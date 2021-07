Hokejisté Kladna věří, že si na závěr sezony zahrají doma

Horní Bezděkov (Kladensko) - Nečekané problémy musí před začátkem sezony řešit vedení extraligového Kladna a jeho hrající majitel Jaromír Jágr. Plánovaná rekonstrukce střechy zimního stadionu se totiž výrazně protáhne a je velmi pravděpodobné, že Rytíři budou muset celý ročník odehrát v azylu. Nejreálněji to vypadá, že využijí zázemí moderní arény Pirátů Chomutov, kteří po krachu klubu hrají jen krajskou soutěž.

"Rádi bychom před začátkem sezony řešili jen pozitivní věci, ale realita je bohužel jiná," uvedl Jágr na dnešní tiskové konferenci. "Věříme, že město (majitel zimního stadionu) udělá vše, co půjde. Věděli jsme, že nás čeká složitá sezona, kdy zřejmě dvě mužstva spadnou do první ligy. Teď je před námi úkol, se kterým jsme nepočítali," přiznal.

Definitivní rozhodnutí, kde bude Kladno domácí zápasy hrát, ještě nepadlo. Vše ale směřuje k Chomutovu. Druhou variantou je pražská Tipsport arena, kterou k tréninkům využívá Sparta. "Není nic podepsané, ale momentálně se přikláníme k Chomutovu. Je tam velký zájem ze strany města," řekl Jágr, podle kterého klub moc možností neměl.

I s ohledem na fanoušky musí brát v potaz vzdálenost stadionu od Kladna, hala navíc musí splňovat extraligové podmínky například z pohledu kapacity nebo zázemí. "A například u Sparty je náročnější vyjednávat podmínky reklam. Sparta má své partnery, my také musíme plnit své závazky. A v Chomutově hrají kraj, tak s tím nebyl problém nebo se dá vyřešit," uvedl legendární útočník.

Kladenští se navíc musejí připravit na možnost, že se do svého prostředí v průběhu sezony nevrátí. Podle primátora Milana Volfa by rekonstrukce při ideálním průběhu a kdyby stavbařům přály klimatické podmínky, mohla skončit na konci prosince. "To je ale utopická představa. Obávám se, že celou sezonu odehraje na jiném stadionu. Uděláme vše pro to, aby se stihlo třeba play off. S Jardou jsme si řekli, že se budeme držet nejhoršího scénáře," uvedl Volf. Podle nejčernějšího scénáře se stadion nestihne opravit ani na začátek další sezony.

Zástupci města musejí podle jeho slov vedle komplikací s rekonstrukcí, která je náročnější, než se počítalo, řešit i financování. Už nyní je podle Volfa jasné, že bude stát nejméně o 40 milionů korun více, než byl původní rozpočet. A vše nyní platí město. "Věříme ale, že se nám podaří uspět v některém z dotačních programů Národní sportovní agentury," řekl Volf.