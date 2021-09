Hokejisté Karlových Varů zdolali Kladno 7:4 a zabrali po třech prohrách

Karlovy Vary - Hokejisté Karlových Varů zdolali v 6. kole extraligy nováčka z Kladna 7:4, zabrali po třech porážkách a oslavili ve čtvrtém domácím vystoupení v sezoně třetí výhru. Rytíři nenavázali na nedělní vítězství nad Litvínovem (3:2) a připsali si pátou prohru z šesti duelů po návratu mezi elitu.

Kladnu nepomohl ani jubilejní 100. gól devětačtyřicetiletého hrajícího majitele Jaromíra Jágra v domácí nejvyšší soutěži, kde sehrál 195. duel. Díky bilanci 1+2 si legendární útočník připsal podruhé za sebou v utkání tři body a za poslední tři zápasy má na kontě čtyři trefy a tři asistence.

První pětiminutovku, která se odehrála bez přerušení, ukončila až nebezpečná střela hostujícího Račuka. Za domácí měl předtím příležitost Průžek, ale po Beránkově nahrávce na gólmana Bowa nevyzrál. Do vedení se díky nahození Donagheyho a teči Kubíka dostali v 11. minutě hosté.

Energie ale v úvodu druhé části bleskově otočila stav na 3:1. Přesilovku tečí Parkkonenovy nahrávky v čase 20:54 využil Flek. Od vyrovnání uběhlo pouhých 14 vteřin a po Beránkově střele se prosadil Kulich. Za dalších 19 sekund proměnil samostatný únik Koblasa.

Další gól mohl sedmnáctiletý Kulich přidat ve 24. minutě, ale z trestného střílení trefil jen tyč. Dvoubrankové vedení Západočechů v této fázi zápasu bylo pro Rytíře ještě milosrdné, protože samostatné úniky Vondráčka a Rachůnka skončily jen na Bowových betonech.

Čtvrtou branku se podařilo domácím dát v 31. minutě díky Pulpánovi, který ve vlastním oslabení využil Kohoutovu přesnou nahrávku po přečíslení tří hráčů na jednoho. Brankovým hodům v této části hry ještě nebyl konec, naději na otočení vývoje zápasu dal hostům v 37. minutě tečí Suchánkovy střely Jágr. Tříbrankové vedení ale domácím vrátil 41 sekund před koncem druhé části střelou pod břevno bývalý hráč Rytířů Redlich.

Ve 44. minutě po šikovné teči Suchánkovy střely vrátil Kladno opět do zápasu Plekanec. V čase 57:01 ujel v oslabení karlovarský kapitán Vondráček a upravil stav na 6:3.

Středočeši se 112 vteřin před koncem třetího dějství odhodlali k poslednímu pokusu o zvrat nepříznivého vývoje a odvolali gólmana. Po vyhraném buly sice Baránek bombou od modré čáry v přesilové hře využil výhodu šesti proti čtyřem, v pokračující hře bez brankáře dal ale výsledku konečnou podobu střelou přes celé kluziště obránce Plutnar.

Hlasy po utkání:

Tomáš Mariška (Karlovy Vary): "Bylo to pro nás velmi těžké utkání, jak psychicky, tak fyzicky. Kladno hraje hodně fyzický hokej, má silné hráče a je hodně silné v předbrankovém prostoru. Myslím, že vstup do utkání jsme měli dobrý, vypracovali jsme si několik příležitostí, ale z první nebo druhé střely jsme dostali smolnou branku a pustili jsme Kladno do vedení. To nás ke konci první třetiny trochu srazilo. V kabině jsme si řekli, že musíme pokračovat v našem hokeji a jsem rád, jak jsme vstoupili do druhé třetiny. Byla tam klíčová pasáž, kdy jsme dali tři rychlé branky a otočili jsme zápas. Mohli jsme ve druhé třetině ještě náskok navýšit. Byla škoda, že jsme šance nevyužili, protože mohl být z naší strany zápas trošku klidnější. Kladno bylo neustále agresivní, nepříjemné a dalo kontaktní branku. Dnes si zaslouží extrémní pochvalu hráči ze speciálních formací. Pomohli jsme si přesilovou hrou vrátit se do zápasu. Za to, co předvedli hráči v oslabení, kdy v nich dali dvě branky, klobouk dolů."

David Čermák (Kladno): "Z naší strany to dnes bylo nepovedené utkání. Ještě první třetina, kterou jsme vyhráli, byla dobrá. Ale o osudu utkání rozhodla minuta a půl na začátku druhé třetiny, kdy jsme inkasovali tři góly a tím jsme dostali Karlovy Vary na koně. Začali jsme se tlačit dopředu, ale to je voda na mlýn pro Karlovy Vary, které se soustředí na rychlé brejky. Jenom díky našemu brankáři to nebylo ještě horší."