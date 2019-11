Hokejisté Kladna otočili zápas s Pardubicemi a vyhráli 3:2

Kladno - Hokejisté Kladna porazili v utkání 21. kola extraligy Pardubice po obratu 3:2. Dynamo vedlo 2:0, ale nakonec na body nedosáhlo a dál uzavírá tabulku. Rytíři dovršili obrat ve třetí třetině, kdy nejprve vyrovnal Jakub Strnad a tři minuty po něm rozhodl obránce Brady Austin. Domácí si připsali tři úspěch z posledních čtyř zápasů, Pardubice prohrály počtvrté za sebou.

V herně i střelecky vyrovnané první třetině hokejisté obou týmů příliš vzruchu nenabídli. Už ve druhé minutě byl sice ve slibné pozici Réway, ale mířil bekhendem pouze do brankáře Kacetla. Stejně dopadl při svém pokusu z prostoru mezi kruhy Melka.

Ve 12. minutě prolétla Nashova teč těsně vedle. Na druhé straně zasáhl chvilku poté skvěle Godla proti Mandátovi, jenže k dorážce se protlačil Tybor a otevřel skóre. Vyrovnat mohl hned několikrát Bílek, při největší šanci v 18. minutě ale minul po pěkné souhře se Stachem branku.

Na začátku druhého dějství dohrávali Rytíři přesilovky, kterou si před přestávkou vybojovali. Dvakrát pálil nebezpečně Jágr, jenže Kacetl byl pozorný. Pak se gestem fair play zaskvěl Machač, jenž odvolal Eklundův trest. Začínající 26. minuta přinesla druhý gól Dynama: Tybor místo avizované střely parádně našel Kousala, jenž si puk přikopl a zavěsil.

Nedlouho poté napálil Mandát horní tyčku. Poté, co se hra přelila na druhou stranu, protrhl po nádherné nahrávce Réwaye od zadního hrazení střeleckou smůlu Bílek a snížil. Po polovině zápasu skončila Mandátova teč opět jen na horní tyčce.

Středočeši hráli záhy poté přesilovku po špatném střídání hostů, v ní pálil bez přípravy opět Jágr, ale i tento minisouboj vyhrál Kacetl. Ve 36. minutě mohl vrátit hostům dvoubrankové vedení Látal, jenže Godla svůj tým podržel.

Kladenští byli ve druhé části aktivnější a stejný obraz hry přinesla i třetí dvacetiminutovka. Na začátku 45. minuty jim zbytečným faulem nabídl přesilovku Kousal, během ní Réway našel "žabkou" Strnada, ten vypálil z první a mohl slavit první gól v sezoně před kladenským publikem.

Kousal pak navíc o chvilku později utnul přesilovku Pardubic a během hry ve čtyřech na obou stranách Austin výstavní ranou poslal Kladno do vedení. V závěrečných sekundách zkrácené přesilovky pak O'Donnell na konci povedené kombinace pálil z první do boční sítě. Hosté to v závěru zkusili s hrou bez brankáře, stav už se ale nezměnil.

Rytíři Kladno - HC Dynamo Pardubice 3:2 (0:1, 1:1, 2:0)

Branky a nahrávky: 28. Bílek (Réway, Barinka), 45. J. Strnad (Réway, Nash), 48. Austin (Nash) - 14. Tybor (Mandát, R. Kousal), 26. R. Kousal (Tybor, Eklund). Rozhodčí: Hodek, Bejček - J. Frodl, Komárek. Vyloučení: 4:5. Využití: 1:0. Diváci: 4892.

Sestavy:

Kladno: Godla - Nash, Austin, Romančík, Kehar, Zelingr, Barinka - Jágr, Stach, Zikmund - Bílek, Machač, Réway - Redlich, Melka, J. Strnad - Hajný, T. Kaut, O'Donnell. Trenéři: D. Čermák, Lidický a Kregl.

Pardubice: Kacetl - Holland, Eklund, T. Voráček, J. Kolář, J. Zdráhal, J. Mikuš - Tybor, R. Kousal, Mandát - D. Kindl, T. Knotek, M. Látal - Machala, Harju, Kusý - Matýs, Pochobradský, Blümel - od 21. navíc Beran. Trenéři: Bělohlav, Janecký a Čáslava.