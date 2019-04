Kladno - Hokejisté Kladna otočili v 5. kole baráže o extraligu proti Chomutovu skóre z 0:3 na 4:3 a díky třetímu vítězství za sebou si upevnili druhou pozici. Gólem a nahrávkou k tomu pomohl útočník Jaromír Jágr a třemi asistencemi Tomáš Plekanec. Čtvrtou porážku Pirátů po sobě neodvrátil ani bleskurychlý hattrick útočníka Pavla Klhůfka, jenž na něj potřeboval pouhé čtyři minuty a 53 sekund.

Chomutov udeřil už ve druhé minutě. Kladno nevyužilo velkou šanci a hosté se dostali do rychlého protiútoku. Růžička přihrál na druhou stranu osamocenému Klhůfkovi, který překonal gólmana Cikánka střelou na vzdálenější tyč. V páté minutě se po Jágrově přihrávce od hrazení ocitl blízko vyrovnání Zikmund, jenže nastřelil tyčku.

Rytíři neproměněné šance vzápětí litovali. Klhůfek v útočném pásmu Chomutova obral Zikmunda u hrazení o puk, nabruslil si do pravého kruhu a posunul Piráty do dvoubrankového vedení. O chvíli později šli domácí do čtyř a Klhůfek v přesilové hře opět z pravého kruhu dokonal hattrick. U dvou ze tří branek mu asistovali Růžička a Sklenář.

Ve 12. minutě se Rytířům naskytla 83 vteřin dlouhá přesilovka pět na tři, díky níž se domácí přiblížili soupeři na rozdíl gólu. Nejprve Jágr nahrál před branku Zikmundovi, který prostřelil gólmana Peterse. V pokračující hře o jednoho muže navíc nabil Plekanec Jágrovi na střelu z první z levého kruhu a sedmačtyřicetiletý útočník zařídil druhý gól domácích. Obě branky dělilo 69 sekund.

Rytířům se ihned poté naskytla další přesilovka, tu už ale nevyužili. V závěru třetiny ujeli hosté do přečíslení dvou na jednoho, ale Šťovíček zamířil vedle odkryté branky.

Druhá dvacetiminutovka nabídla o poznání opatrnější hokej. Ve 34. minutě se nadvakrát zblízka neprosadil chomutovský útočník Huml. Cikánek si následně poradil i s pokusem Dudy, který se do sestavy Chomutova vrátil po jednozápasové absenci. Kladno se dočkalo srovnání v 37. minutě. Domácí obránce Lakos si najel do soupeřova obranného pásma a posunul puk na zakončujícího Kauta.

V úvodu třetí části prověřil Petersovu pozornost Vampola. Ve 43. minutě dokonali Rytíři obrat. Obránce Kehar si od mantinelu najel až před Peterse a rozbouřil kladenský stadion počtvrté. V závěru si Piráti vytvořili v power play velký tlak, Kladno se však dokázalo ubránit a oplatilo Chomutovu prohru 0:2 z úvodního barážového kola.

Rytíři Kladno - Piráti Chomutov 4:3 (2:3, 1:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 12. Zikmund (Jágr, Plekanec), 13. Jágr (Plekanec, Melka), 37. T. Kaut (A. Lakos), 43. Kehar (Zikmund, Plekanec) - 2. Klhůfek (V. Růžička ml., J. Sklenář), 5. Klhůfek, 7. Klhůfek (V. Růžička ml., J. Sklenář). Rozhodčí: Jeřábek, Svoboda - Brejcha, Jelínek. Vyloučení: 2:5. Využití: 2:1. Diváci: 5015.

Kladno: Cikánek - J. Říha, Kehar, B. Nash, Zajíc, A. Lakos, P. Hořava - Jágr, Plekanec, Zikmund - Redlich, Vampola, Strnad - Melka, Machač, Svedlund - Hajný, T. Kaut, Š. Bláha. Trenéři: D. Čermák, Lidický a Kregl.

Chomutov: Peters - Flemming, Jank, Knot, L. Kovář, Štich, Dietz, od 41. navíc Trefný - Klhůfek, V. Růžička ml., J. Sklenář - T. Svoboda, Huml, Koblasa - Duda, Vantuch, Tomica - Chrpa, Šťovíček, Dlouhý. Trenéři: V. Růžička st., Martínek a J. Šťastný.