Hokejisté Kladna v boji o důležité body porazili Vítkovice 2:1

Kladno - Hokejisté Kladna porazili ve 30. kole extraligy Vítkovice 2:1. Rytířům, kteří se opět museli kvůli zranění obejít bez majitele klubu Jaromíra Jágra, zajistily důležitou výhru v souboji dvanáctého týmu soutěže s třináctým góly Jakuba Strnada a Bradyho Austina z první třetiny, za hosty snižoval ve třetí části Jan Schleiss. Ostravané vyšli naprázdno po třech utkáních, z nichž vytěžili sedm bodů.

Středočeši, do jejichž sestavy se po dlouhé době vrátili útočníci Réway a Valský, měli od úvodního buly velkou převahu a jedna šance střídala druhou. Problém byl v koncovce. Stach z ideální pozice mezi kruhy nepropálil gólmana Svobodu. V páté minutě se natlačil do zakončení Machač, ale dopadl stejně.

V sedmé minutě si Rytíři svou aktivitou vysloužili přesilovku. V ní měl ideálně nabito O'Donnell, jenže Svoboda skvěle zasáhl levým betonem. Při další příležitosti selhal Valský. Neujala se ani Kautova šance, domácí nevyužili další přesilovku a museli naopak sami do čtyř. Paradoxně právě v této situaci šli do vedení, když ujel Strnad a přestože ho naháněli po celou dobu dva hostující hráči, dokázal chytře překonat Svobodu.

V 17. minutě předvedl úchvatnou akci kladenský bek Austin, když si vzal puk za vlastní brankou, projel celým kluzištěm a pak střelou na bližší tyčku z velkého úhlu nachytal Svobodu. Ještě před pauzou mohl zvýšit Hajný, v brankoviště ležící puk za Svobodou ale nedokázal dorazit do prázdné branky, když mu situaci hodně znepříjemnil Černý.

Hosté jako kdyby se ani dlouhou cestou z Ostravy nedokázali vymanit z vánoční nálady. První dějství prohráli na střely mezi tyčky 6:15, druhé pak dokonce 4:17. Jenže Středočechům se nedařilo přidat další góly. Ve velké šanci selhal Kaut, sólo nevyšlo ani Valskému a neuspěl ani O'Donnell. Naopak na druhé straně musel Barinka zaskočit velmi dobrým obranným zákrokem za Godlu.

Také ve třetí částí se hrálo převážně podle kladenských not a brankář Svoboda se musel ohánět, aby udržel hostům alespoň mizivé naděje na návrat do zápasu. Ve 45. minutě minul ve velké šanci Hovorka. Ostravané se přece jen dočkali v 52. minutě, když sebral Godlovi nulu Schleiss. Domácí viditelně znervózněli, ale nakonec se mohli radovat, když přestáli bez úhony i risk Ostravanů s hrou bez gólmana.

Hlasy trenérů po utkání:

David Čermák (Kladno): "S první půlkou zápasu jsme byli spokojení. Měli jsme dobrý pohyb, vytvářeli jsme si šance, ale bohužel jsme nešli do vyššího vedení. Od půlky zápasu jsme ty situace začali přehrávat, pořád jsme někoho hledali a vymýšleli tam podle mého názoru nesmysly. I když jsme ty šance měli i dál, tak nám začali hráči Vítkovic odjíždět do přečíslení. Snížit tam mohli už dřív než těch osm minut před koncem. Bylo tam několik dalších závarů, když jsme si mohli sami ten zápas zkomplikovat a ztratit body, ale nakonec bereme tři, což je pro nás nejdůležitější."

Ladislav Svozil (Vítkovice): "Mně se zápas určitě nebude hodnotit lehce, protože jsme přijeli s nějakou taktikou, tu jsme ale neplnili, protože jsme nebruslili, prohrávali jsme všechny osobní souboje a domácí byli jasně lepší. Mohli se hned ze začátku dostat do většího vedení, paradoxně když se hra začínala vyrovnávat, měli jsme přesilovku my a dostali jsme v ní gól. Myslím, že o utkání na tom úzkém ledě pak bylo prakticky rozhodnuté. Ve třetí třetině přišel pro nás čerstvý vítr, hra se vyrovnala a myslím, že v posledních deseti minutách jsme byli hodně aktivní. Na to, jaký byl průběh zápasu, jsme nakonec možná mohli i bodík vydolovat, ale za ten celkový výkon jsme si ho moc nezasloužili."

Rytíři Kladno - HC Vítkovice Ridera 2:1 (2:0, 0:0, 0:1)

Branky a nahrávky: 15. J. Strnad, 17. Austin - 52. Schleiss (Šidlík, P. Zdráhal). Rozhodčí: Lacina, Šindel - Kajínek, Špůr. Vyloučení: 3:4. Bez využití. V oslabení: 1:0. Diváci: 3920.

Sestavy:

Kladno: Godla - B. Nash, Austin, Kehar, Zajíc, Barinka, Zelingr - Redlich, Melka, J. Strnad - Hovorka, P. Machač, Réway - Valský, Stach, Zikmund - Hajný, T. Kaut, O'Donnell. Trenéři: D. Čermák a Lidický.

Vítkovice: M. Svoboda - Trška, Kvasnička, Bodák, Šidlík, R. Černý, D. Krenželok - Lakatoš, O. Roman, Roberts Bukarts - P. Zdráhal, Š. Stránský, Schleiss - Mallet, Veselý, Dej - T. Kubalík, Razgals, Guman. Trenér: Trličík.