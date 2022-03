Hokejisté Kladna udolali Mladou Boleslav a zvýšili šanci na vyhnutí se baráži

Chomutov - Hokejisté Kladna porazili v 58. kole extraligy Mladou Boleslav 2:0 a dvě kola před koncem základní části snížili svou ztrátu na třinácté Karlovy Vary na čtyři body. Rytíři tak stále mají šanci na vyhnutí se baráži. Na páté domácí výhře Kladna v řadě se gólem a asistencí podílel Nicolas Hlava, brankář Landon Bow udržel počtvrté v sezoně a podruhé proti Mladé Boleslavi čisté konto. Hosté mají i přes prohru jistou účast v předkole play off, v tabulce jsou devátí.

Hosté měli hned v úvodu výhodu přesilové hry, faul Baránka ale potrestat nedokázali. I díky tomu se dostali do vedení Rytíři. V 6. minutě překonal brankáře Růžičku střelou mezi betony po rychlém protiútoku a přečíslení dva na jednoho Hlava.

Bruslaři byli v útočném pásmu nebezpečnější, Bowa se jim ale překonat nedařilo. Flynn v 15. minutě trefil z úhlu jen tyč. Na druhé straně se následně neprosadil Pytlík.

Ve 23. minutě mohl zvýšit vedení Kladna Kubík z trestného střílení, trefil však jen tyč. Mladá Boleslav následně zatlačila Rytíře do hluboké defenzívy, prakticky neustále se hrálo v obranném pásmu domácích, Bow ale chytal spolehlivě a navíc si Bruslaři ani nevytvářeli výrazné šance.

Tým hrajícího majitele Jágra čekal na svou šanci z brejku a ve 36. minutě se dočkal. Po dlouhém obléhání kladenské branky se dostal do samostatného nájezdu Melka a překonal Růžičku podruhé. Vzápětí byl střelec druhého gólu vyloučen, místo snížení ale přišly šance domácích. Wood ale trefil jen tyč, poté se vyznamenal Růžička.

Obraz hry se nezměnil ani po druhé přestávce. Ve 46. minutě mohl snížit Flynn, i potřetí ale ze souboje s mladoboleslavským útočníkem vyšel vítězně Bow. Vzápětí mohl po Růžičkově chybě v rozehrávce duel rozhodnou Beran, hostující gólman ale své zaváhání napravil.

Další příležitost zdramatizovat utkání měli hosté při vyloučení Babky nebo Pytlíka, ani v početní výhodě ale recept na Bowa nenašli. Kanadský gólman tak podruhé v řadě udržel proti Bruslařům čisté konto.

Hlasy trenérů po utkání:

Jiří Burger (Kladno): "První a třetí třetina byly poměrně vyrovnané, ve druhé jsme byli pod tlakem. Podržel nás Landon Bow a nám se podařilo z brejku zvýšit na 2:0. Ve třetí třetině jsme si to pohlídali, takže u nás je velká spokojenost, že jsme získali tři body a pořád máme o co hrát. Pořád jsme ve hře o třinácté místo. Uvědomujeme si, že to nemáme jen ve svých rukách, ale na druhou stranu jsme byli 4. ledna tři body od (posledního) Zlína."

Radim Rulík (Mladá Boleslav): "Byl to zvláštní zápas z pohledu, že mi jsme po jeho většinu byli v držení puku. Poměr střel 41:15 a prohra 0:2... Kladno nám jezdilo samo na bránu. My jsme to neměli zajištěné, tlačili jsme se do nich a oni zápas odbránili a odbrejkovali. Z toho dali dvě branky, což rozhodlo zápas. A naše neproduktivní přesilovka."

Rytíři Kladno - BK Mladá Boleslav 2:0 (1:0, 1:0, 0:0)

Branky a nahrávky: 6. Hlava (Kubík, Plekanec), 35. Melka (Hlava). Rozhodčí: Horák, Obadal - Lhotský, J. Svoboda. Vyloučení: 4:3. Bez využití. Diváci: 1965.

Kladno: Bow - Dotchin, Arzamascev, Wood, Ticháček, Baránek, Kehar, J. Suchánek - Hlava, Plekanec, Kubík - Pytlík, Zikmund, Melka - Jágr, M. Indrák, M. Beran - Babka, Kuťák, Donaghey. Trenér: D. Čermák.

Mladá Boleslav: J. Růžička - Ševc, Jánošík, Pláněk, Pýcha, Fillman Lintuniemi, Bernad - J. Stránský, Bičevskis, Eberle - D. Šťastný, Kotala, Lunter - P. Kousal, O. Najman, Flynn - Kelemen, Fořt, A. Raška. Trenér: R. Rulík.