Hokejisté Kladna prohráli s Vítkovicemi, mají ale první bod

Kladno - Hokejisté Kladna prohráli ve 4. kole extraligy s Vítkovicemi 2:3 v prodloužení a získali první bod v soutěži. Utkání rozhodl v čase 60:26 lotyšský útočník Roberts Bukarts, gól a dvě asistence si v dresu hostů připsal Šimon Stránský. Kladno v sestavě i s Jaromírem Jágrem dokázalo ve třetí třetině vyrovnat z 0:2 na 2:2, na první výhru po postupu do nejvyšší soutěže ale i nadále čeká.

První třetina začala z obou stran opatrněji. Domácí nechtěli opakovat špatné vstupy do zápasů a ani hosté si nevypracovali žádnou větší příležitost. Byl to především vyrovnaný boj se spoustou soubojů. Největší šance si domácí připravili ke konci třetiny v přesilové hře, kdy nejdříve z úhlu netrefil branku Machač a následně v dobré pozici Stach.

Do druhé části vstoupili aktivněji domácí a vypracovali si několik zajímavých příležitostí. Kladenští poté hrozili především z přesilových her, ale stále se jim nedařilo překonat hostujícího gólmana Svobodu. Na konci třetiny Středočeši nabídli hostům přesilovou hru pět na tři, největší šanci Malleta zlikvidoval Cikánek.

Hosté si dvojnásobnou početní výhodu přenesli do třetí dvacetiminutovky, nevyužili ji, ale dlouho je to mrzet nemuselo. Ve 42. minutě jim zařídil vedení střelou z úhlu do horního rohu branky Stránský. Domácí si opět vypracovali řadu příležitostí, ale ani jednu neproměnili, a tak ve 49. zvýšil na 2:0 Lakatoš, který využil přesnou Stránského přihrávku.

Domácí ale bojovali a podařilo se jim vyrovnat. Nejprve se v 57. minutě prosadil po nahrávce Stacha od modré čáry Austin a o dvě minuty později překonal Svobodu Redlich a poslal zápas do prodloužení. To však trvalo jen krátce, už v první minutě jej ukončil Bukarts.

Hlasy trenérů po utkání:

David Čermák (Kladno): "Zápas se mi hodnotí těžko. V průběhu druhé třetiny by pro nás byl bod málo, deset minut před koncem bychom bod brali všema deseti. Myslím si, že jsme dnes podali asi nejkompaktnější výkon z těch čtyřech zápasů, které máme za sebou. To je pro nás pozitivum, že jsme se zlepšili a uhráli první bod."

Jakub Petr (Vítkovice): "Zápas víceméně naplnil, co jsme od něho očekávali. Kladno bylo lepším týmem, my jsme byli silní na defenzivní straně. Nepouštěli jsme je ne vždycky, ale ve většině případů do vyložených příležitostí. Přiznávám, že bychom byli rádi i za bod, ale nakonec se štěstí v prodloužení přiklonilo na naši stranu."

Rytíři Kladno - HC Vítkovice Ridera 2:3 v prodl. (0:0, 0:0, 2:2 - 0:1)

Branky a nahrávky: 57. Austin (Stach), 59. Redlich (Austin) - 42. Š. Stránský (Mallet, Lakatoš), 50. Lakatoš (Š. Stránský, Bukarts), 61. Bukarts (Š. Stránský, Šidlík). Rozhodčí: Hodek, M. Sýkora - Ondráček, Špůr. Vyloučení: 4:4, navíc Výtisk (Vítkovice) 10 min. Bez využití. Diváci: 2653.

Sestavy:

Kladno: Cikánek - Nash, Austin, Lakos, Kehar, Barinka, Smetana - Jágr, Zikmund, Valský - Hajný, Stach, J. Strnad - O'Donnell, Machač, Redlich - Bláha, T. Kaut, Š. Jelínek. Trenéři: Čermák, Lidický a Kregl.

Vítkovice: M. Svoboda - Trška, Černý, D. Krenželok, Šidlík, Kvasnička, Výtisk, - Lakatoš, Š. Stránský, Bukarts - Schleiss, Vopelka, Kurovský - Mallet, E. Němec, Dej - Guman, Werbik, Baláž. Trenéři: Petr a Trnka