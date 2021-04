Hokejisté Kladna a Jihlavy svedou bitvu o postup do extraligy i před diváky

Kladno - Až do rozhodujícího sedmého utkání o všechno došla finálová série play off první hokejové ligy. Vítěz čtvrteční bitvy mezi Kladnem a Jihlavou si zajistí právo účasti v extralize pro příští sezonu. Výhodu domácího prostředí budou mít Rytíři, jenže v neobvyklé sérii posbíraly oba týmy všechny tři výhry shodně venku. Tentokrát ale bude v hledišti díky udělené výjimce omezený počet diváků.

Středočeši prohrávali 2:3 na zápasy a nepovedla se jim ani úvodní třetina šestého duelu, který se hrál v úterý v Jihlavě. Ve zbývající části utkání ale dokázali otočit skóre na 3:1 a vrátili sérii na kladenský led. "Vybojovali jsme si tu šanci, teď to ještě dotáhnout do konce," přál si kladenský kouč David Čermák.

"Nevím, proč se nám celou sezonu nedaří ty vstupy do zápasu. Nedaří se nám nabudit tým tak, abychom rozhodli třeba hned v první třetině, pak to honíme na poslední chvíli. Ten sedmý zápas by mohl být tím správným impulzem," řekl Čermák. "Jihlavě to při té stažené obraně možná u nás na tom užším kluzišti vyhovuje, ale hlavní rozdíl podle mého dělá to, že u toho nejsou diváci," dodal Čermák.

Na sedmý zápas už ale mohou fanoušci dorazit alespoň v omezeném počtu. Do hlediště může 250 fanoušků z řad držitelů permanentek pro tuto sezonu, kteří podstoupí test na koronavirus a koupí si vstupenku za symbolickou korunu. "Vážíme si všech našich příznivců a moc děkujeme za možnost, díky které se dostane alespoň 250 diváků na rozhodující finále," uvedl pro klubový web hrající majitel Jaromír Jágr.

"Věřím, že si to zlepšení, které jsme ukázali během šestého utkání, přeneseme i do sedmého zápasu. Musíme změnit myšlení a úplně zapomenout na to, že u nás Jihlava třikrát vyhrála. Je třeba k tomu přistoupit jinak. Půjdeme do toho s pokorou, ale necháme tam srdce i duši, abychom uspěli a získali to, co chceme," uvedl brankář Andrej Košarišťan. "Není se nač šetřit. Musíme do toho dát úplně všechno," zdůraznil útočník Adam Kubík.

Jihlavští se ale přes promarněný mečbol ani náznakem nevzdali. "Žijeme svůj sen dál. Kluci odevzdávají sice v každém zápase maximum, ale zároveň si to užívají. Hrát finále proti Kladnu a sedmý zápas, to je motivace sama o sobě. Vůbec se nebojím, že by neměli sílu. Mají ji a budou se rvát jak psi," prohlásil trenér Jihlavy Viktor Ujčík.

Dukla vyhrála na kladenském užším hřišti všechny tři finálové duely, doma naopak všechny tři prohrála. "Výsledky hovoří z posledních tří zápasů na Kladně pro nás, ale je tam spousta situací, které se překlopily pro nás a jim zase v Jihlavě pro ně. Někdy hokej dokáže být krutý, někdy krásný a já doufám, že při sedmém zápase na Kladně poznáme tu jeho příznivější stranu," přál si Ujčík.

Nemyslí si, že by byl v utkání větší tlak na Kladno, který mělo před sezonou jasný cíl návrat do extraligy. "Samozřejmě chtějí vyhrát, ale v posledním zápase dokázali, že mají tým hrozně zkušený a dokážou s tím tlakem pracovat. Ale myslím, že my to dokážeme taky a rozhodnou to zase maličkosti, jak to v hokeji chodí. Věřím, že víra, odhodlanost a touha nás dostanou tam, kam budeme chtít," dodal Ujčík.