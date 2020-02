Hokejisté Kladna si v Olomouci připsali osmou porážku v řadě

Olomouc - Hokejisté Olomouce porazili ve 45. kole extraligy Kladno 4:0, vyhráli potřetí za sebou a upevnili si v tabulce 10. místo zajišťující postup do předkola play off. Rytíři naopak prohráli poosmé v řadě a na 12. místě mají náskok jen čtyř bodů za poslední Litvínov.

Domácí se do velké šance dostali již po 20 sekundách hry, kdy se před Cikánka prosadil Nahodil, kladenský brankář ale svůj první zákrok v zápase zvládl. Aktivní domácí se v 6. minutě dostali do přečíslení dva na jednoho, Musil však přestřelil branku. Za svoji aktivitu byla Olomouc odměněna následně. Po Jaroměřského přihrávce do středu hřiště otevřel skóre Ostřížek.

O druhou branku Hanáků se poté postaral po samostatném úniku Irgl. Kladno se k ohrožení Konráda dostalo až v přesilové hře před koncem první třetiny, olomoucký brankář byl ale vždy pozorný. Nejtěžší zákrok předvedl Konrád 30 vteřin před koncem první části po chybě Vyrůbalíka, kdy se musel rychle přesouvat od jedné tyče k druhé.

Po sérii vyloučení na začátku druhé třetiny se hra srovnala a Olomouc přidala třetí branku. Obránce Jaroměřský se neunáhlil se střelou, objel branku hostů a i s přispěním odrazu od bránícího hráče zasunul puk za brankovou čáru. Stejná věc se pak málem podařila také Musilovi, Cikánek tentokrát dokázal zasáhnout. Dobrý zákrok si připsal také proti teči Vodného po chytrém Valentově nahození. Další ojedinělá šance hostů přišla opět až v přesilové hře. Konrád vykopával puk po závaru před brankou až na poslední chvíli.

Ve třetí třetině se před Cikánka natlačil Handl, zakončil ale jen do kladenského brankáře. V polovině třetí třetiny mohl zvýšit olomoucké vedení Olesz, ale Cikánek si připsal další dobrý zákrok. Zasáhnout už se však hostujícímu brankáři nepodařilo proti střele Buriana, kterého ke skórování vybídl přihrávkou na osu hřiště Káňa.

Následně došlo ke střídání brankářů, ze hry ale odstoupil mírně kulhající Konrád. Jeho náhradník Lukeš následně zlikvidoval Bláhův nebezpečný pokus. Skóre už se poté nezměnilo.

Hlasy trenérů po utkání:

Jan Tomajko (Olomouc): "Připravovali jsme se na těžký zápas, protože jsme věděli o černé sérii Kladna. Čekali jsme od nich maximální bojovnost a nasazení. Chtěli jsme do toho dobře vstoupit, což se nám povedlo. V prvních dvou minutách jsme si vytvořili dost šancí, které jsme sice neproměnili, ale poté jsme vyprodukovali dva góly. Kladno mělo za stavu 2:0 velkou šanci, ale naštěstí to byla tyčka. Potom jsme zápas měli pod kontrolou. Měli jsme lepší pohyb, ale neproměnili jsme další šance. Ve třetí třetině jsme hráče nabádali, aby pořád udrželi koncentraci. Už se nám totiž s Kladnem jednou stalo, že jsme ze stavu 3:0 prohráli. Musím hráče pochválit za to, jak zápas dohráli. Konráda bychom normálně nestřídali, ale má určitou indispozici, proto šel z brány."

David Čermák (Kladna): "Zápas se mi hodnotí strašně špatně. Naše série porážek dál trvá. V předchozích zápasech jsme nebyli horším týmem a prohráli jsme. Dnes jsme do zápasu vstoupili od začátku špatně a Olomouc nás jasně přehrávala. Během celého zápasu jsme neměli šanci se do něj dostat a nějak to zdramatizovat. Hráči si to teď sami vyříkávají v šatně. Nálada není dobrá a dnes to bylo vidět asi nejvíce. Je to už osm zápasů a soupeři za námi všichni vyhrávají. Takže nervozita už tam je. Máme puk mezi "čárkama" a nikdo to na sebe nevezme. Do každého zápasu ale jdeme s tím, že to chceme zlomit a musíme se o to pokusit i v Liberci."

HC Olomouc - Rytíři Kladno 4:0 (2:0, 1:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 7. Ostřížek (Jaroměřský, J. Knotek), 12. Irgl (Burian, Valenta), 26. Jaroměřský (Vyrůbalík), 52. Burian (Káňa). Rozhodčí: Stano (SR), Kubičík - Hlavatý, Lederer. Vyloučení: 5:4. Bez využití. Diváci: 5500 (vyprodáno).

Olomouc: Konrád (52. Lukáš) - Valenta, Švrček, Dujsík, Ondrušek, Jaroměřský, Vyrůbalík - P. Musil, Nahodil, Klimek - Irgl, Káňa, Burian - Olesz, J. Knotek, Ostřížek - Skladaný, Handl, Vodný - Handl. Trenéři: Moták a Tomajko.

Kladno: Cikánek - Nash, Austin, Lakos, Kehar, Zelingr, Barinka - Jágr, Stach, O'Donnell - Hovorka, Vampola, Zikmund - Redlich, P. Machač, Bláha - Hajný, T. Kaut, Melka. Trenéři: D. Čermák a Lidický.