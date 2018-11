Praha - Hokejisté Karlových Varů se pokusí v sobotní dohrávce 21. extraligového kola překvapit obhájce titulu Brno. Energie od skvělé série šesti zápasů s plným bodovým ziskem pravidelně střídá porážky a vítězství, nyní by byla podle tohoto klíče na řadě výhra. Kometa, která je v tabulce šestá s náskokem pěti bodů na jedenácté Západočechy, má ale o motivaci postaráno, neboť dva poslední zápasy ztratila. Třikrát v řadě dosud v sezoně Brňané neprohráli.

Karlovarským hokejistům nedávná povedená série hodně pomohla nejen co do postavení v tabulce, ale rovněž v otázce sebevědomí. "Je to dobré, teď chápeme, že můžeme hrát s každým. Musíme se jen držet našeho systému a výsledky přijdou," uvedl pro klubový web obránce Sabahudin Kovačevič.

Domácí udělali v posledních utkáních z KV Areny nedobytnou tvrz, když se před svými diváky radovali pětkrát po sobě. "Vyhráli jsme doma pět zápasů v řadě. Tak pojďme pro šestou výhru," nabádal odhodlaně Kovačevič, jehož tým si vůbec poprvé v sezoně zahraje dva dny po sobě.

Po sobotní dohrávce ho navíc čeká dlouhá cesta do Ostravy za nedělním zápasem 22. kola s Vítkovicemi. "Jsou to dva zápasy v řadě, nejsou to čtyři utkání a více. Myslím, že jsme v dobré formě. Můžeme to zvládnout," prohlásil Kovačevič.

Kometa v posledních dvou duelech v Třinci a v Hradci Králové prohrála a získala v nich pouze bod. V tabulce klesla až na šesté místo. Po úterním úspěšném duelu v osmifinálové odvetě v Lize mistrů v Tampere čeká na Brňany o víkendu další pokračování série zápasů na ledě soupeřů. V neděli hrají v Litvínově.

"Podobnou zátěž dvou utkání ve dvou dnech jsme už v úvodu sezony několikrát absolvovali. Podařilo se nám v těchto sériích získat dost bodů. Naopak považuji za výhodu, že máme po návratu z Finska jeden den odpočinku navíc," poznamenal trenér Kamil Pokorný.

Proti Karlovým Varům i Litvínovu získali v úvodní čtvrtině na domácím ledě Brňané plný počet bodů. Současná velká zápasová zátěž spojená s náročným cestováním hráče Komety nestraší.

"Sil máme dost. Naší výhodou muže být, že jsme oproti soupeřům víc rozehraní. Věřím, že nějaké body z venku přivezeme," tvrdí obránce Brňanů Jan Štencel.

Statistické údaje před sobotní dohrávkou 21. kola Tipsport extraligy: HC Energie Karlovy Vary (11.) - HC Kometa Brno (6.). Začátek zápasu: 16:00 (O2 TV Sport). Vzájemný zápas v této sezoně: 3:5. Nejproduktivnější hráči: Petr Šenkeřík 20 zápasů/12 bodů (3 branky + 9 asistencí) - Petr Holík 19/19 (3+16). Statistiky brankářů: Filip Novotný průměr 2,48 obdržené branky na zápas, úspěšnost zákroků 92,62 procenta a třikrát udržel čisté konto, Tomáš Závorka 4,50 a 86,76 - Karel Vejmelka 2,38, 91,76 a jednou udržel čisté konto. Zajímavosti: - Mistrovská Kometa vyhrála čtyři z posledních pěti vzájemných zápasů. - Nováček Energie zvítězila v jediném z posledních tří zápasů a získala v nich jen dva body. - Brňané prohráli dvakrát za sebou a vyhráli jediný z uplynulých čtyř duelů. - Brankář Filip Novotný z Karlových Varů může odchytat 100. zápas v extralize a útočníka Tomáše Rachůnka rovněž z Energie čeká 300. duel v domácí nejvyšší soutěži. - Obránce Michal Gulaši z Komety může nastoupit k 700. utkání v extralize.