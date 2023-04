Hokejisté Kladna porazili na úvod baráže Zlín 1:0, rozhodl Indrák

Kladno - Hokejisté Kladna úspěšně vstoupili do baráže o extraligu a v prvním zápase série na čtyři vítězství porazili Zlín 1:0. Jediný gól dal ve 44. minutě Miroslav Indrák, hostům nepomohl ani velmi dobrý výkon brankáře Daniela Hufa, který si připsal 39 úspěšných zákroků. Jeho protějšek Adam Brízgala udržel čisté konto. Baráž pokračuje v pondělí opět na kladenském ledě.

"Bylo to těžké utkání, ale důležitý je výsledek. Nevím, jak utkání vypadalo z hlediště, ale zvládli jsme to a nic jiného nás nezajímá," řekl kladenský útočník Matěj Beran.

Rytíři začali aktivně a již ve 2. minutě mohl po individuální akci otevřít skóre Filip, gólman Huf ale jeho šanci zlikvidoval. Ve 4. minutě domácí dostali puk do branky, ale pouze kvůli přizvednuté brankové konstrukci. "Věděl jsem, že to gól nemůže být, ale zkusili jsme to. Kdyby náhodou," smál se Beran, jenž se po nepřehledné situaci radoval a snažil se zmást rozhodčí.

Zlínští hrozili jen příležitostně. S Langovou tečí i samostatnou akcí Sedláka si Brízgala poradil. Pozorný Huf zastavil betonem Procházkovu střelu a svůj tým podržel i v prvním oslabení. Jen v úvodní třetině si připsal 23 úspěšných zákroků.

Huf byl i nadále ústřední postavou zápasu, ve druhé části už ale tolik práce neměl. V polovině základní hrací doby jej po rychlém protiútoku prověřil Filip, ale gól znovu nedal. Zlín poté přestál i dvě přesilovky domácích v rychlém sledu.

Nejnebezpečnější akce Středočechů se rodily po rychlém přenesení hry. Procházka ve 36. minutě ani Michnáč krátce před koncem druhé části však recept na Hufa nenalezli.

Ve třetí třetině už zlínský gólman kapituloval. Nejprve mu po Zikmundově střele pomohla horní tyč, ve 44. minutě se pohotově na brankovišti prosadil Indrák. "Myslím si, že jsme si gól zasloužili. Šli jsme si pro to a jsem rád, že jsme byli odměněni," řekl Indrák.

Rytíři, kteří hráli první soutěžní zápas od 5. března, pokračovali v tlaku a ve 48. minutě měl Indrák další šanci. Druhý gól ale nepřidal. Kladenské hokejisty to však mrzet nemuselo, těsnou výhru udrželi i při závěrečné power play Beranů.

"Je za námi jeden zápas, ale spousta jich je ještě před námi. Kladno nás sice přestřílelo, ale nebyly to pokusy ze slotu nebo z nebezpečných pozic. Drželi jsme si box, ale škoda jednoho gólu. Kdybychom drželi bezbrankový stav ještě déle, určitě by znervózněli," řekl zlínský útočník Pavel Kubiš, jenž se do sestavy Beranů vrátil po zranění poprvé od 22. března. "Byl to pro mě očistec. Nastoupil jsme skoro bez tréninku a je to o level výše, než jsme hráli celou sezonu," přiznal osmatřicetiletý hráč.

Hlasy trenérů po utkání:

Pavel Skrbek (Kladno): "Pro nás to bylo velice těžké utkání, soupeř hrál dobře, organizovaně v obraně. Šance, které nám po pár chybách dal, jsme bohužel nevyužili. Naštěstí jsme pak něco změnili, chodili jsme více do brány a podařilo se nám dát jeden gól. Poté už jsme jen drželi soupeře dál od naší branky a poslední dvě minuty se nám podařilo ubojovat."

Oldřich Horák (Zlín): "Připravovali jsme se na to, že Kladno na nás od začátku vletí. Bohužel nám začátek nevyšel, bylo tam celkem hodně chyb. Od druhé třetiny jsme hru trošku změnili. Celý zápas jsme ale měli problém udržet se na puku v útočné třetině soupeře, něco vymyslet."

Rytíři Kladno - PSG Berani Zlín 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)

Branka a nahrávky: 44. Indrák (Klepiš, Slováček). Rozhodčí: Hribik, Kika - Hynek, Hnát. Vyloučení: 2:4. Bez využití. Diváci: 5200 (vyprodáno).

Sestavy:

Kladno: Brízgala - Babka, Cibulskis, Veber, Slováček, Sotnieks, Ticháček - Jágr, Plekanec, Kubík - Indrák, Klepiš, M. Procházka - Zikmund, Filip, Michnáč - Pytlík, M. Beran, O. Bláha - Brodecki. Trenér: Vejvoda

Zlín: Huf - Gazda, Husa, M. Zbořil, M. Novotný, Riedl, Suhrada, Talafa - Köhler, Sadovikov, Kubiš - Z. Sedlák, D. Kindl, Kratochvíl - P. Mrázek, P. Sedláček, M. Lang - T. Pospíšil, Hejcman, Frömel. Trenér: M. Říha.