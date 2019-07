Hokejisté Karlových Varů začali s tréninky na ledě

Karlovy Vary - Hokejistům Karlových Varů začala v neděli naostro přípravná fáze na ledě na nový extraligový ročník, který odstartuje 13. září. K týmu se podle předchozí dohody připojil už také slovenský obránce Dominik Graňák.

Karlovarští se po dovolené sešli k prvnímu společnému tréninku mezi mantinely již ve čtvrtek. Pro některé hráče byla ale účast dobrovolná, povinná část začala v neděli.

"Rozhodli jsme se pro model. Hráčům nad 25 let jsme dali na výběr, zda se chtějí připojit již od středy a dát si tři tréninkové jednotky na suchu i na ledě, nebo se připraví individuálně," vysvětlil pro klubový web asistent trenéra Tomáš Mariška.

"Trošku bolí nohy z bruslí, ale už jsem byl párkrát na ledě, takže to není tak hrozné. Ta pauza byla už dlouhá, potřebovali jsme se trochu začít potit," podotkl obránce Petr Šenkeřík.

Západočechy trápily během letní přípravy zdravotní potíže, nyní je ale prakticky celý tým v naprostém pořádku. "Jediný, kdo trénuje s omezením, je Adam Raška, který je po operaci ruky, ale rekonvalescence je také na dobré cestě a snad bude brzy v pořádku," přiblížil Mariška.

Právě útočník Raška je jednou z osmi posil Energetiků. Do ofenzivy přišli stejně jako Raška z Chomutova rovněž Nicolas Hlava a Petr Koblasa, dále Tomáš Knotek z Mladé Boleslavi a Tomáš Vondráček z Pardubic. Graňák se přesunul za západ Čech z Hradce Králové, zadní řady vyztužili spolu s ním Branislav Kubka z Banské Bystrice a na roční hostování z Mladé Boleslavi přišel Matěj Stříteský.

Společně s týmem se na ledě připravoval také karlovarský odchovanec Vojtěch Polák, který v uplynulé sezoně hájil v KHL barvy Vladivostoku.

První z 11 přípravných zápasů čeká mužstvo kouče Martina Pešouta ve čtvrtek, kdy vyzve atraktivního soka z Jekatěrinburgu. "Bude to zajímavé, určitě se nepoštěstí každému hrát proti Rusům z KHL. Ještě kdyby tak hrál Dacjuk, to by bylo super," těšil se Šenkeřík.

Program přípravných utkání:

Čtvrtek 1. srpna: HC Energie Karlovy Vary - Avtomobilist Jekatěrinburg (17:00),

čtvrtek 8. srpna: HC Sparta Praha - HC Energie Karlovy Vary (18:00; Tipsport Aréna v Praze),

pondělí 12. srpna: HC Energie Karlovy Vary - HC Baník Sokolov (11:00),

úterý 13. srpna: HC Energie Karlovy Vary - HK Sibir Novosibirsk (18:00),

čtvrtek 15. srpna: HC Slovan Bratislava - HC Energie Karlovy Vary (17:30),

pátek 16. srpna: HC Dukla Trenčín - HC Energie Karlovy Vary (12:30),

úterý 20. srpna: HC Energie Karlovy Vary - HK Soči (17:00),

čtvrtek 22. srpna: HC Energie Karlovy Vary - Rytíři Kladno (18:00),

neděle 25. srpna: EC Kassel Huskies - HC Energie Karlovy Vary (18:30),

úterý 27. srpna: BK Mladá Boleslav - HC Energie Karlovy Vary (17:30),

čtvrtek 5. září: HC Energie Karlovy Vary - EC Kassel Huskies (17:30).