrací doby s Plzní," řekl klubovému webu trenér Vítkovic Mojmír Trličík.

"Samozřejmě bude to také i o tom, abychom zlepšili některé věci. Konkrétně abychom zlepšili statistiku úspěšnosti přesilových her. Přesilovky nám v předzávodním období šly, takže bychom se rádi vrátili do tohoto trendu," dodal Trličík, který má na marodce stále beka Jeseho Dudase i útočníky Zbyňka Irgla a Jana Hrušku.

Karlovy Vary po karanténě nastoupily k utkání po více než dvoutýdenní pauze v úterý doma proti Spartě a podlehly 2:3. Teď se Energie ve čtvrtém duelu v sezoně představí vůbec poprvé venku a bude chtít navázat na předvedenou hru z duelu s Pražany. "Myslím, že jsme předvedli dobrý výkon. Na tom musíme stavět a do dalších zápasů si to přenést," řekl karlovarský útočník Jiří Černoch.

Statistické údaje před pátečními zápasy 8. kola extraligy: -------- HC Vítkovice Ridera (8.) - HC Energie Karlovy Vary (9.). Začátek zápasu: 17:30. Nejproduktivnější hráči: Adam Polášek 2 zápasy/3 body (3 branky + 0 asistencí) - Jakub Flek 3/4 (4+0). Statistiky brankářů: Miroslav Svoboda průměr 3,33 obdržené branky na zápas a úspěšnost zákroků 89,06 procenta - Filip Novotný 3,02 a 90,43. Zajímavosti: - Vítkovice po karanténě kvůli koronavirové nákaze v týmu stihly sehrát v novém ročníku dva zápasy a čekají na plný bodový zisk. V pátek prohrály v Českých Budějovicích 2:3 v prodloužení a v neděli doma s Plzní 4:5 v prodloužení. - Karlovy Vary se představí poprvé v sezoně venku. Dosud hrály jen na vlastním ledě 18. září proti Mladé Boleslavi (3:2), o dva dny později proti Třinci (2:5) a po karanténě znovu až v úterý proti Spartě (2:3). - Energie v posledním vzájemném utkání prohrála 3. března v Ostravě 2:8, karlovarský trenér Martin Pešout tehdy šetřil v 51. kole před předkolem play off všechny opory a nasadil řadu juniorů. Předtím Karlovy Vary Ostravany třikrát za sebou porazily při skóre 16:2. - Útočník Nicolas Werbik z Vítkovic v pátek oslaví 23. narozeniny. HC Kometa Brno (dosud nehrála) - HC Škoda Plzeň (2.). Začátek zápasu: 18:00 (O2 TV Sport) Nejproduktivnější hráči: Kometa ještě nehrála - Tomáš Mertl 6/7 (5+2). Statistiky brankářů: Kometa ještě nehrála - Dominik Frodl 2,77 a 91,08. Zajímavosti: - Brňané vstoupí do nového ročníku jako poslední ze všech 14 týmů. Na startu sezony si odložila duely s Třincem, v Litvínově, s Českými Budějovicemi a v Mladé Boleslavi. Do tréninku se vrátila Kometa 28. září, ale kvůli karanténě soupeřů nehrála ani na ledě Vítkovic, doma s Karlovými Vary a ve Zlíně. - Plzeň vyhrála třikrát za sebou, bodovala ve všech pěti duelech v sezoně a jen jednou poznala přemožitele. - Kometa porazila doma Plzeň čtyřikrát za sebou. Indiáni uspěli v Brně naposledy 5. dubna 2018, kdy zvítězili 2:1 a snížili stav semifinálové série na 1:3 na zápasy. Nakonec postoupila Kometa v pěti duelech a ve finále proti Třinci obhájila titul. Další program: -------- Neděle 11. října: 9. kolo: 17:20 HC Verva Litvínov - HC Sparta Praha (ČT Sport). Dohrávka 3. kola: 17:00 HC Kometa Brno - Madeta Motor České Budějovice.