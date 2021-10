Hokejisté Kladna po skvělém finiši vyhráli na ledě Sparty 4:3 po nájezdech

Praha - Hokejisté Kladna zvítězili v utkání 15. extraligového kola na ledě Sparty 4:3 po samostatných nájezdech a ukončili tak sérii pěti porážek, během níž zaznamenali jen dva body. Hosté před nejvyšší návštěvou sezony 14.126 diváků ještě v úvodu 58. minuty prohrávali 1:3, ale dvěma góly při hře bez gólmana vyrovnali, nájezdy pak rozhodl dvacetiletý útočník Matyáš Filip. U všech gólů vítězů v základní hrací době byli obránce Jake Dotchin a útočník Tomáš Plekanec (oba 1+2).

"Nedáváme góly tak, jak bychom chtěli. Vedeme v závěru o dva góly, takový zápas si musíme pohlídat. Je to naše chyba, že je necháme srovnat. Takový tým s tolika zkušenými hráči by si s tím měl dokázat poradit. Musíme si o tom popovídat a změnit to, protože tyhle body nám pak na konci můžou chybět," uvedl kapitán domácích Michal Řepík.

Pražané nevyužili v úvodu duelu přesilovku, když pykal Dotchin. V 11. minutě se strážce domácího brankoviště Salák vyznamenal proti Melkovi. Brzy poté, však museli hosté znovu do čtyř po Kubíkově prohřešku a tentokrát už pykali. Už po půl minutě v početní výhodě se prosadil povedenou ranou z kruhu již osmým gólem v sezoně Chlapík. Kašeho vychytal před přestávkou Bow a oba celky tak dělil jediný gól.

V úvodu druhé části nevyužil dobrou možnost Pitule, jen krátce poté se ale Kladenští dočkali své první přesilovky v utkání a na její využití jim stačilo 20 sekund: Plekanec ideálně nabil Kubíkovi, který prostřelil ranou bez přípravy Saláka. O půl minuty později však bylo zase všechno jinak, když se rovněž z kruhu zapsal mezi střelce Kaše. Šlo o jeho první branku v sezoně a zároveň i premiérovou v dresu Sparty. Příležitost ke zvýšení náskoku nevyužil Sobotka a hosté tak zůstávali nadále ve hře o body.

Když na začátku třetího dějství nevyužili Rytíři přesilovku a Moravčíkův pokus usměrnil ve 44. minutě do branky domácí kapitán Řepík, jenž tak zvýšil na 3:1, zdálo se, že favorit si podle očekávání dojde pro plný bodový zisk. Opak byl ale pravdou, přestože stav zůstal stejný až do 58. minuty. V čase 57:56 snížil při power play prvním gólem v extralize Dotchin. V závěru navíc fauloval Sobotka a Plekanec 21 sekund před koncem využil situaci šest na čtyři. Asistenci si připsal i Jágr.

Zaskočené sparťany mohl dorazit v končící 63. minutě Kubík, zazvonil však jen na brankovou konstrukci. Přes několik šancí na obou stranách se muselo rozhodnout až v nájezdech. Z devíti exekutorů byl úspěšný jen jediný. Filip uspěl na konci čtvrté sérii, Chlapík vzápětí musel proměnit, jenže brankář Bow byl proti.

"My musíme být šťastní, protože prohrávat dvě a půl minuty před koncem o dva góly a odvézt si dva body je pro nás skvělé. V naší situaci to jsou zlaté body. My jsme je ve čtvrtek ztratili s Kometou a dneska jsme si je vzali zpátky," připomněl kladenský trenér David Čermák.

Hlasy po utkání:

Josef Jandač (Sparta): "Pro nás byl ten závěr samozřejmě špatný. Celkově nám to zkazilo utkání. Nebyli jsme lepším týmem, ale myslím, že jak jsme to měli rozehrané, už jsme to měli dotáhnout do vítězného konce. Kladno si však ten bod určitě zasloužilo. V prodloužení byly šance na obou stranách, v nájezdech se nám obvykle buď vůbec nedaří, nebo tam naopak nasypeme všechno. Dneska se to bohužel absolutně nepotkalo a prakticky vyhraný zápas jsme ke konci ztratili. Malinko nás dobíhá program, řekl bych, že jsme dneska neměli energii a začínáme tahat nohy."

HC Sparta Praha - Rytíři Kladno 3:4 po sam. nájezdech (1:0, 1:1, 1:2 - 0:0)

Branky a nahrávky: 13. F. Chlapík (Moravčík, E. Thorell), 25. D. Kaše (F. Chlapík, Z. Doležal), 44. Řepík (Moravčík, M. Jandus) - 24. Kubík (Plekanec, Dotchin), 58. Dotchin (Plekanec), 60. Plekanec (Jágr, Dotchin), rozhodující sam. nájezd M. Filip. Rozhodčí: Hodek, Pilný - Brejcha, Votrubec. Vyloučení: 4:3. Využití: 1:2. Diváci: 14.126.

Sestavy:

Sparta: Salák - Moravčík, T. Pavelka, Polášek, Tomáš Dvořák, Jurčina, Mikliš, od 21. navíc M. Jandus - Řepík, Sobotka, E. Thorell - D. Kaše, Chlapík, Z. Doležal - M. Forman, Zikmund, Buchtele - Konečný, P. Hašek, Prymula. Trenér: Jandač.

Kladno: Bow - Dotchin, Kehar, Nilsen, Wood, Ticháček, Donaghey - Jágr, Plekanec, Hlava - M. Beran, Kubík, Dvořáček - Melka, M. Filip, Račuk - Kristo, Pitule, Hajný. Trenér: D. Čermák.