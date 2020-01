Hokejisté Kladna vyhráli v Pardubicích 4:3 v prodloužení

Pardubice - Hokejisté Kladna zvítězili v utkání 34. kola extraligy na ledě posledních Pardubic 4:3 v prodloužení. Rytíři s Jaromírem Jágrem opět pouze na střídačce vedli na konci 25. minuty už 3:0, domácí ale po dvou předchozích porážkách dosáhli nakonec alespoň na bod. V čase 63:02 však rozhodl o výhře hostů obránce Brady Austin.

První třetinu provázela střelecká převaha Pardubic. Zatímco ale hostující gólman Godla zůstal během ní neprůstřelný, jeho protějšek Kacetl si připsal jen tři úspěšné zákroky a zároveň dvakrát inkasoval.

Do vedení výrazně pomohl Středočechům velkou chybou Eklund, když za vlastní brankou přenechal naslepo puk místo jednomu ze spoluhráčů O'Donnellovi, ten si vybruslil před brankoviště a otevřel skóre. Jen 1,1 sekundy před přestávkou pak Melka "žabkou" napříč útočným pásmem našel při přesilovce Stacha, jenž zacílil dokonale přesně pod horní tyčku.

Hned v úvodu druhé části měl velkou šanci Vlach, Godla se štěstím zasáhl, následně selhali z dobrých pozic i Tybor a Svačina. Mandát pak nedokázal dostat za Godlovými zády puk do prázdné branky, naopak ve 25. minutě Melka v signalizované výhodě chytře zakončil mezi Kacetlovy betony a s domácími to vypadalo bledě.

K rezignaci měli ale hokejisté Dynama daleko. Už ve 28. minutě jim navíc dodal novou porci energie Zdráhal, když v přesilovce snížil. Po polovině základní doby se Melka dostal do sóla, jenže tentokrát měl navrch Kacetl. Vzápětí rozjásal většinu zaplněných tribun Poulíček. Kindlovi nesedla pár sekund před druhou sirénou rána z kruhu do odkryté branky, Godla stačil díky skoku plavmo zasáhnout.

V závěru druhé třetiny dostali Pardubičtí díky Godlově trestu k dispozici půl minuty přesilovky pět na tři, z níž si přenesli většinu do třetího dějství. Dvojnásobnou početní výhodu sice nevyužili, ale pak při hře pět na čtyři Mandát snadno usměrnil kotouč za Godlova záda po krásné Mikušově přihrávce a bylo vyrovnáno.

Na konci 49. minuty Mandát zakončoval přečíslení dvou na jednoho s Tyborem, poskakující puk při střele do odkryté branky ale nezasáhl dobře. Ve zbytku základní doby bylo už patrné, že žádný z týmů nechce končit s prázdnýma rukama. I proto dospěl zajímavý duel až do prodloužení.

V něm měl rozhodnutí na holi Strnad, jenže nedal. Rytíři smutnit nemuseli, na začátku 64. minuty rozhodl o jejich vítězství Austin.

Hlasy trenérů po utkání:

Milan Razým (Pardubice): "Jestli někdo čeká, že budu chválit kluky za to, jak jsme se dokázali vrátit do zápasu, tak už nebudu, protože je to čtvrtý zápas doma, kdy nabídneme soupeři výraznější vedení. O tři góly to bylo s Karlovými Vary, stejně tak s Hradcem, 0:2 s Vítkovicemi, dnes znovu 0:3 s Kladnem. To už je pro mě nepochopitelné, jak my do těch zápasů vstupujeme. Něco takového si nemůžeme dovolit."

David Čermák (Kladno): "Kdyby nám někdo řekl před zápasem, že si z Pardubic odvezeme dva body, tak bychom to určitě brali. Když pak vezmeme stav 3:0, už to není samozřejmě takové, ale začali jsme za toho stavu hrát moc pasivně, přenechali jsme iniciativu Pardubicím, které se dostali do zápasu a bylo to 3:3 po základní hrací době. Jsme rádi za ten bod navíc."

HC Dynamo Pardubice - Rytíři Kladno 3:4 v prodl. (0:2, 2:1, 1:0 - 0:1)

Branky a nahrávky: 28. J. Zdráhal (D. Kindl, Eklund), 33. Poulíček (Kusý), 41. Mandát (J. Mikuš, Tybor) - 14. O'Donnell, 20. Stach (Melka, B. Nash), 25. Melka (Stach), 64. Austin (Zikmund). Rozhodčí: Hradil, Šindel - Frodl, Špringl. Vyloučení: 3:4. Využití: 2:1. Diváci: 9357.

Pardubice: Kacetl - J. Zdráhal, J. Kolář, T. Voráček, Eklund, Ivan, J. Mikuš, od 21. navíc Hrádek - Tybor, Mandát, Svačina - D. Kindl, Harju, O. Machala - Blümel, Poulíček, M. Látal - Jenyš, R. Vlach, Kusý. Trenér: Razým.

Kladno: Godla - B. Nash, Austin, Kehar, A. Lakos, Barinka, Romančík - Redlich, Vampola, J. Strnad - Hovorka, P. Machač, Zikmund - Š. Bláha, Stach, Melka - Hajný, T. Kaut, O'Donnell. Trenéři: D. Čermák a Lidický.