Hokejisté Kladna uspěli v souboji ze dna tabulky díky hattricku Pytlíka v Plzni

Plzeň - Hokejisté Kladna zvítězili v 7. kole extraligy na ledě Plzně 5:4 v prodloužení a ukončili sérii tří porážek. V souboji dvou posledních týmů tabulky sice domácí na začátku prostřední části drželi vedení 2:0, jenže hosté čtyřmi trefami za necelých osm minut skóre otočili na 4:2. Díky povedené třetí třetině Západočeši vyrovnali, ale o druhé výhře Rytířů v sezoně rozhodl v čase 63:27 útočník Jaromír Pytlík a dovršil tak svůj první extraligový hattrick. Indiáni pátou porážkou v řadě prožívají svůj historicky nejhorší vstup do sezony v nejvyšší soutěži.

Domácí se do tempa dostávali pomalu, ale hosté je v úvodu za nepřesnosti v kombinaci nepotrestali ani během početní výhody. Naopak v 11. minutě po zaváhání kladenské defenzivy otevřel skóre z přečíslení dvou na jednoho Matýs. Plzeňské brzdila nedisciplinovanost, v 16. minutě však nekrytý Procházka netrefil v další početní výhodě branku a za chvíli naopak zahrozil únikem ve vlastním oslabení Lev.

Po pauze sice domácí nezužitkovali přesilovku pět na tři, ale ve 23. minutě už při klasické početní výhodě uspěl svižnou ranou z levého kruhu Holešinský a zvýšil na 2:0. Jenže půl druhé minuty na to po dobrém napadání plzeňské rozehrávky Jarůškem skóroval opakovanou střelou Kusý. O pouhých 27 sekund později navíc Pytlík zakončil únik po pravém křídle ranou švihem pod horní tyčku - 2:2.

Otřesení Indiáni dostali další ránu ve 28. minutě, kdy vybojoval kotouč agilní Pytlík a Bláha svůj průnik od zadního hrazení úspěšně zakončil bekhendem. Od další pohromy vzápětí domácí uchránil jen gólman Pavlát, který vyrazil bombu nekrytého Jarůška. V polovině utkání mohl vyrovnat Zámorský střelou od modré čáry, za již překonaným gólmanem Brízgalou však situaci zachránil akrobatickým odpalem Veber.

A tak udeřilo znovu na druhé straně, když ve 32. minutě vyloučení Holešinského zužitkoval povedeným zakončením na 4:2 znovu Pytlík. Rozjetým Rytířům poté čelil již náhradník Hlavaj, jenž zneškodnil šanci Procházky. Po stažení hry na tři útoky si vynutili nápor domácí, jenže naráželi na jeho pozorný protějšek Brízgalu.

Na začátku závěrečné dvacetiminutovky hosté ubránili oslabení a ve 47. minutě je při plzeňském náporu zachránil proti dorážce Schleisse skvělým zákrokem vleže Brízgala. Indiáni následně přečkali přesilovkovou tyčku Kusého a v 51. minutě snížil Lev tečí Zámorského střely na 3:4. Pasivní hosté odolávali tlaku až do času 58:59, kdy při hře bez brankáře vyrovnal z mezikruží Zámorský.

V nastavení neproměnili šance domácí Matýs s Holešinským. Bonusový bod zajistil Rytířům v 64. minutě po přihrávce Klepiše zakončením přečíslení Pytlík, jenž tak završil svůj povedený večer.

Hlasy trenérů po utkání:

Petr Kořínek (Plzeň): "Měli jsme dobrý vstup do utkání a vedli jsme 2:0. Potom jsme inkasovali dva zbytečné góly a bylo to 2:2. Trošku to zacloumalo naší psychikou a od třetího inkasovaného gólu jsme to už jenom honili. Bylo to sedm minut hrůzy, kdy soupeř nejenže srovnal, ale i nám odskočil o dva góly. Ve velmi těžké situaci se kluci semkli a pochválíme je za bojovnost do poslední chvíle. Po vyrovnání na 4:4 jsme ještě sahali po výhře v normální hrací době, v prodloužení jsme pak neproměnili dvě obrovské šance a jak už to bývá, tak jsme inkasovali. Podle vývoje zápasu jsme rádi za ten bod. Hrozně se nadřeme na branky a každá naše chyba je většinou potrestaná. Věříme, že se to zlomí. Kluci se snaží."

Otakar Vejvoda ml. (Kladno): "Sice jsme prohrávali po první třetině, ale chtěli jsme po přestávce pokračovat v dobré iniciativě, kterou jsme měli. Hráli jsme podle plánu a herně jsme nebyli špatní. Přes další inkasovaný gól jsme byli trpěliví a podařilo se nám dát góly. Ve třetí třetině jsme měli hru pod kontrolou do prvního inkasovaného gólu. Bohužel se nám nepodařilo to dohrát za tři body, ale máme alespoň dva."

HC Škoda Plzeň - Rytíři Kladno 4:5 v prodl. (1:0, 1:4, 2:0 - 0:1)

Branky a nahrávky: 11. Matýs, 23. Holešinský (Schleiss), 51. Lev (Zámorský, Malák), 59. Zámorský (Holešinský) - 25. Kusý, 25. Pytlík, 28. O. Bláha (Slováček), 32. Pytlík (M. Beran), 64. Pytlík (Klepiš, Slováček). Rozhodčí: Jeřábek, Jaroš - Brejcha, Gerát. Vyloučení: 5:4. Využití: 1:1. Diváci: 4886.

Plzeň: Pavlát (32. Hlavaj) - Zámorský, Kvasnička, Dujsík, Michal Houdek, A. Jiříček, Piskáček, Malák - Matýs, Mertl, Holešinský - Rekonen, Lev, Benák - Pour, Jansa, Schleiss - A. Dvořák, K. Hrabík, P. Straka. Trenér: Kořínek.

Kladno: Brízgala - Dotchin, Hejda, Ticháček, Martenet, Veber, Slováček - Tralmaks, Plekanec, Melka - Kusý, Klepiš, Jarůšek - O. Bláha, Pytlík, Strnad - M. Procházka, Babka, M. Beran. Trenér: O. Vejvoda ml.