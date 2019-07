Hokejisté Kladna se začali připravovat na ledě, Jágr zatím chyběl

Kladno - Hokejisté Kladna zahájili další část přípravy na extraligovou sezonu. Na prvním seznamovacím tréninku nováčka nejvyšší soutěže chyběl hvězdný útočník a majitel klubu Jaromír Jágr, který se zatím tradičně připravuje i na ledě sám. Trenér David Čermák ale počítá s tím, že Jágr bude dres Rytířů oblékat a představí se i v přípravných zápasech.

"Jsme domluveni, že se normálně zapojí do tréninků. Dnes fyzické testy nedělal, ale chystá se na exhibici do Znojma, takže se určitě půjde i sklouznout na led," řekl Čermák novinářům. Jágr by měl být jednou z hlavních hvězd čtvrteční exhibice českého All Stars týmu, který nastoupí proti znojemským Orlům. "My s ním počítáme od začátku sezony," doplnil.

Vedle Jágra dnes na ledě ještě chyběli obránci Brendon Nash a Brady Austin, jehož Kladno angažovala teprve v minulém týdnu. "Dnes jsme měli fyzické testy a na led šli hráči jen sami, vyzkoušet si novou výzbroj. Poté nás ještě čekají zdravotní testy. Naplno začneme trénovat ve středu," řekl Čermák.

Rytíři po postupu do nejvyšší soutěže kádr výrazně neobměnili. Vedle Austina přišli ještě obránce Ladislav Romančík a útočníci David Stach s Brendanem O'Donnellem. "Trenéři by vždy chtěli tým doplnit ještě více, ale máme nějaké finanční možnosti a myslím si, že v rámci těch jsme posílili dobře. Uvidíme, jak to bude vypadat v přátelských zápasech, a pak na to budeme případně reagovat," uvedl Čermák.

Nejvýraznějším oslabením je odchod útočníka Tomáše Plekance, který bude hrát v Brně. "Byli jsme domluveni, že nám dá vědět, jak se rozhodne, a už nějakou dobu víme, že se rozhodl pro Brno. Můžeme mu jen poděkovat, že nám v závěru minulé sezony neskutečně pomohl a vrátil nás zpět do extraligy," podotkl Čermák.

Kladno v přípravě odehraje 11 zápasů, první prověrka Rytíře čeká již příští týden v úterý, kdy se představí v Litvínově. "Hrajeme vždy dva zápasy v týdnu. Myslíme si, že pro kluky je to lepší a i nám trenérům zápas ukáže více než trénink. Máme hodně mladých hráčů, kterým chceme dát šanci, a liga začíná až 13. září," řekl Čermák s tím, že by každý hráč měl odehrát sedm osm utkání.

Čermák přiznal, že je v kontaktu se sportovním ředitelem Sparty Petrem Tonem a do Kladna by teoreticky mohl přijít některý z hráčů Pražanů, který se nevejde do kádru. "Mají hodně hráčů a určitě se všichni do kádru nedostanou. Budeme čekat, jaký hráči se uvolní, za jakých podmínek a zda by pro nás byli přínosem," uvedl kladenský trenér.

Program přípravných zápasů:

Úterý 30. července: Verva Litvínov - Rytíři Kladno (17:30),

čtvrtek 1. srpna: Rytíři Kladno - Slavia Praha (17:30),

úterý 6. srpna: Rytíři Kladno - Verva Litvínov (17:30),

čtvrtek 8. srpna: Škoda Plzeň - Rytíři Kladno (17:30),

úterý 13. srpna: Rytíři Kladno - BK Mladá Boleslav (17:30),

sobota 17. srpna: Rytíři Kladno - Lausitzer Füchse (17:30),

úterý 20. srpna: Rytíři Kladno - Škoda Plzeň (17:30)

čtvrtek 22. srpna: Energie Karlovy Vary - Rytíři Kladno (18:00),

pátek 30. srpna: Bolzano - Rytíři Kladno (20:00, turnaj Bolzano),

neděle 1. září: turnaj Bolzano - o umístění,

sobota 7. září: Slovan Ústí nad Labem - Rytíři Kladno (16:00).