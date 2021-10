Hokejisté Kladna ukončili čekání na plný zisk, porazili České Budějovice 4:3

Chomutov - Hokejisté Kladna porazili v utkání 17. kola extraligy na "domácím" ledě v Chomutově České Budějovice 4:3. Rytíři se plného bodového zisku dočkali po více než měsíci a deseti odehraných zápasech, přestože zkraje druhé třetiny prohrávali 1:2. Ve stejném dějství ale rozhodli třemi góly o svém úspěchu. Dvakrát skóroval útočník Nicolas Hlava.

"Zaplaťpánbůh za ty tři body. Ve třetí třetině se nám na konci zase klepaly zadky, furt to není ono, pořád jsou tam zbytečné chyby, co děláme, ale naštěstí jsme tlak soupeře ubránili a konečně bereme tři body, které jsme potřebovali. A teď na to musíme navázat v dalším utkání," prohlásil Hlava.

Ve třetí minutě Hlava naznačil, že v dnešním utkání bude právě on hlavní zbraní Středočechů. Po Plekancově přihrávce dobře vypálil, ale v tomto případě ještě neuspěl, navrch měl strážce hostující branky Hrachovina. Reprezentační gólman měl pak porci štěstí v desáté minutě, když se mu nepovedla rozehrávka holí podle představ, ale nikdo z hráčů Kladna nedostal možnost zakončit do odkryté branky.

Rytíři byli o něco aktivnější, čemuž chvilku poté napomohla i přesilovka, ale ostřelování branky Motoru skončilo bez kýžené odměny. V 18. minutě už se zásluhou Hlavy domácí gólové radosti dočkali, jenže vedení si moc dlouho užívat nemohli - 38 sekund před první přestávkou vyrovnal Percy.

Českobudějovickému celku se navíc povedl i nástup do druhého dějství: v čase 20:53 propálil Bowa při přesilovce Pech a dokonal obrat. Ve 27. minutě však promluvil do děje znovu Hlava a vyrovnal. Po polovině utkání rozhodli Rytíři dvěma góly v rozmezí dvou minut a 16 sekund. Nejprve se nekompromisní bombou prosadil Dotchin a poté v početní výhodě po Jágrově asistenci zvýšil Kubík.

Zkraje třetí části přečkali Kladenští bez úhony další oslabení a dál pečlivě střežili cenný dvoubrankový náskok. V 52. minutě mohl vnést definitivní klid do domácích řad Jágr, který se dostal do samostatného úniku proti Hrachovinovi, ale ten udržel alespoň malé naděje hostů na zdramatizování závěru duelu při životě.

Změnu skóre přinesla až závěrečná hra hostů bez gólmana podpořená navíc přesilovkou, když se mezi střelce zapsal Hanzl. Ve zbývajících 46 sekundách už ale Motor více nestihl, přestože se do další velmi dobré pozice dostal Hanzl. Radost mu však sebral Bow.

"Nezačali jsme vůbec špatně, pak jsme si však prohráli zápas ve třech čtyřech minutách, kdy jsme udělali nějaké chyby. O tom to je. Pak jsme tahali za kratší konec, měli jsme vytvořit větší tlak ve třetí třetině, ale Kladno si to pohlídalo. Dali jsme gól v poslední minutě a zbývala ještě celkem dlouhá doba, Hanzi měl obrovskou šanci, ale gólman předvedl vynikající zákrok. Prohráli jsme s dobrým soupeřem, který hraje dobrý hokej," ocenil zkušený útočník Jihočechů Jiří Novotný.

Hlasy trenérů po utkání: Jiří Burger (Kladno): "Myslím, že jsme odehráli dobré utkání. Trošku nás přibrzdily góly na konci první a na začátku druhé třetiny, ale jakmile jsme se dostali na 2:2, tak si myslím, že jsme hráli velice dobrý hokej a zaslouženě jsme šli do vedení. Ve třetí třetině, kdy jsme vedli o dva góly, tak jsme si výsledek dobře hlídali, bohužel pak v závěru přišlo vyloučení, soupeř snížil a byly to ještě nervy. Landon Bow tam pak chytil střelu do prázdné brány pár vteřin před koncem, tam jsme měli trochu štěstí. Ale celkově si myslím, že jsme si výhru zasloužili a chtěl bych klukům poděkovat za nasazení a obětavost." Jaroslav Modrý (České Budějovice): "Blahopřejeme Kladnu k vítězství. My jsme si to sami zkomplikovali. Měli jsme dobrý vstup do utkání, pak jsme i chvíli vedli, ale pak tam bylo takové nedáš - dostaneš. Nedali jsme velikou šanci na 3:1, nedali jsme z toho gól, pak jsme udělali několik hrubých chyb a Kladno nás potrestalo. Celý zápas pak i vyhrálo."

Rytíři Kladno - Motor České Budějovice 4:3 (1:1, 3:1, 0:1)

Branky a nahrávky: 18. Hlava (Baránek), 27. Hlava, 33. Dotchin (Kristo, Plekanec), 35. Kubík (Jágr, Dotchin) - 20. Percy (Gulaš), 21. Pech (J. Ondráček), 60. M. Hanzl (Abdul, Pech). Rozhodčí: M. Sýkora, Šindel - Pešek, Malý. Vyloučení: 6:4. Využití: 1:2. Diváci: 2862.

Sestavy:

Kladno: Bow - Dotchin, J. Suchánek, Baránek, Wood, Ticháček, Donaghey - Jágr, Plekanec, Hlava - M. Beran, Kubík, Kristo - Melka, M. Filip, Račuk - Bílek, Pitule, Hajný. Trenér: D. Čermák.

České Budějovice: Hrachovina - Percy, Bindulis, Šenkeřík, Piskáček, R. Vráblík, Štencel, Štich - J. Novotný, M. Hanzl, Slováček - Gulaš, Pech, J. Ondráček - Chlubna, Karabáček, Abdul - Valský, D. Voženílek, Holec. Trenér: Modrý.