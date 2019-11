Hokejisté Kladna porazili Karlovy Vary a ukončili sérii proher

Kladno - Hokejisté Kladna porazili v 16. kole extraligy Karlovy Vary 4:2 a utnuli sérii pěti porážek v řadě. Dvěma góly se na výhře Rytířů podílel Brendan O?Donnell, hned třikrát se domácí střelecky prosadili ve druhé třetině. Kladno se posunulo na 11. místo v tabulce, Energie klesla na čtvrté.

Úvodní třetina začala z obou stran opatrněji. Do první větší šance se dostali hosté, když z levého kruhu pálil nebezpečně Rachůnek. Šanci si připravili také domácí, Jágr se Stachem ale přečíslení dva na jednoho gólově nezakončili.

Do vedení se nakonec dostali hosté, když ve 12. minutě ze samostatného úniku překonal brankáře Godlu útočník Vondráček. Když už to vypadalo, že si hosté udrží do konce třetiny jednobrankové vedení, vyrovnal střelou z voleje k pravé tyči O?Donnell.

Do druhého třetiny vstoupili lépe domácí a hned ve 23. minutě je poslal do vedení svou první brankou v sezoně obránce Barinka. Kladenští byli aktivnější a odměnou jim byl třetí gól, který ve 30. minutě vstřelil opět O?Donnell. Kanadský obránce se zbavil vyjetím z rohu obránce a prostřelil Bednáře.

Hosté poté mohli snížit z přesilové hry, ale proti byl brankář Godla. Místo kontaktní branky navíc Západočeši v početní výhodě sami inkasovali. Chybu Bednáře, jenž se po vyjetí z branky nestačil vrátit zpět mezi tyče, potrestal obránce Lakos. Místo Bednáře následně nastoupil Novotný.

Ve třetí části byli opět o něco aktivnější domácí, ale šance si nevytvářeli. Podobně na tom byli i hosté. Západočechům se navíc ani nedařili přesilové hry, nevyužili ani jednu ze sedmi příležitostí. V 58. minutě snížil na konečných 2:4 z pohledu hostů Šenkeřík.

Rytíři Kladno - HC Energie Karlovy Vary 4:2 (1:1, 3:0, 0:1)

Branky a nahrávky: 18. O'Donnell (T. Kaut, Kehar), 23. Barinka (Zelingr), 30. O'Donnell (Hajný), 36. Lakos (T. Kaut, Valský) - 12. Vondráček (Skuhravý), 58. Šenkeřík (T. Rachůnek, Gríger). Rozhodčí: Hodek, Horák - Špůr, Ondráček. Vyloučení: 7:5. Bez využití. V oslabení: 1:0. Diváci: 3928.

Kladno: Godla - B. Nash, Austin, Lakos, Kehar, Zelingr, Barinka - Jágr, Stach, Zikmund - Valský, Machač, Réway - Strnad, Melka, Redlich - Hajný, T. Kaut, O'Donnell. Trenéři: D. Čermák, Lidický a Kregl.

Karlovy Vary: J. Bednář (36. F. Novotný) - Stříteský, Šenkeřík, Plutnar, Graňák, Eminger, Rohan, Mikyska - Flek, Gríger, T. Rachůnek - O. Beránek, T. Mikúš, V. Polák - Kohout, T. Knotek, Křemen - Vondráček, Skuhravý, Koblasa. Trenéři: Pešout, Mariška a Kněžický.