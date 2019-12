Hokejisté Karlových Varů zdolali Zlín v nájezdech, rozhodl Gríger

Karlovy Vary - Hokejisté Karlových Varů porazili v utkání 27. kola extraligy Zlín 3:2 po samostatných nájezdech. Energie vyhrála potřetí za sebou, Berani naopak ztratili třetí z posledních čtyř duelů. Hosté vedli po dvou třetinách 2:0, Petr Šenkeřík vyrovnal v polovině 58. minuty, rozhodující gól v nájezdech dal Dávid Gríger.

S uzdravenými útočníky Flekem a Grígerem v sestavě si hokejisté Energie vytvořili první větší příležitost ve třetí minutě, když střelu Černocha zachytil Kašík až na poslední chvíli na brankové čáře, což následně musel potvrdit i videorozhodčí.

Karlovarští byli po většinu úvodního dějství aktivnějším týmem, průnik Beránka vyřešil Freibergs jen za cenu faulu a ve 14. minutě skončila střela Rachůnka na tyčce Kašíkovy branky. Zlínští zatlačili domácí až v posledních třech minutách první dvacetiminutovky, jen díky výbornému Filipu Novotnému neskončily brankou rychle po sobě jdoucí šance, jež měli Claireaux, Köhler a Sedláček.

Rozháraná hra plná nepřesností a bez větších šancí z obou stran pokračovala i ve druhé části hry, a to až do 34. minuty, kdy při vlastní přesilovce nechala domácí obrana vystřelit Claireauxe, jenž po dojetí vlastní střely otevřel skóre. Zlín po vedoucí brance zvýšil svou aktivitu, která o čtyři minuty později vyústila po nahození Martina Novotného od modré čáry v druhou branku.

Úspěšný střelec se tak dočkal vůbec první branky v extralize. "A jsem za to velmi rád. Jsou to příjemné pocity skoro ve třiceti letech vstřelit branku v extralize, ale zase tak něco velkého to pro mě není. Je to úspěch, ale já tam nejsem proto, abych střílel branky, takže pro mě je to taková nadstavba," prohlásil Novotný.

Hráčům z lázeňského města se podařilo vrátit se do zápasu ve 42. minutě brankou Mikúše. Emoce na ledě i v hledišti vyvolala situace ve 46. minutě, kdy po pohledné kombinaci Rachůnka a Grígera skončil puk opět za zády Kašíka. Po konzultaci sudích s videorozhodčím byl ale gól odvolán kvůli předchozímu posunutí branky.

Další možnost ke srovnání skóre dostali hráči Energie na přelomu 47. minuty při trestech Okála a Fořta v krátkém sledu, jenže 103 sekund trvající hru v pěti proti třem sehráli bez efektu. Domácí se nakonec dočkali na konci základní doby, když se při Buchtově vyloučení odhodlal domácí trenér Pešout k power play. Po opakované střele z mezikruží ji zužitkoval Šenkeřík a poslal tak zápas do prodloužení, v němž Berani promarnili dvouminutovou přesilovku čtyři na tři.

Při samostatných nájezdech druhý bod nakonec vyválčili Karlovarští po vítězné střele Grígera a potřetí v této sezóně tak dokázali Zlín porazit.

"Vedli jsme o dvě branky, ale soupeř nás ve třetí třetině zatlačil, byl lepší a dal rychlý gól, po němž jsme byli takoví zakřiknutí. My jsme v ní nepodali výkon, jaký jsme chtěli. A dostali jsme v ní i druhou branku, i když nešlo o nějaké uspokojení. Ztráta bodů nás tady mrzí, protože po dvou třetinách jsme vedli 2:0, proto jsme nespokojení s jedním bodem. Ale asi to tak bylo spravedlivé," připustil Martin Novotný.

"Ve druhé třetině jsme dostali dva smolné góly a je ke cti našim hráčům, že zápas nezabalili. Řekli jsme si, že si ho vezmeme zpátky a přes všechny nepříznivé momenty jsme dokázali ještě získat dva body, které jsou pro nás nakonec při pohledu na vývoj cenné," řekl asistent domácího trenéra Tomáš Mariška.

Hlasy trenérů po utkání:

Tomáš Mariška (Karlovy Vary): "Čekali jsem, že po reprezentační pauze nás bude čekat těžké utkání. Ale netušili jsme, že proti nám bude tolik nepříznivých momentů v utkání. Dvakrát nám nepřálo video, neproměnili jsme dlouhou přesilovku pět na tři a potom jsme zase museli ubránit v prodloužení přesilovku tří proti čtyřem. Do zápasu jsme vstoupili dobře, vytvářeli jsme si šance i tlak, ale nedařilo se nám je využít. Ve druhé třetině jsme dostali dva smolné góly a je ke cti našim hráčům, že zápas nezabalili. Řekli jsme si, že si ho vezmeme zpátky a přes všechny nepříznivé momenty jsme dokázali ještě získat dva body, které jsou pro nás nakonec při pohledu na vývoj cenné."

Robert Svoboda (Zlín): "My jsme věděli, co nás tady čeká, protože Vary mají dobrou sezonu. Doma jsou silné a úspěšné. My jsme měli nějaký plán, dařilo se nám ho víceméně plnit. Nepouštěli jsme domácí do nějak velkého tlaku. Z ojedinělých šancí jsme si vytvořili dobrý náskok do třetí třetiny, který jsme hrozně rychle ztratili. Na druhou stranu jsme zvládli oslabení ve třetí třetině a šance pro nás byla ještě v prodloužení, kdy jsme hráli přesilovku čtyři na tři. Nakonec to nedopadlo, ale my bereme odtud i bod.

HC Energie Karlovy Vary - PSG Berani Zlín 3:2 po sam. nájezdech (0:0, 0:2, 2:0 - 0:0)

Branky a nahrávky: 42. T. Mikúš (Plutnar, Graňák), 58. Šenkeřík (Gríger, T. Rachůnek), rozhodující sam. nájezd Gríger - 34. Claireaux, 38. M. Novotný (Dufek, P. Sedláček). Rozhodčí: Hradil, Mrkva - Jindra, Zíka. Vyloučení: 4:7. Využití: 1:0. V oslabení: 0:1. Diváci: 2889.

Sestavy:

Karlovy Vary: F. Novotný - Stříteský, Šenkeřík, Plutnar, Graňák, Eminger, D. Mikyska, M. Rohan - Flek, Gríger, T. Rachůnek - O. Beránek, T. Mikúš, V. Polák - Vondráček, Raška, Šafář - Kohout, Černoch, Koblasa. Trenér: Pešout.

Zlín: Kašík - D. Nosek, M. Novotný, Ferenc, Freibergs, Gazda, Žižka, Buchta - Claireaux, Fořt, Köhler - J. Ondráček, Fryšara, Kubiš - Šlahař, Honejsek, Herman - Okál, P. Sedláček, Dufek. Trenér: R. Svoboda.