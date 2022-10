Hokejisté Kladna ukončili gólový půst, ale prohráli se Spartou 2:5

Kladno - Hokejisté Kladna podlehli v 10. kole extraligy doma Spartě 2:5 a po sérii tří vítězství popáté za sebou nebodovali. Rytíři sice ukončili po 237 minutách a 20 sekundách svůj gólový půst a dvakrát vedli, ale po Sparta vývoj otočila i díky čtyřem využitým přesilovým hrám. Venku potřetí v řadě vyhrála, poprvé se v sezoně se však dočkala mimo svůj led plného bodového zisku.

V souboji dvou bývalých spoluhráčů z kladenské a reprezentační útočné formace Blue Line se tak radoval proti domácímu trenérovi Otakaru Vejvodovi kouč Sparty Pavel Patera.

Kladno nastoupilo v útoku s útočníkem Ondřejem Procházkou, který přišel na střídavý start z Litoměřic a nahradil indisponovaného Kubíka. Zařadil se do druhého útoku i spolu s bratrem Martinem.

Sparta začala náporem, ale po 71 sekundách se musel bránit po Jandusově vyloučení. Za Kováře nedotlačil puk Indrák a sparťanský gólman kryl i Dotchinovu ránu. Kladno odolalo při vyloučení Klepiše, který vyřadil ze hry svým zákrokem Vitoucha. Před polovinou první třetiny z levého kruhu neprostřelil Kováře Ticháček. Ve 13. minutě měl velkou možnost na druhé straně Tomášek, Bow ale puk vykopl levou nohou.

V čase 13:48 se radovalo z vedení Kladno. Po chybné rozehrávce hostů získal puk za brankou Machač, předložil jej volném Indrákovi, který ukončil dlouhé čekání Rytířů na gól. Série 237 minut a 20 sekund je čtvrtá nejdelší v samostatné české lize.

Při Melkově trestu si nejdříve poradil Bow s Řepíkovým bekhendovým blafákem, ale Sparta nakonec početní výhodu využila. Sobotka zamířil z pravého kruhu mezi betony kanadského gólmana. Vrátit Kladnu vedení mohl Beran, ale Kováře bekhendem zblízka nepřekonal.

Ve 24. se dočkal první branky v sezoně kladenský kapitán Plekanec. Po přihrávce Brodeckého zpoza branky se trefil z levého kruhu. Sparta stejně jako v prvním případě odpověděla po 102 sekundách. Na Horákovu přihrávku si najel za obranu Rytířů Konečný a tečoval puk za Bowa.

Vzápětí mohl otočit stav Erik Thorell, který se uvolnil mezi kruhy a trefil pravou tyč. Další možnost měl Konečný, který přestřelil. V 37. minutě už se Pražané dočkali a při Zikmundově vyloučení tečoval Krejčíkovo nahození Tomášek. Před druhou pauzou ještě pomohla Bowovi po Řepíkově průniku pravá tyč.

Do třetí části vstoupilo Kladno náporem, který ale přerušilo Dotchinovo vyloučení na dvě plus dvě minuty. Ve 48. minutě tak Sparta využila potřetí v utkání přesilovou hru. Kombinaci bratrů Erika a Gustafa Thorellových zakončil Simon, který v osmém duelu po návratu do Sparty poprvé bodoval.

Vykřesat naději pro domácí se nepodařilo v přečíslení Filipovi a ani v oslabení při Beranově pobytu na trestné lavici Plekancovi. Kladno se neprosadilo ani při trestech Němečka a Krejčíka, mezitím při plném počtu hráčů na ledě ztroskotal na Kovářovi Zikmund. Výsledek ještě dovršil v přesilovce pěti proti třem svým druhým gólem v utkání Sobotka.

Hlasy trenérů po utkání 10. kola hokejové extraligy Rytíři Kladno - HC Sparta Praha (2:5):

Otakar Vejvoda (Kladno): "Nemám problém prohrát, když je soupeř lepší, ale mám obrovský problém s tím, když mu k tomu pomůžeme. Jeden gól jsme dostali po oplácení ve střední třetině, druhý gól také po oplácení. To mi hrozně vadí. Možná, že potom celkově byli lepší, ale my jsme jim k tomu pomohli. Když jsme viděli před zápasem jejich statistiku při přesilovkách a naší v oslabeních, tak se to dnes úplně otočilo. Bylo pozitivní, že jsme dali nějaké góly, ale stejně jsme nehráli úplně to, na co máme. Prvních šest sedm zápasů jsme byli aktivnější než soupeři. Dnes možná kluci cítili, že je na čase vyhrát a že se dlouho nedal gól. Takový je život, to je součást sportu."

Pavel Patera (Sparta): "Kladno vstoupilo do utkání dobře. V první třetině mělo výborný forček a také z toho dali první gól. Pro nás bylo dobré, že jsme vyrovnali do konce první třetiny. Myslím si, že od druhé třetiny jsme byli lepším mužstvem a zaslouženě jsme vyhráli. Měli jsme předtím v přesilovkách hodně málo střelby, tak jsme si k tomu něco řekli. Hned první gól byl ze střely a bez nich góly nepadají. Jak začali kluci víc střílet, tak si začali víc věřit. Jsme rádi, že to tam napadalo."

10. kolo hokejové extraligy:

Rytíři Kladno - HC Sparta Praha 2:5 (1:1, 1:2, 0:2)

Branky a nahrávky: 14. Indrák (Machač), 24. Plekanec (Brodecki, Melka) - 16. Sobotka (Krejčík), 26. Konečný (R. Horák, Polášek), 37. Tomášek (Krejčík), 48. D. Simon (G. Thorell, E. Thorell), 60. Sobotka (R. Horák, Tomášek). Rozhodčí: Hejduk, Kika - Frodl, Šimánek. Vyloučení: 11:4. Využití: 0:4. Diváci: 5200 (vyprodáno).

Sestavy:

Kladno: Bow - Dotchin, Slováček, Sotnieks, Ticháček, Cibulskis, Babka - Brodecki, Plekanec, Melka - M. Procházka, Klepiš, O. Procházka - Zikmund, Filip, M. Beran - O. Bláha, Indrák, Machač. Trenér: O. Vejvoda ml.

Sparta: Jakub Kovář - Krutil, Krejčík, Jurčina, Polášek, M. Jandus, Němeček, Mikliš - Řepík, Sobotka, M. Forman - Tomášek, R. Horák, E. Thorell - D. Simon, G. Thorell, Safin - Přibyl, D. Vitouch, Konečný. Trenér: Patera.