Hokejisté Kladna vyhráli na Slavii, zraněný Jágr ale zápas nedohrál

Praha - Hokejisté Kladna vyhráli v přípravném zápase před blížícím se startem extraligy na ledě prvoligové Slavie 3:2, duel ale nedohrála hlavní hvězda Rytířů Jaromír Jágr. Hrající majitel klubu byl podle oficiálního webu Středočechů ve třetí třetině tvrdě dohraný u mantinelu a následně z duelu odstoupil.

Jágrovi se stal osudný atak Davida Šteinera a Jindřicha Baráka, kterého v následné bitce za zranění hvězdného útočníka pomstil obránce Jake Dotchin.

"Přijeli jsme v kombinované sestavě a začátek jsme neměli špatný. Potom to ale bylo rozkouskované vyloučeními a zápas neměl tempo a spád. Co se týče zranění Jardy, Jake Dotchin udělal, co je správné. Od toho je tady," uvedl trenér Kladna David Čermák na klubovém webu.

Hradec Králové oplatil porážku Liberci z předešlého zápasu, který musel být v polovině předčasně ukončen. Dnes vyhrál Mountfield doma 3:1.

Druhou výhru v přípravě si připsaly České Budějovice, které doma udolaly Litvínov 4:3. Gólově se v dresu Motoru prosadila i poslední posila Jakub Valský, proti svým bývalým spoluhráčům skóroval i Martin Hanzl. Jihočeši po pěti výhrách podruhé za sebou vyhráli.

Dva góly a asistence sedmnáctiletého Jiřího Kulicha pomohly Karlovým Varům k výhře 4:3 nad Norimberkem. Dvakrát se střelecky prosadili i Roberts Bukarts s Janem Hruškou a i díky nim Vítkovice porazily Trenčín vysoko 7:3. Neporazitelnost udržela brněnská Kometa, která porazila Zlín 3:1.

Nečekanou porážku na ledě prvoligového Sokolova si připsala Plzeň, která prohrála 3:4. Škoda prohrávala již 0:4, poté se jí ale podařilo i díky dvěma gólům Tomáše Mertla zápas zdramatizovat. Vyrovnat ale Plzeň nedokázala a nenavázala na předešlých sedm výher nad Sokolovem.

"Jsem strašně nespokojený. Máme nějakých dvanáct dní do ligy a takto vstoupit do utkání, když na to mužstvo od rána upozorňujeme, je nepřípustné. Takovýto výkon se prostě nesmí opakovat. Při vší úctě k domácím, kteří byli houževnatí, tak to, co my jsme dvě třetině předváděli, je doslova tragédie. Evidentně facka s Mladou Boleslaví nestačila. Slova jsou málo, musíme předvést nějaké činy a ty budou následovat," uvedl asistent trenéra Plzně Tomáš Vlasák.

Výsledky přípravných hokejových zápasů: HC Kometa Brno - PSG Berani Zlín 3:1 (1:1, 1:0, 1:0) Branky: 18. Holík, 25. Mallet, 59. Krištof - 7. Kubiš. HC Baník Sokolov - HC Škoda Plzeň 4:3 (0:0, 3:0, 1:3) Branky: 27. Šmerha, 32. Tomi, 38. Pohl, 43. Kropáček - 46. a 60. Mertl, 51. Schleiss. HC Slavia Praha - Rytíři Kladno 2:3 (0:1, 1:1, 1:1) Branky: 26. Veber, 60. Ondráček - 2. Hlava, 24. Melka, 47. Machala. Motor České Budějovice - HC Verva Litvínov 4:3 (2:0, 1:0, 1:3) Branky: 17. Voženílek, 20. Pech, 23. Valský, 49. M. Hanzl - 42. Kudrna, 50. Hübl, 56. Pospíšil. HC Energie Karlovy Vary - Norimberk Ice Tigers 4:3 (0:1, 3:0, 1:2) Branky: 37. a 52. Kulich, 22. Beránek, 33. L. Doudera - 19. Fleischer, 53. Weber, 56. Kislinger.

HC Vítkovice Ridera - HK Dukla Trenčín 7:2 (2:0, 4:1, 1:1)

Branky: 11. a 36. Roberts Bukarts, 25. a 28. J. Hruška, 20. Dej, 34. Marosz, 58. Bondra - 25. Krajčovič, 41. J. Mikyska.

Mountfield Hradec Králové - Bílí Tygři Liberec 3:1 (0:0, 1:1, 2:0)

Branky: 23. Kevin Klíma, 50. Orsava, 60. Oksanen - 32. Birner.