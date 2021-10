Hokejisté Kladna po skvělém finiši vyhráli na ledě Sparty 4:3 po nájezdech

Praha - Hokejisté Kladna zvítězili v utkání 15. extraligového kola na ledě Sparty 4:3 po samostatných nájezdech a ukončili tak sérii pěti porážek, během níž zaznamenali jen dva body. Hosté před nejvyšší návštěvou sezony 14.126 diváků ještě v úvodu 58. minuty prohrávali 1:3, ale dvěma góly při hře bez gólmana vyrovnali, nájezdy pak rozhodl dvacetiletý útočník Matyáš Filip. U všech gólů vítězů v základní hrací době byli obránce Jake Dotchin a útočník Tomáš Plekanec (oba 1+2).

"Nedáváme góly tak, jak bychom chtěli. Vedeme v závěru o dva góly, takový zápas si musíme pohlídat. Je to naše chyba, že je necháme srovnat. Takový tým s tolika zkušenými hráči by si s tím měl dokázat poradit. Musíme si o tom popovídat a změnit to, protože tyhle body nám pak na konci můžou chybět," uvedl kapitán domácích Michal Řepík.

Pražané nevyužili v úvodu duelu přesilovku, když pykal Dotchin. V 11. minutě se strážce domácího brankoviště Salák vyznamenal proti Melkovi. Brzy poté, však museli hosté znovu do čtyř po Kubíkově prohřešku a tentokrát už pykali. Už po půl minutě v početní výhodě se prosadil povedenou ranou z kruhu již osmým gólem v sezoně Chlapík. Kašeho vychytal před přestávkou Bow a oba celky tak dělil jediný gól.

V úvodu druhé části nevyužil dobrou možnost Pitule, jen krátce poté se ale Kladenští dočkali své první přesilovky v utkání a na její využití jim stačilo 20 sekund: Plekanec ideálně nabil Kubíkovi, který prostřelil ranou bez přípravy Saláka. O půl minuty později však bylo zase všechno jinak, když se rovněž z kruhu zapsal mezi střelce Kaše. Šlo o jeho první branku v sezoně a zároveň i premiérovou v dresu Sparty. Příležitost ke zvýšení náskoku nevyužil Sobotka a hosté tak zůstávali nadále ve hře o body.

Když na začátku třetího dějství nevyužili Rytíři přesilovku a Moravčíkův pokus usměrnil ve 44. minutě do branky domácí kapitán Řepík, jenž tak zvýšil na 3:1, zdálo se, že favorit si podle očekávání dojde pro plný bodový zisk. Opak byl ale pravdou, přestože stav zůstal stejný až do 58. minuty. V čase 57:56 snížil při power play prvním gólem v extralize Dotchin. V závěru navíc fauloval Sobotka a Plekanec 21 sekund před koncem využil situaci šest na čtyři. Asistenci si připsal i Jágr.

Zaskočené sparťany mohl dorazit v končící 63. minutě Kubík, zazvonil však jen na brankovou konstrukci. Přes několik šancí na obou stranách se muselo rozhodnout až v nájezdech. Z devíti exekutorů byl úspěšný jen jediný. Filip uspěl na konci čtvrté sérii, Chlapík vzápětí musel proměnit, jenže brankář Bow byl proti.

"My musíme být šťastní, protože prohrávat dvě a půl minuty před koncem o dva góly a odvézt si dva body je pro nás skvělé. V naší situaci to jsou zlaté body. My jsme je ve čtvrtek ztratili s Kometou a dneska jsme si je vzali zpátky," připomněl kladenský trenér David Čermák.

HC Sparta Praha - Rytíři Kladno 3:4 po sam. nájezdech (1:0, 1:1, 1:2 - 0:0)

Branky a nahrávky: 13. F. Chlapík (Moravčík, E. Thorell), 25. D. Kaše (F. Chlapík, Z. Doležal), 44. Řepík (Moravčík, M. Jandus) - 24. Kubík (Plekanec, Dotchin), 58. Dotchin (Plekanec), 60. Plekanec (Jágr, Dotchin), rozhodující sam. nájezd M. Filip. Rozhodčí: Hodek, Pilný - Brejcha, Votrubec. Vyloučení: 4:3. Využití: 1:2. Diváci: 14.126.

Sestavy:

Sparta: Salák - Moravčík, T. Pavelka, Polášek, Tomáš Dvořák, Jurčina, Mikliš, od 21. navíc M. Jandus - Řepík, Sobotka, E. Thorell - D. Kaše, Chlapík, Z. Doležal - M. Forman, Zikmund, Buchtele - Konečný, P. Hašek, Prymula. Trenér: Jandač.

Kladno: Bow - Dotchin, Kehar, Nilsen, Wood, Ticháček, Donaghey - Jágr, Plekanec, Hlava - M. Beran, Kubík, Dvořáček - Melka, M. Filip, Račuk - Kristo, Pitule, Hajný. Trenér: D. Čermák.