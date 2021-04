Hokejisté Kladna odvrátili mečbol Jihlavy, rozhodne sedmý duel

Jihlava - O vítězi první hokejové ligy a tím také o novém účastníkovi extraligy rozhodne až poslední sedmý zápas finále play off. Kladno si ho vynutilo výhrou 3:1 v Jihlavě, díky níž vyrovnalo stav série na 3:3. Dukla vedla, ale hosté otočili vývoj dvěma góly ve druhé třetině. Také šestý finálový zápas tak vyhrál tým, který byl v roli hosta. Rozhodující bitva o všechno se odehraje ve čtvrtek.

Jihlavští s mečbolem v zádech začali o něco lépe. K aktivnějšímu rozjezdu jim pomohly i dvě přesilovky. V té druhé měl velkou příležitost otevřít skóre Fronk, když pálil z kruhu bez přípravy, ale Košarišťan se stihl v brankovišti včas přesunout. V 17. minutě však neúspěšný zakončovatel srovnal účty z tohoto minisouboje. Hosté sice přečkali bez úhony závar ve svém brankovišti, ale Illéš vzápětí předložil puk Fronkovi a Jihlava vedla.

Od druhého dějství ale Středočeši přeřadili na vyšší rychlostní stupeň, hned v několika pasážích uzamkli domácí v jejich obranném pásmu a gólman Žukov měl napilno. Ve velké šanci sice ještě minul zblízka Guman, ale pak hosté během necelých tří minut otočili skóre. Nejprve se prosadil ve 31. minutě výstavní ranou do horního růžku Machač a pak skončilo v brance i Suchánkovo nahození.

Třetí třetina přinesla hodně tuhou bitvu. Rytíři se snažili nepouštět Duklu příliš na dostřel a sami trpělivě čekali na šance. Ve 49. minutě se však za jejich obranu dostal Jiránek a sám proti Košarišťanovi měl hodně času na zakončení, ale strážce kladenské branky změnu stavu nepřipustil.

Velkou šanci na vyrovnání měli Jihlavští před polovinou třetí části, kdy měli k dispozici 72 sekund dlouhou přesilovku čtyři na tři. Rytíři však těžké chvíle přestáli. V pokračující klasické přesilovce měli i porci štěstí, když Harkabus zazvonil na horní tyčku. V nervózním závěru pak pojistil výhru Kladna necelé tři minuty před závěrečnou sirénou Kubík.

Hlasy trenérů po utkání:

Viktor Ujčík (Jihlava): "Příčina dnešní porážky je asi to, že jsme neměli takové to štěstí, které bychom potřebovali, abychom šestý zápas zvládli. Šli jsme do vedení, myslím si, že kluci si zaslouží absolutorium. Nechali tam všechno. Bohužel hokejka za bránou nám (před vyrovnáním na 1:1) znemožnila nahrávku, ale to prostě patří k hokeji. Jak nám to někdy přeje, tak někdy to šlo proti nám. Za stavu 1:2 tam bylo břevno a měli jsme nějaké šance. Dnes je podržel gólman, to k tomu patří. Nemáme se vůbec za co stydět. Když prohrát, tak takhle. Žijeme svůj sen dál a jedeme na sedmý zápas do Kladna."

David Čermák (Kladno): "Bylo to určitě hodně náročné, protože nám dneska mohla skončit sezona a pro nás by to byl určitě neúspěch. Bojovali jsme o to, abychom měli ještě šanci toho sedmého zápasu u nás, což se nám nakonec i povedlo."

HC Dukla Jihlava - Rytíři Kladno 1:3 (1:0, 0:2, 0:1)

Branky a nahrávky: 17. Fronk (Illéš) - 31. P. Machač (Frye), 34. J. Suchánek, 58. Kubík (Melka). Rozhodčí: Pešina, Zubzadna - Jindra, Zídek. Vyloučení: 4:6, navíc Jiránek - Snuggerud oba 10 min. Bez využití. Bez diváků. Stav série: 3:3.

Jihlava: Žukov - Bukač, Dundáček, T. Černý, Mareš, Strejček, Bilčík, F. Eliáš - Illéš, Fronk, T. Harkabus - T. Havránek, Lichanec, Čachotský - Pekr, M. Zadražil, Jiránek - Vítězslav Brož, P. Čermák, Chlubna. Trenér: Ujčík.

Kladno: Košarišťan - Frye, Mikliš, Snuggerud, Sorokin, J. Suchánek, Zacharčuk - Jágr, Plekanec, O. Machala - Kubík, Marosz, Melka - Račuk, Pitule, Hlava - Guman, P. Machač, Š. Jelínek. Trenér: D. Čermák.